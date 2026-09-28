Cha mẹ đau đớn khi con trai 6 tháng tuổi bất ngờ tử vong ở cơ sở trông trẻ, trên người có dấu hiệu lạ

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan. Cha mẹ của bé trai 6 tháng tuổi vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm để biết được chính xác lý do con mình qua đời.

Mới đây, một cặp vợ chồng người Thái Lan đã vô cùng đau đớn khi cậu con trai 6 tháng tuổi của họ qua đời tại nhà của một cặp đôi trông trẻ tại một căn hộ ở quận Lak Si, thủ đô Bangkok vào thứ Tư, ngày 23 tháng 9 vừa qua.

Các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Tung Song Hong cùng nhân viên cứu hộ thuộc Quỹ Ruam Katanyu đã tiến hành điều tra vụ việc tại khu nhà ở Chaeng Wattana (thuộc ngõ Soi Chaeng Wattana 14, quận Lak Si) vào khoảng 6 giờ chiều thứ Tư, 23/9.

Bé trai 6 tháng tuổi qua đời ở nhà người trông trẻ, trên người có dấu hiệu lạ

Cha mẹ của đứa trẻ (cùng 26 tuổi) và cặp đôi được thuê trông nom bé đều có mặt tại hiện trường. Kết quả kiểm tra sơ bộ phát hiện các vết thương sau tai và trên môi của bé, cũng như các vết bầm tím quanh hốc mắt.

Thi thể của bé trai đã được chuyển đến Khoa Pháp y của Bệnh viện Chulabhorn để xác định nguyên nhân tử vong.

Cha mẹ của bé cho biết họ đã trả cho cặp đôi kia 7.000 baht (đương đương khoảng 5,5 triệu VNĐ) mỗi tháng để chăm sóc con trai sau khi người mẹ quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ thai sản kéo dài ba tháng.

Người mẹ cho biết vào các ngày làm việc, chị thường đưa con trai đến căn hộ vào khoảng 8 giờ sáng và đón bé về lúc 9 giờ tối. Chị nói rằng không có gì bất thường xảy ra trong suốt 3 tháng cặp đôi này trông nom con mình.

Theo lời cha mẹ đứa trẻ, những người trông trẻ nói rằng bé thích nằm sấp khi ngủ và họ thường gửi ảnh chụp cảnh bé đang ngủ cho cha mẹ bé.

Lời khai của những người trông trẻ

Tuy nhiên, vào khoảng 4 giờ chiều ngày 23 tháng 9, những người trông trẻ gọi điện cho cha mẹ đứa bé và báo tin rằng bé đã ngừng thở. Người mẹ vội vã chạy đến căn hộ và thấy cặp đôi đang thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR), nhưng con trai chị lúc đó đã xuất hiện dấu hiệu tím tái.

Người phụ nữ trông trẻ, chỉ được xác định tên là Joe, cho biết cô đã ngủ quên cùng đứa trẻ trong lúc chồng cô ra ngoài mua đồ ăn.

Joe kể lại rằng khi chồng cô quay về, anh phát hiện đứa bé đang nằm sấp trên giường với một chiếc khăn quấn chặt quanh cổ.

Cô cho biết họ đã bỏ chiếc khăn ra và phát hiện đứa trẻ đã đại tiện trên giường. Cậu bé trông nhợt nhạt và không còn thở, vì vậy họ đã gọi đội cứu hộ và tiến hành hô hấp nhân tạo (CPR). Tuy nhiên, đứa trẻ đã tử vong trước khi xe cấp cứu đến nơi.

Cha mẹ của bé cho biết họ không hoàn toàn tin vào lời kể của những người chăm sóc nhưng cũng không thể cáo buộc họ là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Họ cho biết sẽ chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

Những người chăm sóc cũng bày tỏ lo ngại về các vết thương mà họ cho là đã thấy trên người đứa trẻ khi bé được đưa đến vào sáng hôm đó.

Theo lời Joe, cô và chồng đã hỏi cha mẹ đứa trẻ về những vết thương này. Được biết, cha mẹ bé giải thích rằng đó là vết trầy xước do đồ chơi hoặc vết muỗi đốt. Tuy nhiên, Joe cho rằng một số vết trông giống như vết bỏng do thuốc lá gây ra.

Tính đến thời điểm có báo cáo, chưa có ai bị buộc tội. Nguyên nhân tử vong của đứa trẻ vẫn đang được điều tra và chờ kết quả giám định pháp y.

(Theo The Thaiger)