Mức lương 1 USD/năm của Steve Jobs

Lương của "cha đẻ iPhone" thấp hơn hầu hết chúng ta.

Khi Steve Jobs trở lại dẫn dắt Apple vào năm 1997, ông đưa ra một quyết định gây kinh ngạc cho giới kinh doanh lúc bấy giờ khi tuyên bố chỉ nhận đúng 1 đô la tiền lương mỗi năm. Con số khiêm tốn này không chỉ ghi tên ông vào lịch sử quản trị doanh nghiệp mà còn mở đầu cho một xu hướng tài chính được cả thế hệ các nhà sáng lập tại Thung lũng Silicon hăng hái nối bước.

Con số 1 USD trên hồ sơ pháp lý và tài sản thực tế của Steve Jobs

Theo các hồ sơ công khai trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, từ thời điểm quay lại Apple cho đến khi qua đời vào năm 2011, mức lương danh nghĩa của Steve Jobs luôn duy trì cố định ở con số 1 USD.

Trong các báo cáo bạch gửi cổ đông, Apple thường xuyên xác nhận rằng vị tổng giám đốc của họ không nhận thêm bất kỳ khoản thưởng tiền mặt nào. Jobs thậm chí từng đùa rằng ông nhận 50 xu cho việc có mặt tại công ty và 50 xu còn lại dựa trên hiệu suất công việc.

Tuy nhiên, đằng sau tờ tiền lẻ đó lại là một chiến lược tài chính vô cùng khôn ngoan. Sự giàu có thực sự của Jobs không đến từ séc lương hàng tháng mà bắt nguồn từ khối cổ phiếu Apple ông tích lũy, cùng thương vụ bán lại xưởng phim hoạt hình Pixar cho tập đoàn Walt Disney vào năm 2006, biến ông trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất của Disney thời điểm đó.

Bài toán tối ưu thuế và chiến lược truyền thông đằng sau tờ tiền lẻ

Quyết định nhận lương 1 đô la thực chất không phải là một hành động hy sinh đơn thuần, mà đằng sau đó là bài toán tối ưu hóa chi phí và nghĩa vụ thuế. Tại Mỹ, chính quyền áp thuế rất nặng lên thu nhập từ lương cứng đối với tầng lớp siêu giàu, có thể lên tới gần 40%. Ngược lại, thu nhập từ việc bán cổ phiếu nắm giữ dài hạn lại chịu mức thuế lợi tức vốn thấp hơn đáng kể. Bằng cách hạ mức lương cứng xuống mức tối thiểu và nhận thù lao dưới dạng cổ phiếu, các lãnh đạo doanh nghiệp đã giảm nhẹ đáng kể nghĩa vụ thuế phải nộp.

Bên cạnh lợi ích về thuế, đây còn là chiến thuật truyền thông vô cùng đắt giá. Tờ tiền 1 đô la gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới các cổ đông và giới đầu tư rằng vận mệnh của vị chủ tịch gắn liền hoàn toàn với sự sống còn của doanh nghiệp. Nếu giá cổ phiếu tăng, ông sẽ giàu lên, còn nếu công ty làm ăn thua lỗ, chính ông sẽ là người gánh chịu thiệt hại đầu tiên chứ không phải ăn lương an toàn trên lưng cổ đông.

Đỉnh cao của nghệ thuật quản lý tài chính: Chiến thuật Mua, Vay và Qua đời

Đỉnh cao của nghệ thuật quản lý tài chính ở giới siêu giàu nằm ở chiến thuật mang tên "Mua, Vay và Qua đời". Để có tiền mặt chi tiêu hàng ngày mà không cần bán cổ phiếu, các lãnh đạo tập đoàn sẽ dùng chính khối cổ phiếu trị giá hàng tỷ đô la của mình để làm tài sản thế chấp vay tiền từ ngân hàng với lãi suất cực kỳ ưu đãi.

Do khoản tiền đi vay không bị tính là thu nhập, họ hoàn toàn không phải nộp một đồng thuế nào trên số tiền mặt đó. Đến khi họ qua đời, tài sản được chuyển giao cho người thừa kế và được điều chỉnh lại giá trị cơ sở thuế, giúp xóa bỏ gần như toàn bộ nghĩa vụ thuế tích lũy trong suốt nhiều thập kỷ.

Sự lan rộng của Câu lạc bộ 1 USD tại Thung lũng Silicon

Chính vì những lợi ích to lớn đó, chiến lược của Steve Jobs đã nhanh chóng lan rộng và tạo thành một làn sóng mạnh mẽ tại Thung lũng Silicon. Mark Zuckerberg của Meta đã chính thức áp dụng mức lương này từ năm 2013 và chỉ sống bằng giá trị của khối cổ phần khổng lồ mà ông nắm giữ.

Hai nhà sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin cũng duy trì mức lương 1 đô la kể từ khi công ty lên sàn chứng khoán vào năm 2004. Ngay cả Elon Musk tại Tesla còn đi xa hơn khi tuyên bố nhận mức lương danh nghĩa bằng không, thay vào đó ông thỏa thuận các gói thưởng quyền chọn cổ phiếu khổng lồ dựa trên các mốc vốn hóa thị trường của tập đoàn.

Có thể thấy, mức lương 1 đô la của Steve Jobs hay các tỷ phú công nghệ hiện đại không đồng nghĩa với việc họ làm việc từ thiện. Đó thực chất là biểu tượng cho sự chuyển dịch trong cấu trúc thù lao cấp cao, nơi đồng tiền lương cố định được thay thế bằng giá trị vốn hóa. Mô hình này một mặt giúp các tập đoàn công nghệ gắn kết quyền lợi của lãnh đạo với cổ đông, nhưng mặt khác cũng phản ánh khoảng cách ngày càng lớn trong bức tranh tài chính giữa tầng lớp làm công ăn lương và giới siêu giàu tư bản.