Việt Nam có một "ông lớn" đứng sau 12 giải thưởng tại "Oscar ngành du lịch thế giới" 2026: Từ sân bay tư nhân 7 năm liền hàng đầu châu Á đến tuyến cáp treo từng xác lập 4 kỷ lục thế giới

Tại lễ trao giải thưởng World Travel Awards (WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương diễn ra vào tối 27/9/2026 tại Maldives, Tập đoàn Sun Group đã ghi nhận 12 hạng mục giải thưởng.

Sun Group được trao danh hiệu Tập đoàn du lịch hàng đầu châu Á 2026, trong khi Sun Hospitality Group, đơn vị phụ trách mảng khách sạn và nghỉ dưỡng của tập đoàn, nhận giải Đơn vị phát triển dịch vụ lưu trú hàng đầu châu Á 2026. Đây là năm thứ 5 liên tiếp 2 thương hiệu này cùng được vinh danh ở các hạng mục trên, trong giai đoạn 2022-2026.

Hàng loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Sun Group được gọi tên

Trong 10 giải thưởng còn lại, nhiều hạng mục thuộc về các khách sạn và khu nghỉ dưỡng đang hoạt động tại Hà Nội, Đà Nẵng và Phú Quốc.

Tại Hà Nội, Capella Hanoi nhận giải Khách sạn boutique sang trọng hàng đầu châu Á 2026. Đây là lần thứ 5 khách sạn này được World Travel Awards vinh danh ở hạng mục trên.

Khách sạn Capella Hanoi được thiết kế bởi kiến trúc sư Bill Bensley.

Tại Đà Nẵng, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort nhận 2 giải gồm Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á 2026 và Biệt thự khách sạn sang trọng hàng đầu châu Á 2026 dành cho Bai Bac Bay Villa.

Sun World Ba Na Hills cũng nhận 2 giải thưởng. Khu du lịch này được trao danh hiệu Công viên chủ đề hàng đầu châu Á 2026 lần thứ 7 liên tiếp. Đáng chú ý, hệ thống cáp treo tại Sun World Ba Na Hills – tuyến cáp từng xác lập 4 kỷ lục Guinness thế giới vào thời điểm khánh thành – năm nay được ban tổ chức WTA đánh giá và vinh danh như một trải nghiệm du lịch độc lập với giải thưởng "Cáp treo hàng đầu châu Á 2026". Việc tách biệt cáp treo thành một hạng mục riêng cho thấy sự đánh giá cao của giới chuyên môn quốc tế đối với hệ thống vận chuyển mang tính biểu tượng, mở đường cho việc khai thác du lịch tại các địa hình đồi núi phức tạp.

Tại Phú Quốc, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort thâu tóm mảng dịch vụ chuyên biệt với hai giải "Khu nghỉ dưỡng & spa sang trọng hàng đầu châu Á 2026" và "Khu nghỉ dưỡng cưới sang trọng hàng đầu châu Á 2026". Trong khi đó, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay phục vụ tệp khách đại chúng hơn khi nhận giải "Khu nghỉ dưỡng biển dành cho gia đình hàng đầu châu Á 2026".

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort được vinh danh ở hạng mục: Khu nghỉ dưỡng & spa sang trọng hàng đầu châu Á 2026 và Khu nghỉ dưỡng cưới sang trọng hàng đầu châu Á 2026.

Các công trình hạ tầng du lịch cũng nằm trong danh sách

Không chỉ các khách sạn và khu nghỉ dưỡng, 2 công trình hạ tầng du lịch do Sun Group đầu tư cũng được World Travel Awards 2026 trao giải.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn – sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam – tiếp tục được WTA trao danh hiệu "Sân bay khu vực hàng đầu châu Á 2026". Đây là năm thứ 7 liên tiếp công trình này giữ vững vị trí dẫn đầu, minh chứng cho chất lượng dịch vụ và quy trình vận hành ổn định kể từ khi đi vào hoạt động.

Cùng nằm trong hệ sinh thái hạ tầng tại Quảng Ninh, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long được xướng tên ở hạng mục "Cảng tàu khách quốc tế hàng đầu châu Á 2026". Là bến cảng chuyên biệt dành cho tàu khách du lịch, công trình này đã giải quyết bài toán đón các siêu du thuyền quốc tế, góp phần tăng trưởng lượng khách ngoại quốc đến với Vịnh Di sản bằng đường biển.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long được vinh danh là Cảng tàu khách quốc tế hàng đầu châu Á 2026.

Như vậy, 12 giải thưởng năm nay trải rộng từ thương hiệu tập đoàn, đơn vị phát triển lưu trú đến khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công viên chủ đề, cáp treo, cảng tàu và sân bay.

Việc nhiều loại hình dịch vụ cùng xuất hiện trong một danh sách giải thưởng cho thấy phạm vi hoạt động của Sun Group trong lĩnh vực du lịch không chỉ tập trung vào lưu trú mà còn bao gồm vui chơi giải trí và hạ tầng phục vụ du khách.

Theo thông tin từ Sun Group, tập đoàn hiện hoạt động tại nhiều địa phương như Sa Pa, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Ninh Bình, Hải Phòng và một số địa phương khác, với các lĩnh vực gồm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản, hàng không và đầu tư hạ tầng.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC Phú Quốc, một trong những công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027.

Không chỉ dừng lại ở các công trình hiện hữu, doanh nghiệp này đang bước vào giai đoạn mở rộng đầu tư hạ tầng quy mô lớn tại Phú Quốc nhằm chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC dự kiến diễn ra vào năm 2027. Theo kế hoạch, hàng loạt dự án trọng điểm đang được xúc tiến triển khai, bao gồm: mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để tăng công suất đón khách, xây dựng tuyến đường sắt nhẹ LRT kết nối các trọng điểm du lịch và đầu tư Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC.