Ai từng nhận tiền từ 100.000 đến 500.000 đồng qua 2 tài khoản VPBank 0384254290, 0588631542, khẩn trương trình báo công an

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những người từng mua vé cào trên fanpage “VÉ CÀO HOÀNG KIM”, “Vé Cào HOÀNG KIM 79”, khẩn trương trình báo để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La trong điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026 tại tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, từ khoảng giữa tháng 4/2026, Hoàng Văn Duẩn, sinh năm 1991 và Hoàng Văn Duy, sinh năm 1995, cùng trú tại thôn Đồng Thanh, xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai sử dụng trang fanpage Facebook "VÉ CÀO HOÀNG KIM", "Vé Cào HOÀNG KIM 79" thực hiện việc livestream bán vé cào nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh hoạ do AI khởi tạo

Để chuẩn bị, Duẩn thuê căn hộ 1906 tòa nhà s201, khu đô thị Vinhome Ocean Park thuộc xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội làm địa điểm, mua vé cào, thuê fanpage Facebook, chuẩn bị công cụ, phương tiện để livestream. Duẩn chia vé cào thành 3 combo gồm: (1) combo vàng với 20 vé màu vàng với số tiền bán là 999.000 đồng; (2) combo đen với 25 vé màu đen với số tiền bán là 1.999.000 đồng và (3) combo đỏ (VIP) với 30 vé màu đỏ với số tiền bán là 3.999.000 đồng cho người chơi.

Trước mỗi phiên livestream, Duẩn liên hệ với tài khoản Telegram "HUẤN LÊ" chạy quảng cáo, lôi kéo người xem livestream. Trong phiên livestream Duẩn là người livestream, còn Duy dùng trang fanpage "VÉ CÀO HOÀNG KIM" hoặc "Vé Cào HOÀNG KIM 79" để trao đổi, gửi tài khoản ngân hàng cho người chơi chuyển tiền.

Sau khi nhận tiền xong, Duẩn sẽ trực tiếp cào vé số cho người chơi. Mỗi combo sẽ có 1 đến 2 vé cào trúng thưởng số tiền 100.000 đồng đến 500.000 đồng và 1 vé cào có trúng thưởng số tiền từ 50.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng rồi trộn số vé cào có giải thưởng cùng số vé không trúng thưởng để cào cho người chơi. Khi cào được vé trúng thưởng số tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng thì Duẩn sử dụng điện thoại cài app ngân hàng MB Bank ảo thực hiện thao tác chuyển tiền cho khách hàng ngay trên livestream. Duy ở ngoài dùng tài khoản ngân hàng VP Bank số 0384254290 tên TRINH GIA BAO hoặc tài khoản ngân hàng VP Bank số 0588631542 tên LY THI BICH TRAM để chuyển tiền thật cho khách hàng nhằm tạo niềm tin là được trả thưởng thật.

Sau đó Duẩn tiếp tục cào các vé còn lại, khi cào đến vé cào trúng thưởng từ 50.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, Duẩn hướng dẫn người chơi liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng tại fanpage "VÉ CÀO HOÀNG KIM" hoặc "Vé Cào HOÀNG KIM 79" để nhận tiền. Lúc này, Duy thông qua fanpage "VÉ CÀO HOÀNG KIM" hoặc "Vé Cào HOÀNG KIM 79" để hướng dẫn, dụ dỗ khách tiếp tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt cho đến khi người chơi phát hiện bị lừa mới dừng.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai tham gia hoạt động mua vé của trang fanpage "VÉ CÀO HOÀNG KIM" hoặc "Vé Cào HOÀNG KIM 79" nêu trên thì liên hệ, gửi đơn trình báo và cung cấp tài liệu liên quan kèm theo cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (Số 396 Nguyễn Lương Bằng, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên) để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định pháp luật hoặc gặp điều tra viên: Lù Văn Việt, số điện thoại: 0972.991.679.