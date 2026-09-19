Mỹ trao trả hàng chục cổ vật cho Trung Quốc trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh

Mỹ đã trao trả hàng chục cổ vật cho Trung Quốc ngay trước chuyến thăm Washington sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là cử chỉ thiện chí nhằm mở đường cho một hội nghị thượng đỉnh tích cực giữa hai lãnh đạo.

Trong lễ bàn giao diễn ra tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington hôm 16/9, các quan chức Trung Quốc đã tiếp nhận 58 cổ vật và hóa thạch cổ sinh vật học từ chương trình quản lý tài sản văn hóa, nghệ thuật và cổ vật của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ. Một ngày sau đó, Văn phòng Biện lý Quận Manhattan ở New York cũng đã trao trả thêm sáu hiện vật.

“Việc hồi hương các cổ vật này đánh dấu bước đi mới nhất nhằm thực hiện những thỏa thuận mà hai nguyên thủ quốc gia đã đạt được trong các cuộc gặp tại Bắc Kinh, đồng thời thể hiện triển vọng rộng mở trong việc xây dựng mối quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun phát biểu hôm 18/9.

Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, trong số các hiện vật được trao trả có một bức tượng Bồ Tát từ các hang động núi Thiên Long ở tỉnh Sơn Tây (miền Bắc Trung Quốc). Bức tượng này đã bị đánh cắp và đưa ra nước ngoài hơn một thế kỷ trước.

Xie Feng - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ - cho biết, việc hồi hương này phản ánh trách nhiệm của cả hai bên đối với lịch sử, chứng minh rằng sự hợp tác Trung - Mỹ dựa trên sự tôn trọng và lợi ích có thể mang lại nhiều “thành tựu quan trọng, thiết thực và đầy ý nghĩa”.

Lễ bàn giao diễn ra khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến chuyến thăm Washington theo kế hoạch của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 5.

Các cổ vật văn hóa được trao trả - bao gồm tượng gốm, tượng điêu khắc đá, hóa thạch khủng long và cá - đều bị buôn lậu vào Mỹ trước khi bị cơ quan thực thi pháp luật Mỹ thu giữ. Các cổ vật này đều mang “giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học to lớn”.

Đợt hồi hương cổ vật văn hóa Trung Quốc từ Mỹ lớn nhất diễn ra vào năm 2019, với 361 hiện vật được bàn giao. Theo Viện Di sản Văn hóa Trung Quốc, hơn 10 triệu cổ vật văn hóa nước này đã bị thất lạc ra nước ngoài kể từ giữa thế kỷ 19, chủ yếu do nạn cướp bóc trong chiến tranh và buôn bán bất hợp pháp.

Trước tình hình đó, Bắc Kinh đang đẩy mạnh nỗ lực đóng vai trò là bên đề xuất và thiết lập các tiêu chuẩn trong việc hồi hương di sản toàn cầu.

Vào tháng 4, Trung Quốc đã công bố ấn phẩm "Tuyển tập Đồ đồng Trung Quốc trong các Bộ sưu tập Nước ngoài" sau 14 năm nghiên cứu. Tài liệu này đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ cho chiến dịch đang được đẩy mạnh nhằm lấy lại các di sản văn hóa đã bị thất lạc.