Ngôi chùa ở Thái Lan nơi mèo còn đông hơn các nhà sư

Giữa những bảo tháp dát vàng và các pho tượng Phật hàng trăm năm tuổi ở Wat Pho (hay còn được gọi là chùa Phật nằm), khoảng 200 con mèo được cứu hộ đang có một cuộc sống bình yên. Mỗi con đều được đặt tên, tiêm phòng, triệt sản và có người theo dõi sức khỏe.

Bangkok (Thái Lan) có rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng, nhưng Wat Pho vẫn là một điểm đến đặc biệt, nhất là với những người yêu động vật. Ẩn mình trong các bậc thềm, góc râm mát và những khe nhỏ quanh khuôn viên là khoảng 200 con mèo - số lượng này thậm chí còn nhiều hơn các nhà sư đang sống tại đây.

Giữa những bảo tháp trang trí gốm nhiều màu, đàn mèo tự do đi lại, nằm ngủ hoặc quan sát dòng người qua lại. Nhiều du khách vì mải tìm chúng mà liên tục nhìn xuống đất, tạm quên cả những pho tượng và công trình kiến trúc nổi tiếng xung quanh.

Wat Pho có tên chính thức là Wat Phra Chetuphon Wimon Mangkhalaram Rajwaramahawihan, một trong những ngôi chùa lâu đời và nổi tiếng nhất Bangkok. Không chỉ là nơi người dân, du khách tìm đến để cảm nhận sự thanh tịnh, ngôi chùa hiện còn trở thành mái nhà an toàn của hàng trăm con mèo từng sống lang thang hoặc bị bỏ rơi.

Giữa những bảo tháp trang trí gốm nhiều màu, đàn mèo tự do đi lại, nằm ngủ hoặc quan sát dòng người qua lại. Ảnh: Time Out Bangkok

Câu chuyện bắt đầu với khoảng 20 con mèo. Một số vốn sống lang thang quanh khu dân cư, số khác bị người nuôi mang đến bỏ lại tại chùa. Trong quá trình tu hành, nhà sư Mahanalin được giao nhiệm vụ chăm sóc chúng, đồng thời bảo đảm khuôn viên luôn sạch sẽ và an toàn cho cả con người lẫn động vật.

Ban đầu, đàn mèo không được dự tính sẽ ở lại lâu dài. Bản thân sư Mahanalin cũng thừa nhận ông vốn không phải là người đặc biệt yêu thích mèo. Thế nhưng sau nhiều năm, ông đã trở thành người chăm sóc hàng trăm con và tự mình đặt tên cho từng “cư dân” bốn chân.

Sau nhiều năm, sư Mahanalin đã trở thành người chăm sóc hàng trăm con và tự mình đặt tên cho từng “cư dân” bốn chân. Ảnh: Time Out Bangkok

Mỗi con có một cái tên và câu chuyện riêng. Pizza là một trong những thành viên của đàn. Mom Mam, con lớn tuổi nhất, đã sống tại chùa khoảng 10 năm. Mali là thành viên nhỏ tuổi và mới đến gần đây, còn Botun phải uống thuốc mỗi ngày.

Mafuang và Mafai là hai anh em được sinh ra ngay trong chùa. Green Beans được mô tả là con nhút nhát nhất. Trong khi đó, Grass Jelly lại giữ vai trò như “thủ lĩnh” của một trong nhiều nhóm mèo thường xuyên đi lại quanh khuôn viên.

Số lượng và tên gọi của đàn mèo khiến người mới đến khó phân biệt con nào với con nào. Tuy nhiên, có một điều khá dễ nhận ra: chúng đều được chăm sóc cẩn thận. Không ít con có thân hình mũm mĩm, bộ lông sạch sẽ và thoải mái đi theo nhà sư phụ trách.

Khoảng 200 con mèo được chăm sóc trong khuôn viên ngôi chùa. Ảnh: Time Out Bangkok

Một số con còn được đeo vòng cổ. Khi được hỏi liệu đây có phải dấu hiệu cho thấy nhà sư có những “bé cưng” đặc biệt hay không, sư Mahanalin khẳng định ông dành tình thương như nhau cho tất cả. Những con không có vòng cổ đơn giản là vì chúng không chịu hợp tác để đeo vào.

Hơn 60 khay vệ sinh được thiết kế hòa vào kiến trúc chùa

Việc chăm sóc khoảng 200 con mèo đặt ra không ít trách nhiệm. Giờ ăn bắt đầu lúc 19 giờ và thường kéo dài đến sau 21 giờ. Gần như đúng giờ, ngay khi nhà sư mang thức ăn đi quanh chùa, những con mèo lần lượt xuất hiện từ mọi phía.

Có con chui ra từ những bậc thềm dưới chân bảo tháp, con khác đang nằm trong góc râm mát. Một số dường như xuất hiện từ những nơi mà du khách trước đó không hề nhận ra có mèo đang ẩn náu.

Cả đàn nhanh chóng vây quanh nhà sư. Tuy nhiên, thứ chúng mong chờ dường như không chỉ là thức ăn mà còn là sự quan tâm của người chăm sóc. Trong lúc di chuyển qua từng khu vực, ông chào và kiểm tra từng con, quan sát bộ lông, tình trạng cơ thể, tìm những vết thương hoặc dấu hiệu ve rận.

Có con chui ra từ những bậc thềm dưới chân bảo tháp, con khác đang nằm trong góc râm mát. Ảnh: Time Out Bangkok

Toàn bộ mèo tại Wat Pho đều đã được triệt sản và tiêm phòng với sự hỗ trợ của The Voice Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận của Thái Lan chuyên cứu hộ và bảo vệ những động vật đi lạc, bị thương hoặc bị ngược đãi. Một nhóm tình nguyện viên cũng thường xuyên hỗ trợ ngôi chùa vệ sinh khu vực sinh hoạt và chăm sóc đàn mèo.

Hơn 60 khay vệ sinh được đặt rải rác trong khuôn viên. Tuy nhiên, nếu chỉ đi ngang qua, du khách khó nhận ra sự hiện diện của chúng. Các khay được thiết kế riêng với họa tiết mô phỏng đá, giúp hòa vào kiến trúc cổ kính xung quanh.

Theo sư Mahanalin, các khay có thể kéo ra để thuận tiện cho việc làm sạch và được xử lý để hạn chế mùi. Dù vậy, đàn mèo đôi khi lại thích dùng chúng làm chỗ nằm ngủ hơn là sử dụng đúng công năng.

Các khay cát được thiết kế riêng với họa tiết mô phỏng đá, giúp hòa vào kiến trúc cổ kính xung quanh. Ảnh: Time Out Bangkok

Những chiếc bát uống nước thông thường cũng được thay bằng bát gốm Ratchaburi truyền thống màu nâu, trang trí thủ công bằng họa tiết rồng và hoa. Đây vừa là vật dụng dành cho mèo, vừa không tạo cảm giác lạc lõng trong không gian của ngôi chùa.

Với số lượng “cư dân” đông đảo, Wat Pho cần một lượng lớn thức ăn và cát vệ sinh mỗi ngày. Du khách muốn hỗ trợ có thể quyên góp cát, thức ăn hạt hoặc thịt gà sấy thăng hoa. Riêng phần pate mềm hơn thường được dành cho những con lớn tuổi, không còn khả năng nhai tốt như trước.

“Đội quân bốn chân” xuất hiện khi trời tối

Không có địa điểm cố định nào bảo đảm du khách chắc chắn nhìn thấy mèo. Chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, nhưng thường lựa chọn những khu vực có bóng râm hoặc các khe nhỏ quanh công trình trong chùa.

Lối vào ít đông đúc gần quầy vé số 2 được xem là một trong những vị trí thích hợp để bắt đầu tìm kiếm. Theo gợi ý của nhân viên bảo vệ, đây là nơi du khách có thể bắt gặp nhiều mèo nhất.

Thời điểm lý tưởng là khoảng 19 giờ, khi giờ ăn bắt đầu. Lúc ấy, cả “đội quân bốn chân” sẽ lần lượt rời khỏi nơi ẩn náu và tập trung quanh nhà sư mang thức ăn.

Lối vào ít đông đúc gần quầy vé số 2 được xem là một trong những vị trí thích hợp để bắt đầu tìm kiếm. Ảnh: Time Out Bangkok

Trong trường hợp vẫn chưa nhìn thấy con nào, du khách có thể để ý những nhóm người đang tụ tập quanh một bảo tháp. Rất có thể ở giữa đám đông là một chú mèo đang nằm tạo dáng trước hàng loạt ống kính.

Dù đàn mèo đã quen với sự xuất hiện của con người, các nhà sư vẫn đề nghị khách tham quan hạn chế vuốt ve chúng. Nhiều con từng sống lang thang hoặc bị bỏ rơi nên có thể dễ hoảng sợ khi người lạ đến quá gần. Du khách đồng thời phải tuân thủ quy định trang phục tại chùa, che kín vai và đầu gối.

Wat Pho không chỉ được biết đến nhờ đàn mèo. Ngôi chùa còn là nơi đặt tượng Phật nằm dát vàng nổi tiếng, dài 46 m và cao 15 m. Đây cũng được xem là cái nôi của massage Thái truyền thống.

Trên các bức tường của chùa là những hình vẽ và văn bia có tuổi đời hàng trăm năm. Kho tư liệu này góp phần giúp Wat Pho được UNESCO ghi danh vào Chương trình Ký ức Thế giới.

200 con mèo đã tìm thấy một mái nhà đủ rộng để mỗi con đều có tên, được chăm sóc và có một nơi an toàn để trở về. Ảnh: Time Out Bangkok

Khi đêm xuống, những ngọn tháp trong chùa sáng lên dưới ánh đèn, các công trình màu vàng nổi bật trên nền trời tối. Theo chân nhà sư mang thức ăn đi từ góc này sang góc khác, du khách có thể bắt gặp một đoàn mèo nối đuôi phía sau, giống như những “hướng dẫn viên” không chính thức của Wat Pho.

Những con mèo bị bỏ lại nơi đây không bị xem là phiền toái. Qua thời gian, chúng trở thành một phần trong đời sống và nét đặc biệt của ngôi chùa. Giữa một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất Bangkok, khoảng 200 con mèo đã tìm thấy một mái nhà đủ rộng để mỗi con đều có tên, được chăm sóc và có một nơi an toàn để trở về.

Nguồn: Time Out Bangkok