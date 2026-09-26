Chiêm ngưỡng 2 “quốc bảo” sắp được Trung Quốc đưa sang Mỹ làm “sứ giả hữu nghị”

Chủ tịch Tập Cận Bình bất ngờ chia sẻ “tin vui” tại Nhà Trắng: hai gấu trúc Ping Ping và Fu Shuang sẽ tới Mỹ trong vài ngày tới, đánh dấu sự trở lại của gấu trúc tại Atlanta.

Trung Quốc gửi 2 “quốc bảo” tới Mỹ

Hai cá thể gấu trúc khổng lồ Ping Ping và Fu Shuang sẽ tới Vườn thú Atlanta, Mỹ, “trong vài ngày tới”, theo thông báo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24/9, khi ông bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ.

“Gấu trúc khổng lồ đã trở thành sứ giả của tình hữu nghị giữa người dân Trung Quốc và Mỹ. Và hôm nay, tôi có một tin vui”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói tại một buổi lễ ở Nhà Trắng.

Ping Ping (Ảnh: Cơ sở Nghiên cứu và Nhân giống Gấu trúc khổng lồ Thành Đô)

Fu Shuang (Ảnh: Cơ sở Nghiên cứu và Nhân giống Gấu trúc khổng lồ Thành Đô)

Đại diện Vườn thú Atlanta cho biết cơ sở này sẽ không tiết lộ ngày cụ thể Ping Ping và Fu Shuang dự kiến tới Mỹ, đồng thời từ chối bình luận thêm về kế hoạch này.

Vườn thú Atlanta từng đón gấu trúc từ năm 1999 đến năm 2024. Hồi tháng 4, cơ sở này thông báo đã đạt thỏa thuận với Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc về việc tiếp nhận hai cá thể gấu trúc mới.

Hai cá thể được ông Tập Cận Bình nhắc tới là Ping Ping và Fu Shuang, đều sinh tại Cơ sở Nghiên cứu và Nhân giống Gấu trúc khổng lồ Thành Đô, Trung Quốc. Ping Ping là gấu trúc đực, sinh ngày 17/3/2020, trong khi Fu Shuang là gấu trúc cái, sinh ngày 18/10/2020 và sẽ tròn 6 tuổi vào tháng 10 năm nay.

Fu Shuang (Ảnh: Cơ sở Nghiên cứu và Nhân giống Gấu trúc khổng lồ Thành Đô)

Cả hai sẽ tới Vườn thú Atlanta trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác quốc tế mới về nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc khổng lồ giữa vườn thú và Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc. Theo phía Trung Quốc, chương trình hợp tác mới kéo dài 10 năm, tập trung vào nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe và bảo tồn gấu trúc cũng như bảo vệ đa dạng sinh học.

Việc Ping Ping và Fu Shuang tới Atlanta cũng đánh dấu sự trở lại của gấu trúc tại vườn thú này sau khi gia đình gấu trúc từng sống ở đây trở về Trung Quốc vào năm 2024.

“Ngoại giao gấu trúc” kéo dài nhiều thập kỷ

Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ việc đưa gấu trúc ra nước ngoài, bởi đây là một trong những biểu tượng quốc gia được nước này đặc biệt coi trọng. Trung Quốc tuyên bố quyền sở hữu đối với toàn bộ gấu trúc trên thế giới và cho các vườn thú nước ngoài thuê theo hình thức thường được gọi là “ngoại giao gấu trúc”.

Truyền thống này bắt đầu từ năm 1957, khi Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông tặng một con gấu trúc mang tên Ping Ping cho Liên Xô.

Năm 1972, khi Trung Quốc và Mỹ bắt đầu đối thoại hướng tới việc bình thường hóa quan hệ, Bắc Kinh đã tặng Washington hai cá thể gấu trúc. Đến năm 1984, Trung Quốc dừng việc tặng gấu trúc cho nước ngoài do số lượng loài này suy giảm. Thay vào đó, nước này chuyển sang cho các vườn thú nước ngoài thuê gấu trúc, thường theo cặp và trong thời hạn khoảng 10 năm.

Nếu gấu trúc sinh con trong thời gian ở nước ngoài, những cá thể gấu trúc con này vẫn thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc và thường được đưa trở về nước khi còn nhỏ.

Ping Ping (Ảnh: Cơ sở Nghiên cứu và Nhân giống Gấu trúc khổng lồ Thành Đô)

Một số vườn thú Mỹ đã có những giai đoạn không còn gấu trúc sau khi các thỏa thuận hợp tác hết hạn.

Vườn thú San Diego từng có thời gian dài tiếp nhận gấu trúc, nhưng chương trình bị gián đoạn từ năm 2019 đến 2024. Vườn thú Quốc gia ở Washington D.C., một địa điểm truyền thống khác của gấu trúc tại Mỹ, cũng không có cá thể nào trong một khoảng thời gian từ năm 2023 đến 2024 sau khi thỏa thuận liên quan đến ba con gấu trúc tại đây hết hạn.

Tháng 10/2024, hai gấu trúc Bao Li và Qing Bao được đưa tới Washington. Trước đó, một cặp khác là Yun Chuan và Xin Bao đã tới Vườn thú San Diego vào tháng 6/2024.

Gấu trúc khổng lồ từng được xếp vào nhóm động vật nguy cấp, nhưng Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã điều chỉnh tình trạng của loài này xuống mức “dễ bị tổn thương” (Vulnerable) vào năm 2016. Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), hiện có khoảng 1.800 cá thể gấu trúc khổng lồ sống trong tự nhiên.

Việc Ping Ping và Fu Shuang trở lại Atlanta diễn ra sau khi chương trình gấu trúc tại vườn thú này kết thúc vào năm 2024, mở lại một chương hợp tác bảo tồn kéo dài nhiều thập kỷ giữa Atlanta và Trung Quốc.