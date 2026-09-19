Độc lạ phòng nghỉ có view nhìn thẳng chuồng lợn, giá chỉ từ 8.888 NDT: Khách đến còn được tặng cả một "con heo"

Một trang trại ở Trung Quốc gây chú ý với phòng nghỉ có view nhìn thẳng ra chuồng lợn, nơi du khách vừa thư giãn vừa ngắm đàn lợn qua lớp kính lớn, trong khi gói dịch vụ còn kèm một “món quà” đặc biệt.

Một mô hình lưu trú tại Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý khi thiết kế phòng nghỉ ngay cạnh chuồng lợn, cho phép khách quan sát đàn lợn qua lớp kính lớn. Đáng chú ý, gói dịch vụ 8.888 NDT (hơn 34,5 triệu đồng), còn được tặng kèm một con "lợn đen hai đầu" được giới thiệu trị giá 6.888 NDT (hơn 26,7 triệu đồng).

Phòng nghỉ có thể quan sát lợn qua lớp kính lớn

Gần đây, một “Phòng Ngắm Heo” tại một trang trại ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội. Điểm đặc biệt của mô hình này nằm ở vị trí và thiết kế căn phòng. Phòng nghỉ được bố trí ngay cạnh khu vực nuôi lợn, ngăn cách với chuồng bằng một tấm kính trong suốt lớn. Từ bên trong, khách có thể trực tiếp quan sát những con lợn sinh hoạt trong chuồng, bao gồm lúc ăn uống, nghỉ ngơi và đi vệ sinh.

Phòng nghỉ ngắm heo gây bão MXH TQ (Ảnh: Baidu)

Hình thức lưu trú khác thường này nhanh chóng tạo ra nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Một số người đặt câu hỏi về trải nghiệm thực tế khi nghỉ trong căn phòng có view nhìn thẳng ra chuồng lợn, thậm chí ví von rằng mô hình này không khác nhiều so với việc ngủ trong chuồng.

Tuy nhiên, theo một số chia sẻ được đăng tải trên mạng xã hội từ những người tự nhận là sinh viên Đại học Kim Hoa, trải nghiệm thực tế không giống như hình dung của nhiều cư dân mạng. Họ cho biết căn phòng không bị ảnh hưởng bởi mùi từ khu vực nuôi lợn do được ngăn cách bằng hệ thống kính.

Bên cạnh thiết kế độc đáo, mức giá được lan truyền cũng khiến “Phòng Ngắm Heo” trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng khách phải trả tới 8888 NDT (hơn 34,5 triệu đồng), cho một đêm tại đây. Tuy nhiên, phía vận hành đã lên tiếng giải thích rằng cách hiểu này chưa chính xác.

Du khách trả tiền một lần để được trải nghiệm các dịch vụ trong thời hạn 1 năm (Ảnh: Baidu)

Theo nhân viên phụ trách, 8.888 nhân dân tệ không phải tiền thuê phòng trong một đêm mà là mức giá của một gói vé năm mà trang trại từng cung cấp. Gói dịch vụ này bao gồm quyền trải nghiệm lưu trú tại “Phòng Ngắm Heo”, được vào trang trại miễn phí không giới hạn số lần trong vòng một năm. Đáng chú ý, khách còn được nhận một con "lợn đen hai đầu" có giá trị được giới thiệu là 6.888 NDT (hơn 26,7 triệu đồng).

Giống lợn đặc sản đứng sau mô hình phòng nghỉ khác lạ

“Phòng Ngắm Heo” không phải mô hình mới xuất hiện tại Kim Hoa. Theo nguồn tin, những căn phòng theo chủ đề lợn đã được giới thiệu từ khoảng năm 2023 và từng thu hút nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội đến tham quan, trải nghiệm.

Mô hình này được triển khai tại Trang trại Quốc tế Lợn Hai Đầu Đen Panda, ở làng Trường Kiều, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Tại đây, giống "lợn đen hai đầu" không chỉ được nuôi để khai thác giá trị thực phẩm mà còn trở thành điểm nhấn trong hoạt động du lịch của trang trại.

Du khách có thể thư giãn và quan sát đàn lợn sinh hoạt qua lớp kính lớn ngay từ phòng nghỉ (Ảnh: Baidu)

"lợn đen hai đầu", còn được gọi là lợn Kim Hoa, có phần đầu và đuôi màu đen, trong khi thân có màu trắng hồng. Sự tương phản về màu sắc khiến giống lợn này được ví với gấu trúc - một hình ảnh quen thuộc trong văn hóa Trung Quốc. Đây là giống lợn đặc trưng của Kim Hoa, được biết đến với chất lượng thịt và hương vị riêng. "lợn đen hai đầu" cũng gắn liền với một đặc sản nổi tiếng của địa phương là giăm bông Kim Hoa. Theo chia sẻ, phần chân sau của giống lợn này được sử dụng để chế biến sản phẩm.

Nhờ những đặc điểm trên, "lợn đen hai đầu" có giá trị kinh tế cao hơn lợn thông thường. Giá của giống lợn này được cho là cao gấp khoảng 3-4 lần so với lợn phổ biến trên thị trường. Trong những năm gần đây, Kim Hoa từng bước mở rộng cách khai thác giá trị của giống lợn đặc sản. Bên cạnh chăn nuôi và chế biến thực phẩm, địa phương đưa hình ảnh "lợn đen hai đầu" vào các hoạt động tham quan, trải nghiệm, qua đó tạo thêm một hướng phát triển cho du lịch gắn với nông nghiệp.

Tại trang trại, du khách không chỉ có thể tìm hiểu về giống lợn mà còn trực tiếp quan sát chúng trong khu vực nuôi thông qua những căn phòng được thiết kế với cửa kính lớn. Cách làm này biến một hoạt động chăn nuôi vốn quen thuộc thành trải nghiệm du lịch khác biệt.

Vì vậy, sức hút của “Phòng Ngắm Heo” không chỉ đến từ ý tưởng nghỉ dưỡng có view nhìn ra chuồng lợn. Đằng sau mô hình này là câu chuyện về một giống lợn đặc sản của Kim Hoa, được kết hợp với tham quan trang trại và trải nghiệm lưu trú để tạo thành một sản phẩm du lịch mang đặc trưng địa phương.

Nguồn: Baidu, sina, 163.com