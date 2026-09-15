Phát hiện 1 cựu CEO hiện đi làm shipper để trang trải cuộc sống

Hiện tại, ông làm tài xế giao đồ ăn và nhận làm thêm dịch vụ mua hộ hàng hóa với mức phí từ 32.000 đến 63.800 VND mỗi lượt.

Từ bàn tay trắng, Indera Aria Wee Jeeny từng vươn lên trở thành Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) của một công ty ứng dụng giao đồ ăn trước khi mất đi tất cả.

Dù không xuất thân từ một gia đình khá giả, người đàn ông 40 tuổi này từng gặt hái thành công trên cương vị CEO của một công ty nền tảng đặt và giao đồ ăn bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2019.

Vào thời kỳ đỉnh cao, công ty từng ghi nhận doanh thu/lợi nhuận lên tới 6 triệu RM (hơn 38 tỷ VND) và sở hữu mạng lưới 3.000 tài xế giao hàng hoạt động khắp các bang Kelantan, Terengganu và Kedah.

Indera Aria Wee Jeeny từng là CEO, giờ làm shipper

Ông cho biết công ty từng là đối tác chiến lược thuộc Tập đoàn Kinh tế Số Malaysia (MDEC). Tuy nhiên, sóng gió ập đến khi công ty chịu nhiều tổn thất nặng nề do một cá nhân được cho là đã bán địa chỉ IP cho đối thủ cạnh tranh để trục lợi cá nhân.

Từ tháng 1 năm 2021, tình hình kinh doanh ngày càng tồi tệ, lợi nhuận sụt giảm xuống chỉ còn khoảng 40.000 RM đến 80.000 RM (khoảng 255,5 triệu đến 511 triệu VND) mỗi tháng trước khi doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản.

Khi công việc làm ăn tuột dốc, ông Indera buộc phải bán đi các tài sản cá nhân của mình để trả lương cho nhân viên.

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, người bố hai con cho biết cuộc sống của ông đã thay đổi hoàn toàn sau sự đổ vỡ đó, tới mức ông thậm chí không đủ tiền mua đồ ăn.

Ông từng tay trắng lập nghiệp thành công

"Việc đứng dậy không hề dễ dàng, bởi vì khi mới vấp ngã, tôi thậm chí phải bới tìm từng đồng tiền lẻ để mua thức ăn... Tôi cũng phải đi bộ những quãng đường dài vì không có phương tiện di chuyển. Vào thời điểm đó, tôi bắt đầu nhận ra sự thay đổi từ những người xung quanh, đặc biệt là những người từng rất thân thiết nhưng lại bắt đầu giữ khoảng cách - có lẽ họ sợ tôi sẽ hỏi vay tiền. Điều đó thật đau đớn vì khi còn ở trên đỉnh cao, tôi đã từng giúp đỡ họ," ông chia sẻ với tờ Harian Metro. "Nhưng đó là thực tế mà tôi phải chấp nhận. Sau khi tự chiêm nghiệm, tôi học cách chấp nhận an bài của số phận."

Ông tâm sự từng có những khoảnh khắc ông gần như muốn bỏ cuộc, không còn muốn gây dựng lại cuộc đời.

Tuy nhiên, ông đã lấy lại động lực sau khi nhớ lại lời nói của một cựu nhân viên - một tài xế giao hàng vẫn luôn biết ơn dù thu nhập ít ỏi.

"Vào thời điểm đó, cậu ấy chỉ kiếm được 20 RM (khoảng 128.00 VND) nhưng lại vô cùng hạnh phúc vì có thể mua đồ ăn cho con.

Những lời nói đó đã cho tôi động lực và hy vọng để đứng dậy một lần nữa," ông nói.

Hiện tại, ông Indera làm tài xế giao đồ ăn tự do và nhận làm thêm dịch vụ mua hộ hàng hóa với mức phí từ 5 RM đến 10 RM (khoảng 32.000 đến 63.800 VND) mỗi lượt.

Ông cũng thường xuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn mà mình tình cờ gặp trên đường, đặc biệt là những người cần hỗ trợ về ắc quy hoặc lốp xe.

"Tôi từng ở dưới đáy xã hội và mất đi hy vọng, nên tôi không muốn người khác phải trải qua cảm giác đó. Vì vậy, trong lúc đi giao đồ ăn, tôi luôn quan sát xung quanh và sẵn sàng giúp đỡ những ai cần hỗ trợ. Hầu như tối nào tôi cũng gặp những người khó khăn, có lần tôi còn gặp một gia đình đã nhịn ăn suốt hai tuần. Bản thân tôi cũng chẳng giàu có gì, nhưng tôi luôn cố gắng giúp trong khả năng của mình. Bởi vì tôi luôn ghi nhớ lời khuyên: Đừng bao giờ để một ngày trôi qua mà không giúp đỡ ai đó. Điều đó mang lại cảm giác rất viên mãn," ông chia sẻ.

Ông Indera cho biết giờ đây ông coi những gì đã xảy ra trong đời mình là một thử thách và bài học kinh nghiệm.

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải trải qua tất cả những điều này, nhưng tôi sẽ dùng trải nghiệm đó làm kim chỉ nam cho tương lai. Tôi cũng quyết tâm sẽ vươn lên một lần nữa để trở thành một doanh nhân thành công, tạo ra nhiều cơ hội việc làm để có thể giúp đỡ thêm nhiều người hơn nữa," ông khẳng định.

Nguồn: NST