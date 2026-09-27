Phát hiện một quốc gia ngăn sông xây đập cao hơn Tam Hiệp, dài gần 600 m: Hồ chứa trải rộng qua 4 đô thị, công suất lắp đặt 880 MW

Đập có chiều cao chính xác 201,43 mét tính từ móng và chiều dài 592 mét tại đỉnh.

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Nằm trên sông Canoas, bang Santa Catarina, Brazil, đập của Nhà máy thủy điện Campos Novos cao hơn 201 mét tính từ móng và dài 592 mét tại đỉnh. Công trình sở hữu hồ chứa rộng khoảng 29 km² và nhà máy có tổng công suất lắp đặt 880 MW.

Nhà máy thủy điện Campos Novos được xây dựng trên sông Canoas, giữa hai đô thị Campos Novos và Celso Ramos, thuộc vùng Trung Tây của bang Santa Catarina, Brazil.

Theo thông tin từ Enercan, đơn vị vận hành nhà máy, công suất lắp đặt 880 MW của dự án tương đương khoảng 26% tổng lượng điện tiêu thụ của bang Santa Catarina.

Đập Campos Novos có chiều cao chính xác 201,43 mét tính từ móng và chiều dài 592 mét tại đỉnh. Với quy mô này, công trình thuộc nhóm những đập thủy điện có chiều cao đáng kể tại Brazil.

Đập được xây dựng theo kết cấu đá đắp có mặt bê tông. Phần thân chủ yếu sử dụng vật liệu đá, trong khi phía tiếp xúc với hồ chứa được phủ lớp bê tông nhằm tạo thành kết cấu ngăn nước.

Việc lựa chọn kết cấu này cho phép công trình tạo ra độ cao chênh lệch lớn giữa hồ chứa và hệ thống phát điện phía dưới. Đây là yếu tố quan trọng để khai thác năng lượng của dòng nước trong quá trình vận hành nhà máy.

Hồ chứa hình thành sau khi ngăn dòng sông Canoas có diện tích khoảng 29 km². Ngoài Campos Novos và Celso Ramos, khu vực hồ chứa còn trải rộng sang địa phận Anita Garibaldi và Abdon Batista.

Nước từ hồ chứa được dẫn qua hệ thống thủy lực đến nhà máy điện. Tại đây, dòng nước đi qua ba tổ máy sử dụng tuabin Francis trục đứng.

Mỗi tổ máy đảm nhiệm việc chuyển đổi năng lượng của dòng nước thành chuyển động cơ học, sau đó máy phát điện biến chuyển động này thành điện năng. Sau khi đi qua hệ thống tuabin, nước được trả lại sông Canoas.

Để đưa nước từ hồ chứa tới các tổ máy, công trình sử dụng ba đường hầm dẫn nước, mỗi đường dài khoảng 385 mét. Hệ thống này giúp duy trì dòng chảy và khai thác độ chênh cao do đập tạo ra.

Tổng công suất lắp đặt của ba tổ máy đạt 880 MW. Enercan cho biết mức công suất này tương đương khoảng 26% tổng lượng điện tiêu thụ tại Santa Catarina.

Tuy nhiên, công suất lắp đặt và sản lượng điện thực tế là hai khái niệm khác nhau. Công suất 880 MW thể hiện khả năng phát điện tối đa được thiết kế của nhà máy, trong khi sản lượng thực tế phụ thuộc vào lượng nước trong hồ chứa, điều kiện thủy văn và chế độ vận hành.

Việc xây dựng đập đã tạo ra một hồ chứa có diện tích khoảng 29 km². Hồ không chỉ nằm trong phạm vi của hai địa phương nơi đặt thân đập mà còn mở rộng sang Anita Garibaldi và Abdon Batista.

Hệ thống này tạo thành một tổ hợp gồm đập, hồ chứa, đường hầm dẫn nước, nhà máy điện và các công trình thủy lực liên quan. Nước được tích trữ trong hồ đóng vai trò nguồn năng lượng đầu vào cho ba tổ máy phát điện.

Về nguyên lý, nước từ hồ chứa được dẫn xuống qua các công trình thủy lực với áp lực và tốc độ phù hợp. Khi dòng nước tác động lên tuabin Francis, tuabin quay và truyền chuyển động tới máy phát điện. Điện năng sau đó được đưa vào hệ thống điện.

Theo Enercan, công suất lắp đặt của nhà máy tương đương khoảng 26% tổng lượng điện tiêu thụ của Santa Catarina, cho thấy vai trò của dự án trong hệ thống năng lượng của bang.