Hòn đảo chỉ rộng bằng 1/4 Việt Nam nhưng có đến hai quốc gia: Viettel sắp phủ sóng cả đảo, rót thêm hơn nửa tỷ USD chinh phục thị trường 11 triệu dân

Viettel đang chuẩn bị mở rộng hiện diện sang nửa còn lại của một hòn đảo đặc biệt ở Caribbean, nơi doanh nghiệp Việt đã đứng số 1 tại thị trường suốt nhiều năm.

Viettel Global vừa thông báo chính thức thành lập pháp nhân tại Cộng hòa Dominica với tên gọi Viettel Dominicana, S.A.S., đánh dấu bước tiếp theo trong kế hoạch tiến vào thị trường viễn thông nước này.

Cộng hòa Dominica nằm ở phía đông đảo Hispaniola, hòn đảo lớn thứ hai vùng Caribbean sau Cuba. Phía tây của đảo là Haiti. Toàn đảo rộng khoảng 76.000 km², tương đương chưa tới 1/4 diện tích Việt Nam, nằm trong khu vực Caribbean gần Mỹ.

Điều đáng chú ý là Viettel đã kinh doanh ở phía Haiti từ năm 2011 thông qua nhà mạng Natcom. Theo cập nhật của Viettel Global, sau 15 năm hoạt động, Natcom hiện nắm khoảng 60% thị phần di động, 52% thị phần ví điện tử và vận hành gần 1.500 trạm phát sóng tại Haiti.

Dự án hơn nửa tỷ USD

Theo Nghị quyết HĐQT Viettel Global ngày 16/4/2026, dự án tại Cộng hòa Dominica có tổng vốn đầu tư ra nước ngoài 560 triệu USD, tương đương gần 15.000 tỷ đồng.

Hình thức đầu tư được xác định là thành lập một tổ chức kinh tế tại nước sở tại, với tên dự kiến ngay từ đầu là Viettel Dominicana. Riêng vốn điều lệ thực góp không vượt quá 200 triệu USD; phần còn lại có thể được bố trí thông qua vốn chủ sở hữu, vốn vay, khoản vay cổ đông hoặc bảo lãnh vay vốn.

Theo tờ Diario Libre, kế hoạch ban đầu của Viettel gồm cung cấp dịch vụ di động, internet băng rộng cố định và ví điện tử. Các giai đoạn sau có thể mở rộng sang trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, an ninh mạng và các giải pháp công nghệ.

Một tháng trước khi pháp nhân Viettel Dominicana được thành lập, ngày 21/8, Viettel Global xác nhận doanh nghiệp được quyền sử dụng tổng cộng 240 MHz phổ tần tại các băng 700 MHz, 2.300 MHz và C-Band, phục vụ triển khai mạng 4G/5G tại Dominica. Quyền sử dụng kéo dài 20 năm.

Cộng hòa Dominica không phải một thị trường viễn thông còn sơ khai. Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Dominica (ONE), dân số nước này năm 2026 ở mức hơn 10,8 triệu người.

Viettel Global cho biết thị trường viễn thông Dominica có tổng doanh thu khoảng 2,5 tỷ USD, với các nhà mạng lớn như Claro, Altice và Viva đang hoạt động.

Mức độ tập trung của thị trường cũng khá cao. Tổng thống Dominica Luis Abinader từng cho biết hai doanh nghiệp đang nắm khoảng 95% thị trường viễn thông, trong khi giá dịch vụ tại nước này cao hơn khoảng 22% mức trung bình Mỹ Latinh. Chính phủ Dominica kỳ vọng việc có thêm Viettel sẽ tạo thêm cạnh tranh về chất lượng và giá dịch vụ.

Việc Viettel Dominicana, S.A.S. được thành lập vì thế là bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang xây dựng bộ máy và hạ tầng thực tế.

Nếu dự án được triển khai đúng kế hoạch, Viettel sẽ hiện diện ở cả phía tây và phía đông đảo Hispaniola: Natcom tại Haiti và Viettel Dominicana tại Cộng hòa Dominica.

Đây cũng là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel Global và là thị trường thứ ba của doanh nghiệp tại châu Mỹ, sau Haiti và Peru.