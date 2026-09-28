Trồng tỏi gần 1 năm, người đàn ông 67 tuổi đào lên rồi sững sờ: Một kỷ lục thế giới mới được xác lập!

Một người đàn ông 67 tuổi tại Anh đã có trải nghiệm khó quên khi thu hoạch vườn tỏi sau gần một năm chăm sóc.

Người đàn ông 67 tuổi và củ tỏi khổng lồ gây kinh ngạc

Tháng 9/2025, Graham Barratt, 67 tuổi, sống tại Gloucestershire, Anh, bắt đầu một vụ trồng tỏi như thường lệ. Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm làm vườn, người đàn ông này không ngờ rằng một trong những cây tỏi được trồng lần này lại mang đến cho ông bất ngờ lớn.

Theo Guinness World Records, Barratt đã trồng tổng cộng 37 tép tỏi, đồng thời thử nghiệm nhiều phương pháp chăm sóc khác nhau. Suốt nhiều tháng, ông kiên nhẫn theo dõi sự phát triển của từng cây mà không thể biết chính xác những gì đang diễn ra bên dưới mặt đất.

Mãi đến khi một cây tỏi xuất hiện dấu hiệu khác thường, Barratt mới bắt đầu nghi ngờ rằng vụ thu hoạch năm nay có thể mang đến điều đặc biệt. Phần thân cây ngày càng phát triển, đạt chu vi lên tới 20 cm. Dấu hiệu này khiến ông linh cảm rằng bên dưới mặt đất có thể đang hình thành một củ tỏi đặc biệt.

Ngày 20/6/2026, khi quyết định thu hoạch, linh cảm của ông đã trở thành hiện thực. Củ tỏi được đào lên có kích thước lớn vượt xa những gì thường thấy, ngay cả đối với một người đã có gần một thập kỷ kinh nghiệm trồng loại cây này.

Theo Guinness World Records, ngày 25/6/2026, củ tỏi được đưa đến Trung tâm cây giống Wargrave tại Berkshire, Anh, để cân và đo đạc chính thức.

Kết quả xác nhận củ tỏi nặng tới 1,75 kg, đường kính khoảng 19 cm, qua đó thiết lập kỷ lục thế giới dành cho củ tỏi voi nặng nhất.

Điều đáng chú ý là đây không phải loại tỏi thông thường được bán phổ biến tại các cửa hàng thực phẩm.

Củ tỏi lập kỷ lục thuộc loại tỏi voi, có tên khoa học là Allium ampeloprasum, thực chất có quan hệ gần với tỏi tây. Loại cây này vốn tạo ra những củ lớn hơn nhiều so với tỏi thông thường.

Tuy nhiên, ngay cả khi so sánh với những củ tỏi voi khác, thành quả của Barratt vẫn đặc biệt. Guinness World Records cho biết củ tỏi của ông nặng gấp khoảng 4–5 lần tỏi voi thông thường và gấp khoảng 35 lần củ tỏi phổ biến trong siêu thị.

Để hình dung kích thước, Guinness ước tính lượng tỏi này có thể dùng làm gia vị cho khoảng 1.400 suất mì sốt Bolognese.

Bí quyết bất ngờ giúp người đàn ông chinh phục kỷ lục thế giới

Một trong những chi tiết thú vị nhất được Guinness World Records tiết lộ là củ tỏi lập kỷ lục không hề được chăm sóc đặc biệt.

Trong số 37 tép tỏi được trồng, Barratt thử nghiệm các phương pháp chăm sóc khác nhau. Riêng cây tạo ra củ tỏi khổng lồ chỉ được trồng qua lớp màng phủ chống cỏ màu đen, giúp bảo vệ cây khỏi giá rét trong mùa đông.

Quá trình chăm sóc cũng không hoàn toàn thuận lợi.

Theo lời kể của người đàn ông, trong giai đoạn cuối khi cây phát triển, một gia đình chuột chũi bất ngờ xuất hiện bên dưới bộ rễ. Sau khi chúng rời đi, một số con hươu lại ghé thăm khu vườn vào sáng sớm và ăn những chiếc lá xanh tốt.

Chưa dừng lại ở đó, một con thỏ lớn thường xuyên tìm cách xâm nhập khu vực trồng trọt vào mỗi buổi tối và ăn những cây khác trong vườn.

May mắn là cây tỏi đặc biệt vẫn sống sót sau hàng loạt tình huống ngoài dự kiến.

Barratt cho biết ông đã trồng tỏi voi khổng lồ gần 10 năm. Qua mỗi mùa, ông đều giữ lại những tép lớn nhất để tiếp tục nhân giống, nhờ đó kích thước củ tỏi tăng dần theo thời gian.

Đằng sau thành quả này là niềm đam mê trồng rau củ có kích thước khác thường của một người từng làm việc trong lĩnh vực viễn thông.

Theo The Washington Post, Barratt bắt đầu theo đuổi việc trồng nông sản khổng lồ sau khi nghỉ công việc quản lý trong ngành viễn thông khoảng 12 năm trước.

Ông cho rằng có bốn yếu tố quan trọng để tạo ra những loại rau củ khổng lồ, bao gồm thời tiết thuận lợi, đất tốt, giống tốt và trên hết là may mắn.

Chỉ trong vòng hai năm, ông đã sở hữu 10 kỷ lục Guinness thế giới, với những thành tích liên quan đến mướp, củ cần tây, tomatillo và quả đậu.

Đặc biệt, trong cùng ngày củ tỏi được xác nhận kỷ lục, Barratt còn mang đến một quả đậu nặng 28 g. Thành quả này giúp ông thiết lập thêm kỷ lục Guinness ở hạng mục quả đậu nặng nhất.

Không có ý định dừng lại, người đàn ông dự định làm khô những tép tỏi từ củ lập kỷ lục, sau đó tiếp tục sử dụng chúng làm giống cho mùa trồng tiếp theo.

Mục tiêu của ông là tạo ra một củ tỏi còn lớn hơn và tự phá kỷ lục mà mình vừa thiết lập.

Theo Guinness World Records, The Washington Post, UPI