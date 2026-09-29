Rau củ siêu khổng lồ khiến người đàn ông U70 “mê mệt”

Người đàn ông này, từng làm việc trong ngành viễn thông, nay có đam mê mãnh liệt với việc tạo ra các loại rau củ có kích thước siêu “khủng”.

Người đàn ông 67 tuổi tên Graham Barratt đến từ Gloucestershire (Anh) đã dành nhiều năm thử nghiệm các giống cây và phương pháp chăm sóc để tạo ra những loại rau củ đủ sức lập kỷ lục thế giới, theo GRW.

Ông Graham Barratt với các rau củ khổng lồ. Ảnh: GRW

Ông Graham Barratt đã có nhiều năm trồng rau, nhưng niềm đam mê với những loại khổng lồ bắt đầu hơn 1 thập kỷ trước. Lúc đó, ông chuyển sang trồng cây tại một trang trại cộng đồng và được sử dụng nhà kính lớn.

Để trồng một loại rau củ khổng lồ, chỉ có đất tốt và tưới nước đều đặn là chưa đủ. Ông Barratt phải theo dõi cây rất cẩn thận, lựa chọn giống phù hợp và tạo điều kiện để cây tập trung tối đa nguồn dinh dưỡng vào một quả hoặc củ.

Năm 2025, ông Barratt lập nhiều kỷ lục thế giới với các loại rau củ khác nhau. Trong số đó có quả mướp nặng 2,82 kg, quả mướp dài 1,699 m, quả đậu Hà Lan dài 180 mm.

Điều đặc biệt ở Barratt là ông không chỉ tập trung vào một loại cây. Danh sách những loại rau củ mà ông theo đuổi trải dài từ bí, đậu, mướp cho tới tỏi tây và cần tây. Mỗi loại đặt ra một bài toán khác nhau, buộc người trồng phải tìm hiểu đặc tính sinh trưởng và điều chỉnh phương pháp chăm sóc.

Niềm đam mê ấy tiếp tục được thể hiện vào tháng 7/2026, khi ông Barratt lập kỷ lục thế giới với củ tỏi tây nặng 3,86 pound, tương đương khoảng 1,75 kg, có đường kính khoảng 19 cm.

Barratt trồng củ tỏi này từ tháng 9/2025 và thu hoạch vào tháng 6/2026. Ông cho biết, ngay từ trước khi đào củ tỏi lên khỏi mặt đất, ông đã linh cảm rằng đây có thể là một sản phẩm đặc biệt.

Điểm đáng chú ý là "tỏi voi" không phải giống tỏi thông thường được bán phổ biến tại các cửa hàng thực phẩm. Đây là một loài thực vật khác, có kích thước lớn hơn và mang nhiều đặc điểm giống tỏi tây.

Theo Barratt, củ tỏi lập kỷ lục của ông có kích thước lớn gấp khoảng 5 lần một củ tỏi voi thông thường.

Graham Barratt cùng quả bí ngô nặng 465,5kg. Ảnh: SWNS

Mới đây, ông giới thiệu quả bí ngô nặng 465,5 kg tại cuộc thi rau củ khổng lồ thường niên ở Anh, theo Mail. Ông phải tốn rất nhiều công sức mới mang quả bí ngô đến được nơi tổ chức và hy vọng sẽ tiếp tục lập được nhiều kỷ lục thế giới mới.

Niềm đam mê trồng rau củ khổng lồ của Barratt bắt đầu sau khi ông nghỉ công việc quản lý trong ngành viễn thông khoảng 12 năm trước. Từ một người làm vườn, ông dần chuyển sang thử sức với việc tạo ra những nông sản có kích thước đủ lớn để tham gia các cuộc thi và chinh phục những kỷ lục thế giới.

Barratt cho rằng có 4 yếu tố quan trọng để tạo nên những loại rau củ siêu "khủng": Thời tiết thuận lợi, đất tốt, hạt giống tốt và trên hết là may mắn.