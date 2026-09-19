Bộ váy “phá vỡ chuẩn mực hoàng gia” của Công nương Diana diện ngay đêm chồng công bố ngoại tình được mang ra đấu giá

Chiếc váy đen nổi tiếng của Công nương Diana đang được trưng bày tại London (Anh) trước khi được đưa ra đấu giá vào tháng 12 năm nay với giá ước tính có thể vượt 220.000 bảng Anh (khoảng 7,6 tỷ đồng).

Chiếc váy đen được Công nương Diana mặc vào năm 1994, đúng buổi tối chồng bà khi đó là Thái tử Charles công khai thừa nhận chuyện ngoại tình trên truyền hình. Biết trước thông tin này sẽ được công bố, Công nương Diana đã xuất hiện tại một buổi dạ tiệc ở Phòng trưng bày Serpentine, London, trong thiết kế ôm sát cơ thể, trễ vai của nhà thiết kế người Hy Lạp Christina Stambolian.

Morgane Halimi, Giám đốc toàn cầu phụ trách túi xách và thời trang của Sotheby's, cho rằng Công nương Diana đã lựa chọn “một bộ trang phục đẹp và đầy sức mạnh” như cách để giành lại quyền kiểm soát câu chuyện về chính mình.

“Công nương Diana luôn sử dụng thời trang như một cách để thể hiện bản thân, nhưng lần này, đó là cách bà truyền tải hình ảnh và cảm xúc của chính mình”, Halimi nói. Theo chuyên gia này, Diana khi ấy muốn gửi đi thông điệp: “Tôi đang giành lại câu chuyện và tôi ở đây, tôi đứng lên vì chính mình”.

Sự xuất hiện của Công nương Diana nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Chiếc váy phá vỡ những chuẩn mực truyền thống về trang phục của một thành viên Hoàng gia với màu đen, đường cổ khoét sâu và phần tà váy trên đầu gối.

Hình ảnh Công nương Diana trong chiếc váy đen kết hợp vòng cổ sapphire, giày cao gót màu đen và sơn móng tay đỏ nổi bật, nhanh chóng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông khắp thế giới. Chiếc váy hiện được trưng bày tại Sotheby's ở London đến ngày 24/9, trước khi được đưa tới Hong Kong và Geneva. Ngày 9/12, thiết kế này sẽ được đấu giá tại New York.

Chiếc váy có giá khởi điểm ước tính từ 150.000 đến 300.000 USD (khoảng 3,9 - 7,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, các chuyên gia của Sotheby's cho rằng mức giá cuối cùng có thể vượt xa con số này.

Năm 2023, một chiếc áo len đỏ họa tiết những chú cừu mà Diana từng mặc tới một trận polo năm 1981 đã được bán với giá 1,1 triệu USD (khoảng 28,6 tỷ đồng), cao hơn nhiều lần mức ước tính trước đấu giá và lập kỷ lục đối với một món đồ từng thuộc về cố Công nương.

Halimi cho biết: “Cá nhân tôi tin rằng đây là món đồ gắn với Diana có sức mạnh lớn nhất. Những món đồ có nguồn gốc gắn với Công nương Diana luôn thu hút các nhà sưu tầm. Nhưng câu chuyện phía sau chiếc váy này cùng thông điệp mang tính phổ quát mà nó truyền tải chắc chắn cũng sẽ thu hút các tổ chức, bên cạnh những nhà sưu tầm tư nhân đang tìm kiếm những món đồ độc nhất”.

Chiếc váy gắn với bước ngoặt trong cuộc hôn nhân của Công nương Diana

Đêm Công nương Diana mặc chiếc váy cũng là thời điểm cuộc hôn nhân của bà với Thái tử Charles khi đó bước sang một chương mới. Sau khi ông công khai thừa nhận chuyện ngoại tình, đến năm 1995, Công nương Diana cũng lần đầu lên tiếng về cuộc hôn nhân và thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng của mình.

Trong cuộc phỏng vấn gây chấn động năm đó, bà nổi tiếng với câu nói: “Có ba người trong cuộc hôn nhân này”, ám chỉ Camilla Parker-Bowles, người tình của Vua Charles và hiện là Vương hậu Camilla. Hai người chính thức ly hôn năm 1996. Một năm sau, Công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris khi mới 36 tuổi.

Dù Công nương Diana đã qua đời nhiều năm, sức hút của bà vẫn chưa suy giảm. Khi còn sống, Công nương là một biểu tượng thời trang và là một trong những phụ nữ được chụp ảnh nhiều nhất thế giới.

Sự quan tâm dành cho cuộc hôn nhân đầy biến động của Công nương Diana với Vua Charles III cũng chưa bao giờ biến mất hoàn toàn. Chiếc váy “trả đũa” nổi tiếng đến mức năm ngoái, một phiên bản tượng sáp có kích thước như người thật mô phỏng Diana mặc thiết kế này cũng được trưng bày tại một bảo tàng ở Paris.

Đây là lần đầu tiên chiếc váy được đưa ra đấu giá kể từ năm 1997. Khi đó, Công nương Diana từng bán chiếc váy cùng nhiều trang phục khác để quyên tiền cho các tổ chức từ thiện phòng chống AIDS. Chiếc váy sẽ tiếp tục được trưng bày tại London đến ngày 24/9 trước khi tới Hong Kong và Geneva, sau đó được đưa lên sàn đấu giá tại New York vào ngày 9/12.

Nguồn: Daily Mail