Phát hiện quái vật sắt nặng 160 tấn được vận chuyển bằng đoàn xe hộ tống, di chuyển trên 48 bánh xe, âm thầm thực hiện một nhiệm vụ quan trọng lúc nửa đêm

Cỗ máy 160 tấn được hộ tống qua đường phố lúc nửa đêm, chỉ đi 4km mất 3 giờ.

Ảnh minh họa

Sau khi hoàn thành đường hầm đầu tiên của dự án đường sắt cao tốc HS2 tại Anh, máy khoan hầm Dorothy được tháo dỡ một phần để vận chuyển trở lại cửa hầm phía bắc. Đáng chú ý, đầu cắt đường kính 10 m, nặng khoảng 160 tấn, được đặt thẳng đứng trên một bệ tự hành 48 bánh và di chuyển qua các tuyến đường địa phương ở Warwickshire.

Máy khoan hầm Dorothy được sử dụng để thi công đường hầm Long Itchington Wood thuộc dự án HS2. Sau khi hoàn thành mũi khoan đầu tiên vào tháng 7/2022, thiết bị này không được thay thế mà được tháo dỡ, đưa trở lại điểm xuất phát và lắp ráp để tiếp tục đào đường hầm song song thứ hai.

Một trong những công đoạn phức tạp nhất là vận chuyển đầu cắt của máy. Đây là bộ phận nằm ở phía trước, trực tiếp phá vỡ đất đá khi máy tiến về phía trước. Với đường kính khoảng 10 m và trọng lượng 160 tấn, đầu cắt được đặt theo phương thẳng đứng trên bệ tự hành dài khoảng 12 m, sử dụng 48 bánh xe để phân bổ tải trọng.

Chiến dịch vận chuyển diễn ra trong đêm 21/9/2022 và hoàn tất vào khoảng 3 giờ sáng ngày 22/9. Đoàn xe đi quãng đường khoảng 4 km qua đường A425 và khu vực làng Ufton ở Warwickshire. Hành trình kéo dài khoảng 180 phút do phương tiện phải di chuyển với tốc độ chậm để kiểm soát tải trọng và đảm bảo an toàn.

Việc vận chuyển được thực hiện vào ban đêm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông địa phương. Nhà thầu phối hợp với chính quyền địa phương, Cảnh sát Warwickshire và Cảnh sát Giao thông Anh để kiểm soát tuyến đường trong suốt quá trình di chuyển.

Ngoài đầu cắt, một bộ phận phía sau của máy khoan hầm, nặng khoảng 120 tấn và có đường kính tương tự, cũng được vận chuyển trong quá trình tháo dỡ. Một số bộ phận lớn khác của phần trước và trung tâm máy đào được đưa về cửa hầm bằng thiết bị chuyên dụng.

Trong khi các cấu kiện lớn được vận chuyển bằng đường bộ, phần thân còn lại của Dorothy, dài khoảng 120 m, được kéo ngược qua đường hầm dài 1,6 km bằng hệ thống băng tải chuyên dụng, với tốc độ khoảng 150 m mỗi ngày.

Sau khi các bộ phận được đưa trở lại cửa hầm phía bắc, chúng được lắp ráp lại để Dorothy tiếp tục hoạt động. Việc tái sử dụng cùng một máy khoan cho đường hầm thứ hai giúp dự án không phải đưa một thiết bị mới vào công trường.

Trường hợp của Dorothy cho thấy công tác xây dựng đường hầm không chỉ phụ thuộc vào quá trình đào dưới lòng đất. Việc tháo dỡ, vận chuyển và lắp ráp lại những cấu kiện siêu trường, siêu trọng cũng là một phần quan trọng của dự án.

Đặc biệt, hành trình chỉ dài 4 km của đầu cắt nặng 160 tấn đòi hỏi phải tính toán đồng thời về tải trọng mặt đường, bán kính quay, chiều cao, độ ổn định của kiện hàng và khả năng điều khiển phương tiện. Việc sử dụng bệ tự hành 48 bánh giúp kiểm soát tải trọng và cho phép thiết bị di chuyển qua các tuyến đường địa phương mà không cần thay đổi lớn về hạ tầng.

Đường hầm Long Itchington Wood là một trong những hạng mục của HS2, dự án đường sắt cao tốc quy mô lớn tại Anh. Việc Dorothy hoàn thành một đường hầm rồi được tháo dỡ, vận chuyển và lắp ráp lại để tiếp tục đào đường hầm thứ hai cho thấy quy mô hậu cần phía sau những công trình hạ tầng nằm sâu dưới lòng đất.