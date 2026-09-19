Phát hiện một nữ bác sĩ, tiến sĩ y khoa bệnh viện hàng đầu bỏ nghề đi làm shipper và hát quán bar

Nữ bác sĩ 31 tuổi buông bỏ "cuộc sống theo khuôn mẫu" để trải nghiệm cuộc sống.

Lưu Tử Hàm, 31 tuổi, vào tháng 2 năm nay đã từ chức bác sĩ khoa tâm thần và công việc nghiên cứu sau tiến sĩ tại một bệnh viện hạng ba loại A ở Chu Hải, rời khỏi quỹ đạo sự nghiệp vốn ổn định để trải nghiệm cuộc sống. Sau khi nghỉ việc, cô từng làm ở quán ăn sáng, đi hát tại quán bar, đồng thời khoác lên mình bộ đồng phục của nhân viên giao hàng để làm tài xế đi giao đồ ăn.

Đối với những hoài nghi rằng "tiến sĩ y khoa đi giao đồ ăn là lãng phí tài nguyên", cô bày tỏ rằng những công việc này không phải là nghề nghiệp cố định tiếp theo, mà là muốn tái khám phá phong cách sống mà bản thân thực sự mong muốn.

Tờ Dương Tử Vãn Báo đưa tin, Lưu Tử Hàm đến từ Thạch Gia Trang, Hà Bắc. Cô giới thiệu rằng bản thân theo học chuyên ngành lâm sàng tại Trường Y khoa Lâm sàng Hoa Tây thuộc Đại học Tứ Xuyên, 5 năm sau được bảo lưu để học lên thạc sĩ rồi tiếp tục lấy bằng tiến sĩ tại Khoa Khoa học Sức khỏe thuộc Đại học Ma Cao, và giành được học vị tiến sĩ vào tháng 11 năm 2022.

Vào thời điểm trước khi tốt nghiệp tiến sĩ, Lưu Tử Hàm gia nhập một bệnh viện hạng ba loại A ở Chu Hải, vừa tiếp nhận đào tạo quy chuẩn dành cho bác sĩ nội trú khoa tâm thần, vừa tiến hành nghiên cứu sau tiến sĩ, đồng thời từng khám bệnh với tư cách là bác sĩ khoa tâm lý tâm thần. Cô tiết lộ bản thân không hề ghét công việc lâm sàng, nguyên nhân thực sự thúc đẩy cô rời đi là phong cách làm việc theo khuôn mẫu, cố định và tuân theo thời gian biểu không phù hợp với cuộc sống lý tưởng.

Cô cởi blouse trắng, mặc áo shipper

Lưu Tử Hàm đi hát quán bar ban đêm

Lưu Tử Hàm bày tỏ, cô hy vọng có thể tự do chi phối 24 tiếng một ngày, học vị tiến sĩ có thể mang lại thu nhập và sự công nhận nghề nghiệp, nhưng điều đó không có nghĩa đó là cuộc sống phù hợp với bản thân: “Người khác có thể vì một tờ văn bằng mà đánh giá cao tôi, nhưng lại không tiếp tục tò mò xem tôi là một người như thế nào”.

Sau khi từ chức, cô đi du lịch trước, tiếp theo thử sức làm việc ở quán ăn sáng, hát tại quán bar, sau đó quen biết những người bạn giao đồ ăn, mua một chiếc xe điện rồi bắt đầu đi làm shipper. Cô thường chỉ chạy vài đơn vào buổi tối, đôi khi kiếm được mười mấy nhân dân tệ, đủ trả tiền ăn trong ngày là đã rất thỏa mãn, trong khi việc hát ở quán bar mỗi đêm có thể thu nhập một, hai trăm nhân dân tệ.

Cuộc sống hiện tại của Lưu Tử Hàm được đan xen bởi việc giao đồ ăn, ca sĩ quán bar, tư vấn tản mạn và các công việc bán thời gian có hứng thú khác, không dự tính trước mỗi ngày nhất định phải làm gì, cũng không đặt ra thu nhập hàng tháng cố định.

Lưu Tử Hàm miêu tả trải nghiệm của bản thân từ khi học lên cao, học tiến sĩ cho đến khi vào bệnh viện là chịu ảnh hưởng bởi "chủ nghĩa ưu thành tích", không ngừng theo đuổi sự xuất sắc hơn, phù hợp hơn với kỳ vọng của thế giới bên ngoài.

Cô cho biết cuộc sống trước đó quá ảnh hưởng bởi tiêu chuẩn bên ngoài

Tuy nhiên, hiện tại cô quan tâm nhiều hơn đến sự bình yên trong nội tâm, sự tương tác giữa người với người và quyền tự do lựa chọn phong cách sống. Về phần tương lai, cô hy vọng trước tiên sẽ sống tốt cuộc sống trước mắt, muốn tổ chức buổi hòa nhạc của riêng mình, quay phim câu chuyện trưởng thành, thậm chí thi lấy chứng chỉ thuyền viên, tiếp tục khám phá những khả năng khác nhau trong cuộc sống.

Nguồn: ETtoday