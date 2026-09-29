Khởi tố vụ án làm nhục người khác từ đơn tố giác của nhà văn Gào

Từ đơn tố cáo và vi bằng do bà Vũ Phương Thanh (nhà văn Gào) cung cấp, công an đã chính thức khởi tố vụ án hình sự "Làm nhục người khác" để làm rõ hành vi bôi nhọ, xúc phạm danh dự của nhóm antifan.

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án “Làm nhục người khác” sau khi giải quyết đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh (38 tuổi, trú phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), là nhà văn Gào.

Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai nhận được đơn tố giác tội phạm của bà Thanh. Bà Thanh tố giác, từ năm 2018 đến năm 2025 liên tục bị các cá nhân trong các hội nhóm antifan trên các mạng xã hội đăng tải, chia sẻ các nội dung công kích, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân và hoạt động kinh doanh của gia đình.

Chân dung bà Vũ Phương Thanh (Nhà văn Gào)

Bà Thanh xác định người trực tiếp và chủ chốt thực hiện hành vi trên là T.C.T. (37 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) nên đã gửi đơn tố giác và tài liệu vi bằng kèm theo tới Công an tỉnh Gia Lai.

Theo nội dung tố giác của bà Thanh, cá nhân này đã tham gia điều hành, làm admin và thành viên tích cực trong các hội nhóm anti quy mô lớn như: Anti-Gào Zone, UNITES AGZ, Truy tìm Mộng Tuyền… để đăng bài quy kết bà Thanh về các hành vi: giật chồng, quỵt tiền, lừa đảo, kinh doanh mại dâm, bán thuốc giả, trốn nợ… để hạ thấp uy tín và hoạt động kinh doanh của bà.

Ngoài ra, bà Thanh còn tố giác một số nội dung khác của người này liên quan tới bà và người thân, gây ảnh hưởng tới tinh thần.Sau khi xác minh nội dung tố giác và các thông tin liên quan, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.