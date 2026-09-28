Phát hiện tàu Trung Quốc dài hơn 130 mét, rộng gần 41 mét di chuyển 45 ngày trên biển, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ hơn 3 tỷ USD, lớn nhất khu vực

Đây là lần đầu tiên con tàu này được huy động thực hiện dự án quốc tế kể từ khi được bàn giao vào tháng 3.

Ngày 27/9, tàu đóng cọc định vị động số 1 (CRCC Bridge Piling No.1) đã khởi hành từ cảng Lüsi thuộc tỉnh Giang Tô, đến Vịnh Các Thánh thuộc bang Bahia, Brazil để hỗ trợ xây dựng dự án cầu vượt biển Salvador-Itaparica, tờ Global Times đưa tin.

Đây là tàu đóng cọc định vị động lớn nhất thế giới do Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc (CRCC) đầu tư và chế tạo.

Tàu dự kiến sẽ di chuyển 11.300 hải lý, đi qua eo biển Malacca và Mũi Hảo Vọng, trước khi tiến vào Đại Tây Dương và đến vùng biển ngoài khơi thành phố Recife, bang Pernambuco (Brazil).

Hành trình dự kiến kéo dài khoảng 45 ngày, Global Times dẫn thông tin từ CRCC cho biết.Tàu đóng cọc là loại tàu kỹ thuật hàng hải chuyên dụng, có chức năng đóng các cọc thép hoặc bê tông khổng lồ xuống đáy biển, tạo móng cho các dự án như cầu vượt biển, trang trại điện gió ngoài khơi và cảng nước sâu.

Được đầu tư và chế tạo bởi CRCC, tàu có chiều dài 130,5 mét, rộng 40,8 mét và sâu 8,4 mét. Đây hiện là tàu đóng cọc lớn nhất thế giới, với chiều cao khung cọc 156 mét, khả năng nâng cọc 700 tấn và độ sâu hoạt động tối đa 70 mét.

Các thông số này cho phép tàu xử lý các móng cọc quá khổ và siêu dài trong điều kiện phức tạp ở vùng nước sâu và xa, đánh dấu một bước tiến lớn trong công nghệ sản xuất thiết bị kỹ thuật hàng hải của Trung Quốc.

Chuyến đi đến Brazil đánh dấu lần đầu tiên tàu được huy động thực hiện dự án quốc tế kể từ khi được bàn giao vào tháng 3. Việc xây dựng cầu Salvador-Itaparica sẽ đối mặt một số thách thức kỹ thuật như xây dựng hệ thống móng cọc sâu nhất thế giới. Đây là cầu dây văng vượt biển lớn nhất Mỹ Latinh.

Việc xây dựng cầu Salvador-Itaparica, một trong những dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất của Brazil và do các công ty Trung Quốc xây dựng với tổng vốn đầu tư 15,8 tỷ real Brazil (3,05 tỷ USD), đã chính thức khởi công vào ngày 1/7.

Cầu có tổng chiều dài 46,8 km, bao gồm một đoạn cầu vượt biển hai chiều với 6 làn xe dài 12,4 km, một hệ thống đường bộ kết nối dài 4,2 km ở Salvador, và một hệ thống đường bộ dài 30,2 km trên đảo Itaparica. Cầu sẽ có thiết kế dây văng với nhịp chính dài 682 mét.

Cầu Salvador-Itaparica bắc qua Vịnh Các Thánh nổi tiếng của Brazil, với công tác đóng cọc móng chính của cầu diễn ra ở vùng nước sâu 64 mét và trong điều kiện địa chất biển phức tạp.

Trong quá trình đóng cọc, tàu sử dụng búa thủy lực để đóng cọc thép xuống đáy biển với năng lượng va đập tức thời lên đến 1.360 kilojoule mỗi nhát. Để chống lại các rung động phát sinh và duy trì độ chính xác, tàu được trang bị các xi lanh thủy lực lớn nhất thế giới loại 5.000 tấn, giúp ổn định khung cọc trong suốt quá trình hoạt động.

Về mặt công nghệ, tàu có hai cải tiến lần đầu tiên trên thế giới. Đây là tàu đóng cọc cỡ lớn đầu tiên kết hợp định vị động và hệ thống định vị neo đậu. Kết hợp với Hệ thống Vệ tinh Định vị Bắc Đẩu độ chính xác cao do Trung Quốc tự phát triển, công nghệ này cho phép độ chính xác định vị đóng cọc ở mức centimet.

Đây cũng là tàu đóng cọc đầu tiên sử dụng hệ thống thủy lực vòng kín cho các xi lanh chính. Hệ thống do Trung Quốc tự phát triển này chuyển đổi năng lượng tiềm năng được tạo ra khi khung cọc được hạ xuống hoặc nghiêng về phía trước thành năng lượng điện, đạt tỷ lệ thu hồi năng lượng lên đến 40%, theo CRCC.

Sau khi cầu đi vào hoạt động, dự kiến sẽ phục vụ trung bình khoảng 28.000 phương tiện mỗi ngày. Thời gian di chuyển giữa Salvador và Vera Cruz dự kiến sẽ giảm đáng kể, từ 1 giờ bằng phà hiện nay xuống chỉ còn 15 phút, rút ngắn khoảng cách vận chuyển hàng hóa như ngũ cốc, bông và trái cây sản xuất ở phía tây bang Bahia. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đầu tư mới vào du lịch, công nghiệp, thương mại và logistics, mang lại lợi ích cho hàng triệu người dân địa phương.

Theo Global Times