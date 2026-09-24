Phát hiện láng giềng Việt Nam dựng công trình ngoài biển bằng 130.000 tấn thép, quy mô lên tới 4 tỷ USD, bên dưới là 40 đường ống và cáp ngầm

Công việc được bắt đầu ngày 15/9 tại Khu sản xuất thiết bị công nghệ cao quốc tế ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc.

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Tập đoàn Kỹ thuật Dầu khí Ngoài khơi Trung Quốc (COOEC) đã khởi động dự án phát triển mỏ dầu Bul Hanine ngoài khơi Qatar, với tổng giá trị khoảng 4 tỷ USD. Dự án bao gồm hơn 60 công trình dầu khí, khoảng 40 đường ống và tuyến cáp ngầm dưới biển, đồng thời sử dụng hơn 130.000 tấn thép.

Công việc được bắt đầu ngày 15/9 tại Khu sản xuất thiết bị công nghệ cao quốc tế ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc.

Dự án do QatarEnergy tài trợ và phát triển, trong khi COOEC đảm nhận hợp đồng kỹ thuật, mua sắm, xây dựng và lắp đặt (EPIC). Theo thông tin được công bố, đây là hợp đồng EPIC quốc tế trong lĩnh vực dầu khí ngoài khơi có giá trị lớn nhất, phạm vi công việc rộng và mức độ phức tạp cao nhất mà một doanh nghiệp Trung Quốc từng thực hiện.

Dự án Bul Hanine được triển khai tại mỏ dầu cùng tên, nằm ngoài khơi bờ biển Qatar. Phạm vi công việc không chỉ bao gồm xây dựng các công trình mới mà còn cải tạo một số cơ sở hiện hữu và tháo dỡ những công trình đã hết thời hạn khai thác.

Theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng và triển khai hơn 60 cơ sở độc lập phục vụ hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi. Bên cạnh đó là khoảng 40 đường ống và tuyến cáp ngầm dưới biển kết nối các hạng mục trong khu vực mỏ.

Quy mô của dự án đòi hỏi hơn 130.000 tấn thép cùng khối lượng lớn thiết bị và vật tư. COOEC sẽ tham gia xuyên suốt chuỗi công việc, từ thiết kế kỹ thuật, mua sắm, chế tạo, vận chuyển đến lắp đặt ngoài khơi và vận hành thử các công trình.

Việc triển khai được tổ chức tại Thanh Đảo, nơi tập trung các cơ sở chế tạo thiết bị ngoài khơi của COOEC, trước khi các cấu kiện và thiết bị được vận chuyển đến Qatar để lắp đặt.

Với số lượng lớn công trình và hạng mục liên kết, COOEC cho biết dự án sẽ sử dụng hệ thống quản lý và kiểm soát tích hợp nhằm theo dõi toàn bộ quá trình thực hiện.

Các công cụ mô hình hóa và mô phỏng 3D được sử dụng để hỗ trợ thiết kế, phối hợp giữa các công đoạn và kiểm soát quá trình xây dựng. Hệ thống này hướng tới việc quản lý đồng thời các hoạt động kỹ thuật, mua sắm, chế tạo, vận chuyển và lắp đặt.

Dự án cũng được chia thành các nhóm công việc cụ thể nhằm kiểm soát rủi ro, điều phối nguồn lực và xử lý sự phụ thuộc giữa các hạng mục.

Hợp đồng Bul Hanine nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động quốc tế của COOEC. Trong giai đoạn 2021-2025, thuộc Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc, doanh nghiệp này cho biết đã giành được hơn 170 dự án ở nước ngoài.

Danh mục dự án quốc tế của COOEC có các công trình như dự án LNG tại Canada, tàu FPSO Penguins và dự án Marjan tại Saudi Arabia.

Việc đảm nhận dự án Bul Hanine cho thấy COOEC đang tham gia sâu hơn vào các hợp đồng dầu khí ngoài khơi theo mô hình tổng thầu, thay vì chỉ cung cấp một số hạng mục kỹ thuật hoặc chế tạo riêng lẻ.

Đối với Qatar, dự án Bul Hanine là một phần trong kế hoạch phát triển và nâng cấp các cơ sở khai thác dầu khí ngoài khơi của nước này, bao gồm cả việc xây dựng mới, cải tạo và tháo dỡ các công trình hiện hữu.