Di dời 2.700 người, thu hồi 1.273 ha đất để xây dự án vốn đầu tư 15.500 tỷ đồng ở quốc gia cạnh Việt Nam: Xây 5 khu tái định cư mới, đào đường dẫn nước xuyên núi gần 19 km

640 hộ dân với 2.702 người nằm trong diện phải di dời để nhường chỗ cho một hồ chứa lớn tại Vân Nam, Trung Quốc.

Tại thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, một hồ chứa lớn đang dần thành hình sau nhiều năm xây dựng. Để có mặt bằng cho công trình, người dân đã được di dời đến 5 khu tái định cư.

Đó là hồ chứa Heitanhe, một trong những dự án trọng điểm thuộc Quy hoạch Bảo đảm An ninh Nguồn nước giai đoạn 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc.

Theo Sở Thủy lợi Vân Nam, dự án có tổng mức đầu tư gần 4 tỷ NDT (khoảng 15.000 tỷ VNĐ). Con số này cao hơn mức 3,6 tỷ NDT được ước tính trong báo cáo nghiên cứu khả thi năm 2022.

Hồ được thiết kế với tổng dung tích 115 triệu m3, thuộc nhóm hồ chứa lớn cấp 2 của Trung Quốc. Công trình gồm ba phần chính: công trình kỹ thuật chính, hệ thống chống thấm và hệ thống dẫn nước.

Theo phương án được phê duyệt, khu vực thu hồi đất liên quan đến 2 thị trấn, 10 làng/khu dân cư và 27 nhóm dân cư, với tổng diện tích khoảng 19.100 mẫu Trung Quốc, tương đương hơn 1.270 ha.

Tổng cộng 640 hộ với 2.702 người nằm trong kế hoạch di dời. Để bố trí nơi ở mới cho họ, địa phương quy hoạch 5 khu tái định cư tập trung.

Đến tháng 4/2026, khoảng 951,42 triệu NDT đã được phân bổ cho công tác thu hồi đất và tái định cư. Trước đó, báo cáo của chính quyền Khúc Tĩnh cho biết cả 5 khu tái định cư đã bắt đầu san nền.

Song song với việc di dời người dân, công trường hồ chứa cũng bước vào giai đoạn thi công cao điểm.

Đầu năm 2026, gần 1.000 công nhân cùng hơn 20 máy móc cỡ lớn được huy động thi công đồng thời tại nhiều khu vực. Đến ngày 27/3, thân đập chính đã được đắp lên tới độ cao thiết kế, chỉ khoảng 5 tháng sau khi bắt đầu thi công.

Công trình cao tối đa 50 m, dài 332,62 m, sử dụng khoảng 573.000 m³ vật liệu đắp. Tuy nhiên, toàn bộ dự án vẫn chưa hoàn thành. Đến tháng 6, các đường hầm phụ của hệ thống dẫn nước đã được đào thông để chuyển sang thi công hầm chính. Tính đến tháng 8/2026, nhiều hạng mục của hồ chứa và hệ thống dẫn nước vẫn đang tiếp tục được xây dựng.

Khi hoàn thành, hồ Heitanhe dự kiến cung cấp trung bình 46,48 triệu m3 nước mỗi năm, phục vụ nước sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp, đồng thời đảm nhiệm chức năng chống lũ và nguồn nước dự phòng khẩn cấp.

Theo thông tin cập nhật của đơn vị thiết kế, công trình có thể đáp ứng nước sinh hoạt cho khoảng 115.000 cư dân đô thị và 2.700 cư dân nông thôn, cung cấp nước cho công nghiệp và khoảng 11.000 mẫu đất nông nghiệp.

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