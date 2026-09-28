Phát hiện một nữ bác sĩ thâm niên 20 năm bỏ nghề đi bán bánh bao

Cô cho biết: “Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời mình yêu thích và sống cho chính mình."

Một người phụ nữ tại Trung Quốc, người đã cống hiến hơn hai thập kỷ cho sự nghiệp bác sĩ, đã đưa ra lựa chọn bất ngờ vào ba năm trước khi quyết định bỏ nghề để mở một cửa hàng bánh bao hấp.

Theo thời gian, cửa hàng của cô không những trụ vững mà còn phát triển rực rỡ trong ngành thực phẩm đầy cạnh tranh, thúc đẩy cô mở tiếp cơ sở thứ hai vào tháng 7.

"Khi còn làm bác sĩ, ý nghĩ nghỉ việc thường xuyên xuất hiện trong đầu tôi. Hiện tại, việc vận hành tiệm bánh bao khiến tôi luôn chân luôn tay và mệt mỏi, nhưng tôi hạnh phúc đến mức không muốn dừng lại," cô Dong Min, 48 tuổi, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Changjiang Daily.

Năm 2023, cô Dong đã thu hút sự chú ý lớn sau khi mở cửa hàng bánh bao hấp tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, gạt bỏ đằng sau 20 năm sự nghiệp y khoa.

Cô tốt nghiệp Y khoa Đại học Vũ Hán năm 1999 và bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một bác sĩ phụ khoa tại Thâm Quyến. Nhiều năm sau, cô trở về Vũ Hán để phụ giúp mẹ quản lý một phòng khám tư nhân.

Việc đổi nghề khiến cô hạnh phúc

Khi mẹ cô nghỉ hưu, họ đóng cửa phòng khám và trở về quê nhà ở Thiên Môn (Hồ Bắc). Tại đây, cô Dong nhận công việc bác sĩ kiêm đại diện pháp luật cho một bệnh viện cộng đồng nhỏ.

"Là một bác sĩ, tôi phải chịu áp lực tinh thần rất lớn. Bên cạnh việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân, tôi phải dành nhiều năng lượng cho các công việc phi chuyên môn, chẳng hạn như đối phó với các cuộc kiểm tra thường xuyên từ các cơ quan nhà nước," cô giải thích.

"Trong các vụ tranh chấp y tế, tôi phải chịu toàn bộ trách nhiệm vì là người đại diện pháp luật của bệnh viện," cô nói thêm.

Trái ngược hoàn toàn với vai trò trước đây, cô Dong bày tỏ rằng hiện tại cô không còn cảm thấy bất kỳ áp lực tâm lý nào, mặc dù phải làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày.

Cơ duyên đưa cô đến với kinh doanh bánh bao bắt đầu vào năm 2023, lấy cảm hứng từ một người bạn có gia đình sở hữu một cửa hàng tương tự. Ban đầu, cô chỉ góp vốn đầu tư vào một tiệm bánh bao, nhưng khi đầu bếp đột ngột nghỉ việc, cô đã tự mình học nghệ thuật làm bánh.

Khi đầu bếp tại tiệm bánh mà cô mới đầu tư đột ngột nghỉ việc, cô đã tiếp quản, làm chủ nghệ thuật làm bánh bao và tìm thấy niềm đam mê thực sự. Ảnh: QQ.com

Cô nhanh chóng thành thục các kỹ năng và tìm thấy niềm vui trong quá trình này. Cuối cùng, cô quyết định rời bỏ ngành y để cống hiến toàn bộ thời gian cho việc vận hành cửa hàng bánh bao.

Ban đầu, gia đình cô phản đối quyết định này, vì bác sĩ truyền thống vẫn được coi là một nghề nghiệp "đàng hoàng và được tôn trọng".

Đáp lại, cô tuyên bố: "Tôi đã gần 50 tuổi và đã trải qua nhiều chuyện. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời mình yêu thích và sống cho chính mình."

Dần dần, mẹ và anh trai cô bắt đầu ủng hộ, thỉnh thoảng còn phụ giúp một tay tại cửa hàng.

"Cuộc sống không có đáp án cố định. Không bao giờ là quá muộn để thay đổi," cô Dong nhắn gửi. "Tôi hy vọng có thể vận hành tiệm bánh bao này cho đến khi không còn chuyển động nổi nữa."

Cô Dong đại diện cho một xu hướng đang gia tăng của các chuyên gia y tế rời bỏ sự nghiệp để theo đuổi những nghề nghiệp vốn được cho là ít danh giá hơn.

Vào năm 2024, một bác sĩ với 13 năm kinh nghiệm tại phòng xét nghiệm lâm sàng của một bệnh viện lớn ở Nghĩa Ô (tỉnh Chiết Giang) cũng đã nghỉ việc để mở một quầy ăn vặt lề đường. Anh chia sẻ rằng thu nhập từ quầy hàng vượt xa mức lương chưa đầy 10.000 nhân dân tệ (khoảng 38 triệu VNĐ) mỗi tháng trước đây.

"Các bác sĩ không chỉ gánh chịu sự kiệt quệ về thể xác; họ còn bị kiệt sức về tinh thần. Đây là vấn đề mang tính cấu trúc ảnh hưởng đến toàn bộ ngành y, chứ không chỉ riêng cá nhân nào," cộng đồng Hạnh Lâm Viên (Xing Lin Yuan Community) - một tài khoản mạng xã hội dành cho các bác sĩ tại Trung Quốc - bình luận.

"Họ phải đối mặt với vô số công việc phi y tế và nguy cơ từ những khiếu nại của bệnh nhân, nhưng thu nhập lại không phản ánh đúng công sức và học vấn dài hạn mà họ đã đầu tư," bài biên tập kết luận.

Nguồn: SCMP