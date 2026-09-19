Trung Quốc thuê 500 ha đất ngay tại láng giềng Việt Nam: Rộng bằng 700 sân bóng đá, đặt cược vào một loại quả đặc biệt

Tổng vốn đầu tư cho dự án được công bố khoảng 200 triệu nhân dân tệ (gần 700 tỷ đồng).

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Một doanh nhân người Trung Quốc đang triển khai dự án trồng sầu riêng quy mô 500 ha tại Lào, trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tìm kiếm quỹ đất tại các nước Đông Nam Á để phát triển loại cây ăn quả này.

Cụ thể, doanh nhân người Phúc Kiến Xiao Yuanxing cùng đối tác thành lập Lao Red Loong Durian và thuê quyền sử dụng dài hạn 500 ha đất tại tỉnh Vientiane, Lào. Diện tích này tương đương khoảng 700 sân bóng đá.

Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm đầu tiên trên diện tích 60 ha, trồng hơn 7.000 cây sầu riêng giống Musang King (gai đen). Tổng vốn đầu tư cho dự án được công bố khoảng 200 triệu nhân dân tệ (gần 700 tỷ đồng).

Ông Xiao, hiện là Phó Chủ tịch tập đoàn, từng hoạt động trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp tại Trung Quốc. Theo ông, quyết định đầu tư vào Lào được thúc đẩy một phần bởi những thay đổi về hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến đường sắt và cao tốc kết nối Trung Quốc với Lào.

Các tuyến giao thông này được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa giữa Lào và thị trường Trung Quốc, qua đó tạo thêm điều kiện cho hoạt động nông nghiệp và thương mại xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, quan hệ kinh tế giữa Lào và Trung Quốc cùng chính sách thu hút đầu tư nông nghiệp của Lào cũng được xem là những yếu tố hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng hoạt động tại quốc gia này.

Theo truyền thông Lào, Chính phủ nước này có kế hoạch phân bổ tới 12.000 ha đất cho các doanh nghiệp Trung Quốc phát triển vùng trồng sầu riêng.

Ông Xiao cho biết doanh nghiệp đang đặt cược vào triển vọng Lào được cấp phép xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc trong tương lai. Tuy nhiên, hiện sầu riêng tươi từ Lào vẫn chưa được phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc và thời điểm hoàn tất quá trình phê duyệt chưa được xác định.

Doanh nghiệp cho biết khu vực trồng sầu riêng giai đoạn đầu đã hoàn tất các thủ tục chứng nhận và đăng ký xuất khẩu theo quy định của Lào, qua đó chuẩn bị cho khả năng xuất khẩu khi thị trường Trung Quốc mở cửa.

Theo kế hoạch, vườn sầu riêng tại Lào dự kiến bắt đầu cho thu hoạch vào năm 2030. Trong thời gian chờ cây trưởng thành và thị trường xuất khẩu được mở, doanh nghiệp cũng tính đến các phương án tiêu thụ khác.

Ông Xiao cho rằng trong trường hợp chưa thể xuất khẩu sang Trung Quốc, sản phẩm có thể được đưa vào các thị trường khác trong khu vực ASEAN. Nếu việc xuất khẩu sầu riêng tươi gặp hạn chế, doanh nghiệp có thể chuyển hướng sang chế biến các sản phẩm từ sầu riêng.

Không chỉ tại Lào, các doanh nghiệp và thương nhân Trung Quốc cũng đang mở rộng hoạt động trong ngành sầu riêng tại nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Tại tỉnh Chanthaburi, miền Đông Thái Lan, thương hiệu sầu riêng Trung Quốc Wen Ji Durian đã xây dựng vườn ươm và phòng thí nghiệm, đồng thời hợp tác với nông dân địa phương để chuyển giao kỹ thuật canh tác.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất thế giới, trong khi nguồn cung trong nước còn hạn chế. Các doanh nghiệp Trung Quốc vì vậy đang tìm kiếm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sầu riêng tại Đông Nam Á, từ giống cây, vùng trồng đến chế biến và phân phối.

Tuy nhiên, việc phát triển vùng sầu riêng tại Lào vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Đây là loại cây có thời gian kiến thiết dài, đòi hỏi vốn đầu tư lớn và phụ thuộc đáng kể vào điều kiện khí hậu, kỹ thuật canh tác cũng như đầu ra thị trường.

Đối với dự án của Lao Red Loong Durian, việc Lào có được cấp phép xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc hay không sẽ là một yếu tố quan trọng đối với triển vọng thương mại của vùng trồng trong tương lai.

Ông Xiao thừa nhận đây là một khoản đầu tư dài hạn và cho rằng quá trình phát triển vùng trồng sẽ không thể mang lại kết quả trong thời gian ngắn. Doanh nghiệp đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ và kinh nghiệm canh tác để phát triển một vùng sầu riêng quy mô lớn tại Lào.