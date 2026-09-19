31 tấn vàng trị giá 4 tỷ USD của Venezuela đang nằm tại Anh sắp có 'chỗ ở' mới

Chính quyền Venezuela đang nỗ lực tìm cách tiếp cận 31 tấn vàng dự trữ đang nằm tại hầm của Ngân hàng Trung ương Anh. te

Venezuela đang tiến gần tới một thỏa thuận chuyển lượng vàng trị giá khoảng 4 tỷ USD từ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sang Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York sau nhiều năm tranh chấp pháp lý về quyền kiểm soát số vàng này.

Chính phủ do quyền Tổng thống Delcy Rodriguez lãnh đạo và phe đối lập đã đạt được một đồng thuận hiếm hoi hồi tháng 8, đó là cùng phối hợp thu hồi 31 tấn vàng dự trữ đang được cất giữ trong các hầm ngầm ở London.

Theo các điều khoản được đề xuất, chính quyền lâm thời sẽ có quyền kiểm soát pháp lý đối với số vàng, nhưng không được phép bán ngay. Thay vào đó, lượng vàng này có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay vốn.

"Số vàng này sẽ được chuyển sang Mỹ nhưng quyền Tổng thống Delcy sẽ không được trực tiếp tiếp cận. Số vàng sẽ được giám sát và chịu các hạn chế", một nhân vật thuộc phe đối lập được cho là tham gia đàm phán nói với tờ Financial Times (FT).

Nguồn vàng dự trữ này có thể được dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay của chính phủ, trong đó có nguồn vốn phục vụ tái thiết sau các trận động đất xảy ra tại Venezuela hồi cuối tháng 6.

Nếu được hoàn tất, thỏa thuận sẽ khép lại một tranh chấp lớn kéo dài gần 8 năm, bắt nguồn từ việc Anh từ chối công nhận ông Nicolás Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela và cho rằng cuộc bầu cử năm 2018 có gian lận.

Trên thực tế, động thái này đã ngăn chính phủ Venezuela tiếp cận vàng của ngân hàng trung ương Venezuela. Số vàng này sau đó trở thành trung tâm của một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài tại các tòa án Anh.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết chính phủ không phải là một bên trong vụ kiện nhằm xác định ai có quyền kiểm soát nguồn dự trữ.

"Vấn đề đang được xem xét thông qua các quy trình pháp lý độc lập", một người phát ngôn cho biết. Người này nói thêm rằng các tòa án Anh và Ngân hàng Trung ương Anh hoạt động độc lập với chính phủ.

"Anh vẫn duy trì lập trường lâu nay là ủng hộ một quá trình chuyển giao quyền lực dân chủ tại Venezuela, phản ánh ý chí của người dân Venezuela".

Trong khi đó, BoE cho biết họ chưa thể thực hiện bất kỳ chỉ thị nào cho đến khi có phán quyết mới từ tòa án Anh, trong đó xác định rõ ai có thẩm quyền pháp lý đối với số vàng.

Thông tin về thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch cho cuộc gặp đầu tiên với bà Rodriguez, có thể diễn ra ngay trong tuần tới, tờ Axios dẫn nguồn tin cho biết. Chưa rõ thỏa thuận về vàng có được đưa ra thảo luận nếu cuộc gặp giữa hai bên diễn ra hay không.

Theo FT