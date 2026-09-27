Airbus phát hiện lỗi trên dòng A321neo

Hãng Airbus cho biết đã phát hiện vấn đề về chất lượng ở cấu trúc thân máy bay A321neo, nhưng khẳng định lỗi này không gây rủi ro an toàn.

Theo hãng Airbus, vấn đề hiện đã được kiểm soát và các máy bay vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Một nguồn tin cho biết khoảng 500 chiếc bị ảnh hưởng, gồm 250 chiếc đang khai thác và 250 chiếc đang trong quá trình sản xuất.

(Ảnh chụp màn hình)

Airbus cho biết đã xác định nguyên nhân và có sẵn giải pháp khắc phục. Khách hàng hiện chưa phải sửa chữa ngay, song cơ quan quản lý hàng không châu Âu có thể yêu cầu khắc phục trong một thời hạn nhất định.

Vấn đề được phát hiện khi Airbus đang nỗ lực tăng sản lượng máy bay thân hẹp lên 75 chiếc mỗi tháng.