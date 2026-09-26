Ông Trump đề nghị ông Zelensky gặp ông Putin tại Moskva

Theo Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị ông Zelensky đến Moskva để đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đề xuất này trong cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York. Tuy nhiên, Bloomberg dẫn nguồn tin từ những người thân cận với vấn đề này cho biết nhà lãnh đạo Ukraine lập tức bác bỏ và đề xuất của ông Trump “làm ông ấy khó chịu”.

Hôm 23/9, ông Zelensky cũng tỏ ra bực bội trước những phóng viên có mặt bên ngoài trụ sở Liên hợp quốc khi được hỏi về thời điểm ông sẽ đến thăm Moskva.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky (trái). (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Trước đó, Ukraine và 51 quốc gia đồng minh ra tuyên bố yêu cầu Nga chấp thuận “lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện” để các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moskva và Kiev có thể diễn ra. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov xác nhận Moskva sẽ không ngừng chiến dịch quân sự đặc biệt và cáo buộc các nước châu Âu chỉ tìm cách tạm ngừng xung đột “để cung cấp vũ khí cho Kiev”.

Cùng thời điểm, Tổng thống Zelensky thông tin Mỹ đề xuất cuộc họp ba bên cấp chuyên viên và Ukraine đang chờ Washington đưa ra thời gian cụ thể. Ngoài ra, ông Zelensky còn cho biết Tổng thống Trump sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa phòng không tiên tiến Patriot sau nhiều lần thay đổi quan điểm về vấn đề này.

Gần đây, ông Trump tăng cường nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine với việc đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đến thăm Moskva và Kiev hồi đầu tháng 9. Sau đó, ông Witkoff cho biết ông cảm thấy “hài lòng” về cuộc thảo luận tại cả 2 thủ đô và Washington hy vọng ngoại giao có thể chấm dứt xung đột.

Moskva nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giải quyết xung đột Ukraine miễn nguyên nhân gốc rễ được giải quyết và vấn đề trên thực địa được tính đến. Yêu cầu của Nga bao gồm việc Ukraine từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO và áp dụng quy chế trung lập, chấp nhận hạn chế đối với lực lượng vũ trang, chính thức công nhận Crimea cùng 4 khu vực khác thuộc Ukraine cũ là lãnh thổ của Nga .

Tuy nhiên, Kiev liên tục bác bỏ điều kiện của Moskva, kiên quyết đòi khôi phục quyền kiểm soát tất cả vùng lãnh thổ mà họ tuyên bố chủ quyền và gia nhập NATO. Đồng thời, ông Zelensky nhiều lần tuyên bố muốn gặp ông Putin trực tiếp để giải quyết xung đột.