Lời thú nhận của một thạc sĩ 28 tuổi làm nhân viên chăm sóc hà mã, phải dọn 250kg rác thải mỗi ngày

Anh chàng sinh năm 1997 là nhân viên chăm sóc chuyên trách cho 2 chú hà mã, mỗi ngày anh phải tắm 2 lần.

"Từ nhỏ tôi đã xem chương trình Thế giới động vật và lớn lên, luôn nghĩ rằng công việc ở sở thú là mỗi ngày được ôm ấp các con thú đáng yêu. Sau khi vào làm mới phát hiện ra, hóa ra là ngày nào cũng 'giao lưu' với hàng trăm cân chất thải."

Mới đây, cuộc sống công việc hằng ngày của một nhân viên bảo tồn hà mã thế hệ 9X tại Sở thú Vũ Hán đã thu hút nhiều sự chú ý.

Mỗi sáng đúng 8 giờ, Hồ Vũ Lỗi (28 tuổi) đã thay bộ quần áo bảo hộ, tay cầm vòi nước áp lực cao, bắt đầu công việc trong ngày của mình: dọn dẹp chất thải trong chuồng hà mã.

Hồ Vũ Lỗi sinh năm 1997, học đại học ngành Khoa học Động vật và tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Di truyền Chọn giống & Sinh sản. Sau khi ra trường, anh vào làm việc tại Sở thú Vũ Hán, trở thành nhân viên chăm sóc chuyên trách cho 2 chú hà mã tại khu châu Phi và tới nay đã gắn bó được 3 năm.

Hồ Vũ Lỗi (28 tuổi) đã gắn bó với công việc này 3 năm

Mỗi ngày xúc 250 kg chất thải, tắm 2 lần một ngày

Công việc chính của Hồ Vũ Lỗi là chăm sóc ăn uống, dọn dẹp chuồng trại, quan sát sinh hoạt hằng ngày và tuần tra khu vực nuôi 2 chú hà mã. Mỗi sáng vừa đến nơi làm việc, việc đầu tiên anh làm là thay đồ, quét dọn chuồng và hốt chất thải của hà mã; toàn bộ quá trình này mất ít nhất 2 tiếng đồng hồ.

Hồ Vũ Lỗi chia sẻ, vào mùa hè, 2 chú hà mã ăn hết 6 bó cỏ mỗi ngày, mỗi bó nặng 15 kg, cộng thêm thức ăn hạt và cà rốt. Vào 2 tháng nóng nhất, chúng còn được cho ăn thêm 10 kg dưa hấu. Ăn nhiều nên lượng chất thải xả ra cũng rất đáng kinh ngạc, những ngày nhiều nhất có thể lên tới khoảng 250 kg.

Là một nhân viên bảo tồn hà mã, dọn dẹp chất thải của động vật kích thước lớn là một phần quan trọng trong công việc thường nhật. Hồ Vũ Lỗi cho biết, trong quá trình dọn dẹp khó tránh khỏi việc mùi hôi bám vào người, vì vậy mỗi ngày anh phải tắm 2 lần - một lần tại nhà tắm của sở thú vào giữa trưa, và một lần nữa sau khi tan làm về nhà.

2 chú hà mã do anh chuyên trách chăm sóc

Bằng thạc sĩ đi làm bảo tồn, nhưng kiến thức chuyên môn không bỏ phí

Nhiều người khi nghe tin Hồ Vũ Lỗi là thạc sĩ ngành Di truyền Chọn giống & Sinh sản đều tò mò hỏi: Học nhiều năm như vậy, vào sở thú dọn vệ sinh liệu có phải là "dùng dao mổ trâu để cắt cổ gà" (lãng phí tài năng) hay không?

Hồ Vũ Lỗi cho thấy công việc của mình không phải lãng phí bằng thạc sĩ

"Thực ra kiến thức chuyên ngành vẫn áp dụng được rất nhiều." Hồ Vũ Lỗi chia sẻ, những hiểu biết về khoa học động vật và di truyền chọn giống giúp anh nhanh chóng đánh giá được tình trạng sức khỏe của vật nuôi trong công việc hằng ngày.

Ví dụ, thông qua việc quan sát màu sắc, số lượng chất thải, hoặc xem có dị vật hay ký sinh trùng hay không, anh có thể đưa ra chẩn đoán ban đầu về sức khỏe của hà mã; hay qua việc kiểm tra lượng thức ăn còn thừa lại nhiều hay ít để biết khẩu vị của chúng có bình thường hay không.

Hồ Vũ Lỗi bày tỏ, chỉ cần hà mã khỏe mạnh thì mùi hôi trên người hay những vết chai sạn trên tay đối với anh đều không thành vấn đề.

Nguồn: ETtoday