Bột giặt Lix bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Bột giặt Lix vừa nhận được quyết định của Thuế TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Ảnh minh họa: LIX

Công ty CP Bột giặt Lix (MCK: LIX) mới đây đã có văn bản công bố thông tin bất thường gửi UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam và Sở GDCK TP.HCM liên quan đến vấn đề thuế.

Cụ thể, ngày 28/9/2026, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX nhận được Quyết định số 6908/QĐ-XPHC ngày 28/09/2026 của Thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế căn cứ Công văn số 854/KTNN-CNVI và Công văn số 858/KTNN-CNVI ngày 29/12/2025 của Kiểm toán nhà nước về việc kiến nghị tăng thu NSNN qua kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2024 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, với tổng số tiền gần 238 triệu đồng.

Bột giặt Lix tiền thân là Công ty Kỹ thuật Hóa phẩm Huân Huân được thành lập năm 1972. Ngành nghề kinh doanh của công ty là công nghiệp sản xuất các chất tẩy rửa tổng hợp và mỹ phẩm, sản xuất và kinh doanh các loại hóa chất, bao bì; kinh doanh xuất nhập khẩu; kinh doanh bất đồng sản.

Tại thời điểm ngày 30/6/2026, vốn góp của chủ sở hữu ở mức 648 tỷ đồng; trong đó, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại Bột Giặt Lix đang nắm giữ 51% cổ phần.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm 2026 (đã soát xét) tăng gần 490 tỷ đồng, giá vốn hàng bán tăng 365 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 9,785 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là trong 6 tháng đầu năm 2025 Công ty ghi nhận khoản cổ tức được chia từ Công ty TNHH Xalivico (Công ty liên doanh, liên kết) với số tiền 11 tỷ đồng, trong khi 6 tháng đầu năm 2026 không phát sinh khoản thu nhập này.

Chi phí bán hàng tăng 133,5 tỷ đồng so với cùng kỳ do Công ty đẩy mạnh các hoạt động bán hàng, triển khai các chương trình quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,4 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 ở mức gần 80,1 tỷ đồng, giảm 14,9 tỷ đồng, tương ứng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.