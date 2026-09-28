Một hãng hàng không lao đao giữa đợt ngập Bangkok, khách chờ hành lý suốt 2 ngày

Hành khách của Thai Airways tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok phải đối mặt với tình trạng chậm chuyến và chờ hành lý kéo dài trong ngày 27/9, khi sự cố bước sang ngày thứ hai. Sân bay cho biết tình trạng ngập lụt và xe vận chuyển hành lý hỏng đã ảnh hưởng đến hoạt động mặt đất.

Ngập lụt khiến thiếu nhân sự, xe chở hành lý gặp sự cố

Tình trạng gián đoạn tại sân bay Suvarnabhumi bắt đầu từ ngày 26/9 và tiếp tục kéo dài sang ngày 27/9, ảnh hưởng cả hành khách khởi hành lẫn những người chờ nhận hành lý sau khi hạ cánh.

Theo sân bay Suvarnabhumi, tình trạng ngập lụt tại một số khu vực đã ảnh hưởng đến việc di chuyển của nhân viên phục vụ mặt đất của Thai Airways. Một số nhân viên không thể đến nơi làm việc, khiến lực lượng phục vụ không đủ đáp ứng nhu cầu.

Ảnh: The Nation

Bên cạnh đó, một số xe vận chuyển hành lý của Thai Airways gặp trục trặc, càng khiến hoạt động phục vụ mặt đất bị đình trệ.

Sự kết hợp giữa thiếu nhân sự và thiết bị gặp sự cố đã ảnh hưởng đến việc phục vụ các chuyến bay khởi hành cũng như vận chuyển hành lý từ máy bay đến khu vực trả hành lý.

Một số chuyến bay bị chậm giờ khởi hành, trong khi hành khách vừa đến Bangkok phải chờ lâu hơn bình thường để nhận hành lý. Hành lý của nhiều chuyến bay vẫn chưa được đưa đến khu vực trả hành lý.

Sân bay yêu cầu Thai Airways bổ sung nhân sự, thiết bị

Để giải quyết lượng hành lý tồn đọng, sân bay Suvarnabhumi đã yêu cầu Thai Airways khẩn trương tăng cường nhân viên phục vụ mặt đất, sửa chữa các xe vận chuyển hành lý bị hỏng và bố trí thiết bị thay thế.

Sân bay cũng phối hợp với Thai Airways cập nhật tình trạng hành lý trên các màn hình thông tin và phát thông báo thường xuyên tại khu vực nhận hành lý, nhằm giúp hành khách nắm được tình hình.

Ảnh: The Nation

Nhân viên sân bay được bố trí tại các quầy dịch vụ hành khách và khu vực nhận hành lý để cung cấp thông tin, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Suvarnabhumi cho biết tiếp tục theo dõi tình hình và phối hợp với Thai Airways để xử lý tình trạng thiếu nhân sự, đồng thời khôi phục hoạt động bình thường trong thời gian sớm nhất.

Những hành khách chưa nhận được hành lý có thể điền biểu mẫu khai báo hành lý chậm với Thai Airways. Thông tin này được sử dụng để nhân viên hãng theo dõi hành lý và phối hợp giao trả cho hành khách.

Hành khách có thể liên hệ bộ phận Lost and Found của Thai Airways tại sân bay Suvarnabhumi theo các số điện thoại: Chuyến bay quốc tế: 02-134-5453, 02-134-5454 hoặc 02-134-5455. Chuyến bay nội địa: 02-134-5473 hoặc 02-134-5474. THAI Contact Center: 02-356-1111. Sân bay Suvarnabhumi cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Thai Airways để giải quyết lượng hành lý tồn đọng và tình trạng thiếu nhân sự, nhằm đưa các dịch vụ trở lại hoạt động bình thường.

Nguồn: The Nation