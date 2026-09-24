5 em bé sinh 5 tự nhiên chào đời khi mới 27 tuần, chỉ lớn bằng lòng bàn tay: Hình ảnh 2 năm sau khiến ai cũng bất ngờ

Chào đời khi mới 27 tuần thai, 5 em bé từng phải điều trị dài ngày tại phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Giờ đây, cả 5 bé đã khỏe mạnh, có thể đi nhà trẻ, chơi cùng bạn bè và cùng nhau đón sinh nhật 2 tuổi.

Theo Bệnh viện Đại học Công giáo Seoul St. Mary, Trung tâm Y tế mẹ và trẻ em khu vực do Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc chỉ định, 5 em bé Saehim, Saechan, Saegang, Saebyeol và Saebom chào đời tại bệnh viện vào ngày 20/9/2024.

Người mẹ mang thai tự nhiên cùng lúc 5 em bé. Trong thai kỳ, chị gặp biến chứng tiền sản giật nên phải sinh mổ khi thai mới được 27 tuần.

Ba bé trai đầu và hai bé gái sau cùng đều chào đời với cân nặng dưới 1 kg, thuộc nhóm trẻ sinh non cực nhẹ cân. Ngay sau khi chào đời, cả 5 bé được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh để điều trị và chăm sóc tích cực. Bé nhỏ nhất từng phải phẫu thuật do thủng ruột, trong khi những bé còn lại cũng cần hỗ trợ hô hấp và các phương pháp điều trị khác, khiến thời gian nằm viện kéo dài. Đặc biệt, bé gái thứ tư, cũng là em bé có cân nặng lúc sinh thấp nhất, phải điều trị trong bệnh viện suốt 6 tháng.

Tùy tình trạng sức khỏe, 5 bé lần lượt được xuất viện sau khi hoàn thành quá trình điều trị. Sau đó, các em tiếp tục được theo dõi sự tăng trưởng và phát triển tại Bệnh viện Đại học Công giáo Seoul St. Mary.

Hình ảnh các bé ở sinh nhật 2 tuổi

Mẹ của các bé, chị Sagong Hye-ran, cho biết những đứa trẻ từng chỉ lớn bằng lòng bàn tay, phải nằm trong lồng ấp để điều trị, giờ đã có thể đến nhà trẻ, chơi cùng bạn bè và dần thể hiện cá tính riêng. Các bé cũng đang lớn lên khỏe mạnh và hồi tháng 1 năm nay đã trở thành đại sứ quảng bá của Bệnh viện Đại học Công giáo Seoul St. Mary.

Nhớ lại khoảng thời gian ngay sau khi sinh, khi 5 con vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt kỳ nghỉ lễ Chuseok, chị Sagong gửi lời động viên tới những cha mẹ đang trải qua hoàn cảnh tương tự.

“Có thể mỗi ngày của mọi người đều đang trải qua với đầy lo lắng, nhưng mong mọi người hãy hy vọng thật nhiều. Vì những em bé cũng đang nỗ lực tự mình trưởng thành từng ngày với sự động viên của cha mẹ”, chị nói.

Chị cũng gửi lời chúc tới các gia đình trong dịp Chuseok: “Mong rằng mùa lễ này, niềm hạnh phúc của chúng ta sẽ ngày một tròn đầy như ánh trăng sáng, Tôi xin gửi lời động viên tới những em bé đang viết nên điều kỳ diệu quý giá mỗi ngày bằng cơ thể nhỏ bé của mình, cũng như bậc phụ huynh đang đồng hành cùng các con trên hành trình ấy”.

Giáo sư Jeong Nak-gyun, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng St. Nicholas, cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật tới 5 em bé.

“Gần đây, khi gặp các con tại bệnh viện, nhìn những đứa trẻ nhỏ nhắn ngày nào giờ đã lớn lên rất nhiều tôi có cảm xúc thật đặc biệt”, ông nói. Giáo sư Jeong đồng thời bày tỏ mong muốn xã hội tiếp tục dành sự quan tâm và hỗ trợ để những em bé từng trải qua quá trình điều trị khó khăn như 5 bé có thể tiếp tục lớn lên khỏe mạnh.

Nguồn: YNA