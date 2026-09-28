2 chú gấu trúc khổng lồ ngồi máy bay riêng đến Mỹ, người dân háo hức chờ đón

Một cặp gấu trúc khổng lồ đã hạ cánh xuống Atlanta (Mỹ) vào sáng 27/9, bắt đầu thời gian lưu trú 10 năm tại Mỹ nhờ vào thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc.

Một cặp gấu trúc khổng lồ đã hạ cánh xuống Atlanta (Mỹ) vào sáng 27/9, bắt đầu thời gian lưu trú 10 năm tại Mỹ nhờ vào thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc.

Cặp gấu trúc mang tên Ping Ping và Fu Shuang đã cất cánh từ Thành Đô, thuộc phía tây nam Trung Quốc, vào sáng Chủ Nhật trên chiếc máy bay vận tải Boeing 777 được thiết kế riêng với tên gọi "FedEx Panda Express".

Theo thỏa thuận mới được hoàn tất giữa Sở thú Atlanta và Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc, cơ sở ở bang Georgia này trở thành một trong ba công viên sinh thái duy nhất tại Mỹ nuôi dưỡng gấu trúc khổng lồ, bên cạnh Sở thú San Diego ở California và Sở thú Quốc gia Smithsonian ở Washington, D.C.

Hợp đồng cho mượn 10 năm đảm bảo Ping Ping và Fu Shuang sẽ ở lại Vườn thú Atlanta trong một thập kỷ (Ảnh: AP)

"Đây là một ngày vô cùng hào hứng đối với Sở thú Atlanta và là một khoảnh khắc lịch sử đối với Thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia và xa hơn thế nữa," Chủ tịch kiêm CEO của Sở thú Atlanta, ông Raymond B. King, phát biểu trong một tuyên bố. "Chúng tôi vô cùng vui mừng khi được chào đón Ping Ping và Fu Shuang, đồng thời rất háo hức được chia sẻ niềm vui đó với các thành viên, du khách, thành phố và cộng đồng trong những tuần tới."

Công chúng sẽ phải chờ một thời gian trước khi có thể ngắm nhìn cặp đôi này, theo đại diện sở thú. Cả hai con vật đang bước vào giai đoạn cách ly kéo dài một tháng bên trong khu vực an toàn sinh học nằm trong khuôn viên cơ sở gấu trúc khổng lồ mới được xây dựng của công viên. Ngày ra mắt chính thức với công chúng hiện vẫn chưa được các quan chức công viên ấn định.

Một buổi lễ chia tay đã được tổ chức cho hai chú gấu trúc khổng lồ Ping Ping và Fu Shuang tại Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống Gấu trúc khổng lồ Thành Đô (Ảnh: AP)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên tiết lộ về việc chuyển giao này vào hôm 24/9 trong cuộc họp thượng đỉnh song phương kéo dài ba ngày với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Việc gửi các chú gấu trúc được xem là một trong số ít những kết quả cụ thể đạt được sau chuyến thăm ngoại giao — sự kiện vốn ghi nhận những biểu hiện lịch sự từ cả hai bên.

Sự xuất hiện này lấp đầy khoảng trống khi Sở thú Atlanta chia tay những chú gấu trúc trước đó vào năm 2024. Mặc dù thỏa thuận song phương cốt lõi đã được công bố vào tháng 4, các chi tiết cụ thể về mốc thời gian trước đây vẫn chưa được tiết lộ.

Hợp đồng cho mượn thời hạn 10 năm đảm bảo Ping Ping và Fu Shuang sẽ ở lại Sở thú Atlanta trong một thập kỷ. Sinh năm 2020, cả hai từng sống tại Căn cứ Nghiên cứu Nhân giống Gấu trúc Khổng lồ Thành Đô. Tân Hoa Xóa lưu ý rằng Ping Ping, một con đực, có vệt đen quanh mắt rất đặc trưng, trong khi Fu Shuang, một con cái, sở hữu phần trán hơi nhô cao.

Bắc Kinh từ lâu đã sử dụng gấu trúc như một công cụ ngoại giao trên toàn cầu, thông qua các thỏa thuận cho mượn như một biểu tượng thể hiện thiện chí, hoặc để hợp đồng hết hạn khi căng thẳng quốc tế gia tăng.

Ông Tập Cận Bình từng mô tả chương trình cho mượn này là minh chứng cho "tình hữu nghị giữa người dân Trung Quốc và người dân Mỹ."

Nguồn: Independent