Chiếc máy bay chở quốc bảo của Trung Quốc vừa hạ cánh, cảnh sát vội hộ tống suốt chặng đường 16km

Hai chú gấu trúc khổng lồ Ping Ping và Fu Shuang đã tới Zoo Atlanta (Mỹ) trên chuyến bay của FedEx từ Thành Đô, Trung Quốc, tiếp tục truyền thống "ngoại giao gấu trúc" kéo dài nhiều thập kỷ của Bắc Kinh.

Sự xuất hiện của cặp gấu trúc, loài động vật được mệnh danh là quốc bảo của Trung Quốc, đặc biệt thu hút sự chú ý bởi đây là lần đầu Zoo Atlanta đón gấu trúc mới sau khi 4 cá thể được đưa trở lại Trung Quốc vào năm 2024, khép lại thỏa thuận kéo dài 25 năm giữa sở thú và Trung Quốc. Ping Ping và Fu Shuang cũng là cặp gấu trúc thứ ba được Trung Quốc đưa tới Mỹ trong vòng 2 năm qua.

Hành trình đặc biệt tới Atlanta

Ping Ping và Fu Shuang rời Thành Đô lúc 2h55 sáng Chủ nhật theo giờ địa phương. Hai chiếc thùng lớn chứa gấu trúc được vận chuyển tới sân bay, đưa lên máy bay cho hành trình kéo dài gần 16 giờ tới Mỹ.

Khi máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, hai chiếc thùng được đưa xuống và chuyển lên xe tải FedEx. Đoàn xe có cảnh sát hộ tống đi quãng đường khoảng 16 km tới Zoo Atlanta. Tại đây, những chiếc thùng mang logo của sở thú được xe nâng đưa vào khu vực dành riêng cho hai vị khách mới.

Gấu trúc Ping Ping.

Tuy nhiên, du khách sẽ chưa thể lập tức nhìn thấy Ping Ping và Fu Shuang. Hai chú gấu sẽ trải qua khoảng một tháng cách ly trong khu vực an toàn sinh học của khu phức hợp gấu trúc mới tại Zoo Atlanta. Trung Quốc cũng cử các bác sĩ thú y và chuyên gia nhân giống ở lại Atlanta trong thời gian này.

Zoo Atlanta đã dành khoảng một năm chuẩn bị cho sự trở lại của gấu trúc. Các khu nuôi được mở rộng, nguồn tre được chuẩn bị đầy đủ và đội ngũ nhân viên chăm sóc có kinh nghiệm được đào tạo để đáp ứng nhu cầu của hai cá thể mới.

Người dân Atlanta cũng chào đón sự trở lại của những con vật vốn đã trở thành một phần quen thuộc của thành phố. Một gia đình địa phương cho biết họ háo hức đưa con nhỏ tới sở thú để lần đầu cùng con ngắm gấu trúc. Một cửa hàng địa phương thậm chí treo biển chào mừng Ping Ping và Fu Shuang bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung.

Những "đại sứ" đặc biệt của Trung Quốc

Gấu trúc từ lâu đã đóng vai trò đặc biệt trong quan hệ ngoại giao của Trung Quốc. Bắc Kinh sử dụng việc đưa gấu trúc ra nước ngoài như một công cụ ngoại giao trong hơn nửa thế kỷ, nhằm củng cố quan hệ, hàn gắn những mối quan hệ căng thẳng và xây dựng quan hệ với các đối tác mới.

Truyền thống này bắt đầu từ năm 1972, không lâu sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Richard Nixon. Chủ tịch Mao Trạch Đông khi đó đã tặng gấu trúc cho Mỹ, mở đầu cho hơn nửa thế kỷ những chú gấu trúc Trung Quốc xuất hiện tại các sở thú Mỹ theo các thỏa thuận cho mượn.

Đáng chú ý, chuyến đi của Ping Ping và Fu Shuang tới Atlanta diễn ra chỉ một ngày sau khi chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington kết thúc. Trong chuyến thăm, ông Tập và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại và thiết lập đường dây nóng về trí tuệ nhân tạo giữa hai nước.

Trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung những năm gần đây chịu tác động bởi cạnh tranh công nghệ, cuộc đua AI và căng thẳng thương mại, gấu trúc tiếp tục xuất hiện như một biểu tượng mang tính ngoại giao. Phát biểu hôm 24/9, ông Tập gọi gấu trúc là "đại sứ của tình hữu nghị giữa người dân Trung Quốc và Mỹ", nhắc lại vai trò của loài vật này trong quan hệ hai nước suốt nửa thế kỷ.

Cặp gấu trúc được lựa chọn kỹ lưỡng

Ping Ping sinh ngày 17/3/2020, nổi bật với khả năng leo cây. Tên của chú gấu mang ý nghĩa "hòa bình", trùng với tên của chú gấu trúc đầu tiên mà Trung Quốc tặng Liên Xô vào năm 1957. Fu Shuang, có nghĩa là "song hỷ", sinh ngày 18/10 cùng năm và được mô tả là đặc biệt yêu thích mật ong.

Các chuyên gia tại Cơ sở Nghiên cứu và Nhân giống Gấu trúc khổng lồ Thành Đô đã lựa chọn hai cá thể dựa trên độ tuổi, sức khỏe, đặc điểm di truyền và tính cách. Mục tiêu là tìm được hai cá thể hiền lành, hòa hợp và có khả năng giao phối tự nhiên.

Cơ sở nghiên cứu tại Thành Đô hiện là trung tâm nhân giống gấu trúc lớn nhất Trung Quốc, với hơn 240 cá thể, tương đương khoảng một phần ba số gấu trúc nuôi nhốt trên toàn thế giới. Nơi đây thu hút tới 11 triệu lượt khách mỗi năm.

Zoo Atlanta từng chứng kiến một thế hệ gấu trúc khác lớn lên tại đây. Cặp Lun Lun và Yang Yang đã sinh 7 con trong giai đoạn 2006-2016 trước khi trở về Thành Đô. Theo thỏa thuận mới, việc đưa gấu trúc sang Mỹ cũng đi kèm khoản phí khoảng 1 triệu USD mỗi năm cho mỗi cặp. Nếu Ping Ping và Fu Shuang sinh con, những cá thể này cuối cùng cũng sẽ được đưa trở lại Trung Quốc.

Trước chuyến đi, hai chú gấu đã được cách ly một tháng, làm quen với thùng vận chuyển và tiếng ồn để chuẩn bị cho hành trình dài. Với những người chăm sóc chúng từ nhỏ, cuộc chia tay không dễ dàng. Người chăm sóc Fu cho biết hai chú gấu từng chỉ nặng hơn 100 gram khi mới sinh và được nuôi dưỡng cho tới khi trưởng thành, khiến việc phải xa chúng trong thời gian dài trở thành một khoảnh khắc đầy cảm xúc.

Tham khảo: CNN