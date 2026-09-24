Một doanh nhân quyên góp 121 kg vàng trị giá 380 tỷ đồng cho đền thờ

Cơ quan chức năng đã ca ngợi nghĩa cử cao đẹp của nhà hảo tâm giấu tên này.

Một doanh nhân Ấn Độ đã quyên tặng 121 kg vàng cho đền Tirumala, bang Andhra Pradesh, trong một khoản cúng dường được chính quyền bang định giá hơn 1,4 tỷ rupee (380 tỷ VNĐ).

Thủ hiến bang Andhra Pradesh N. Chandrababu Naidu ca ngợi hành động trên biểu tượng của đức tin, lòng sùng kính và tinh thần thiện nguyện.

Phát biểu tại một sự kiện công cộng, ông Naidu cho biết khoản cúng dường không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với đền Tirumala mà còn góp phần hỗ trợ các hoạt động từ thiện do Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD), cơ quan quản lý ngôi đền, thực hiện trong các lĩnh vực như giáo dục và y tế.

"Trong truyền thống Ấn Độ, thiện nguyện luôn được coi là một trong những đức hạnh cao quý nhất. Sự mãn nguyện thực sự không đến từ việc tích lũy của cải mà từ việc đóng góp trở lại cho xã hội", ông Naidu nói.

Thủ hiến Andhra Pradesh bày tỏ hy vọng hành động này sẽ khuyến khích nhiều người đóng góp hơn cho các hoạt động từ thiện, không chỉ tại các đền thờ mà còn cho cộng đồng và xã hội nói chung.

Tirumala là một trong những điểm hành hương lớn và giàu có nhất của Ấn Độ. Tổ chức TTD quản lý quần thể đền Tirumala và sử dụng nguồn đóng góp của tín đồ để tài trợ cho nhiều hoạt động tôn giáo, xã hội, giáo dục và y tế.

Theo India Times