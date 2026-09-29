Không phải Nội Bài, Tân Sơn Nhất, đây mới là sân bay Việt Nam vào top hàng đầu châu Á: Rộng gấp 19 lần sân Mỹ Đình, từng là nơi hạ cánh chuyến bay chở 2 triệu phú Mỹ

Đây là lần thứ 7 liên tiếp sân bay giành chiến thắng ở hạng mục này.

Ngày 27/9 vừa qua, tại lễ trao giải World Travel Awards 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương diễn ra tại Maldives, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tiếp tục được vinh danh ở hạng mục “Sân bay khu vực hàng đầu châu Á - Asia's Leading Regional Airport 2026”.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ảnh: Van Don International Airport

Đây là năm thứ 7 liên tiếp sân bay Vân Đồn giành danh hiệu này. Theo danh sách giải thưởng của World Travel Awards, sân bay đã liên tục chiến thắng ở hạng mục Sân bay khu vực hàng đầu châu Á từ năm 2020 đến 2026. Trước đó, năm 2019, Vân Đồn từng được trao danh hiệu Sân bay mới hàng đầu châu Á và Sân bay mới hàng đầu thế giới.

Theo đó, Vân Đồn là sân bay có mô hình đầu tư khác biệt so với phần lớn cảng hàng không tại Việt Nam. Đây là sân bay đầu tiên xây dựng theo mô hình doanh nghiệp tư nhân đầu tư, khai thác rồi chuyển giao cho nhà nước (BOT). Công trình có diện tích 345 ha (lớn gấp 19 lần so với sân vận động Mỹ Đình có diện tích 17,9ha) do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, với tổng số vốn 7.463 tỷ đồng.

Nằm cách trung tâm hành chính Hạ Long, trung tâm du lịch Bãi Cháy khoảng 50km và cách trung tâm đặc khu Vân Đồn 8km, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là điểm trung chuyển thuận lợi giữa Quảng Ninh và các khu vực kinh tế trọng điểm như Hà Nội, Hải Phòng, Móng Cái.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2018, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt là Cảng hàng không đạt cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế – ICAO) và sân bay quân sự cấp II. Với cấp sân bay này, cảng đón tất cả các loại máy bay hiện đại bậc nhất trên thế giới như Boeing 787, với 7 vị trí đỗ, trong đó 3 bãi đỗ xa và 4 bãi đỗ gần.

Máy bay triển lãm tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong sự kiện Comac Airshow 2024. Ảnh: Sun Group

Nhà ga hành khách được xây dựng trên diện tích gần 27.000 m2, thiết kế với hai cao trình đến và đi riêng biệt. Công suất khai thác của nhà ga đạt khoảng 2,5 triệu hành khách mỗi năm, dự kiến đạt 5 triệu khách một năm vào năm 2030. Nhà ga hàng hóa tiêu chuẩn quốc tế có diện tích dự kiến 13.542m2, công suất hoạt động khi vận hành là 51.000 tấn mỗi năm.

Thiết kế nhà ga là một điểm tạo khác biệt cho Vân Đồn. Công trình lấy cảm hứng từ cảnh quan Vịnh Hạ Long, kết hợp các vật liệu như gỗ, thép, kính và đá cùng hệ thống sân vườn, khoảng xanh. Phần mái vòm màu đỏ cam được thiết kế gợi hình ảnh những cánh buồm hướng ra biển. Bên trong nhà ga, các chi tiết kiến trúc tiếp tục khai thác hình ảnh thuyền buồm và cảnh quan vùng di sản.

Một góc không gian xanh tại sân bay Vân Đồn. Ảnh: Van Don International Airport

Cách tổ chức không gian này khiến sân bay không đơn thuần được thiết kế như một điểm trung chuyển hành khách. Ngay từ những năm đầu vận hành, kiến trúc và hệ sinh thái xanh của Vân Đồn đã được World Travel Awards nhắc đến trong các tiêu chí đánh giá.

Theo thông tin từ báo Quảng Ninh, sân bay này từng gây chú ý khi đón chuyến bay trực thăng EC-155 B1 chở hai triệu phú Mỹ tới trải nghiệm Hạ Long - Bái Tử Long hồi đầu năm 2025. Tiếp đó là các đoàn khách triệu phú sử dụng thủy phi cơ, trực thăng, máy bay cá nhân hạ cánh tại Vân Đồn trong các hành trình riêng. Những hoạt động này mở ra hướng tiếp cận dòng khách hạng sang, khẳng định năng lực khai thác dịch vụ đặc biệt của sân bay.

Hiện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là đơn vị duy nhất khai thác cảng vị trí đỗ phục vụ tàu bay trực thăng, sẵn sàng đón các chuyến bay riêng tại Việt Nam, theo thông tin từ báo Quảng Ninh.