Nhiều gà cùng 4 con mèo lần lượt biến mất, gia đình đặt bẫy trong sân rồi chết lặng khi ra kiểm tra

Tại California (Mỹ), một gia đình quyết định tự tìm câu trả lời sau khi hàng loạt vật nuôi quanh nhà liên tiếp biến mất một cách khó hiểu.

Gia đình đặt bẫy vì nghi một "vị khách" quen thuộc

Sự việc được phát hiện vào đêm 19/2/2026 tại Fallbrook, một khu vực thuộc hạt San Diego, bang California, Mỹ. Trước đó, gia đình Hernandez đã trải qua nhiều ngày bất an khi những con vật được nuôi trong khuôn viên nhà lần lượt biến mất.

Ban đầu, những con gà trong chuồng bắt đầu không còn như trước. Khi kiểm tra, gia đình phát hiện một lỗ lớn trên mái chuồng, trong khi lông gà vương vãi khắp nơi.

Chưa dừng lại ở đó, 4 con mèo của gia đình cũng lần lượt mất tích. Một trong số này đang mang thai và sắp sinh, khiến các thành viên càng buồn và lo lắng.

Không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, mọi người bắt đầu nghi ngờ một loài động vật hoang dã thường xuất hiện quanh khu vực có thể đứng sau chuỗi sự việc.

Theo People, gia đình Hernandez sống tại khu vực khá gần thiên nhiên, nơi việc động vật hoang dã xuất hiện không phải điều hoàn toàn xa lạ.

Sau khi gà và mèo liên tục biến mất, họ nghi ngờ thủ phạm có thể là chó sói đồng cỏ (coyote). Đây là loài động vật có thể xuất hiện tại các khu vực dân cư giáp với môi trường tự nhiên ở California.

Thay vì sử dụng biện pháp có thể làm con vật bị thương, bố chồng của Sonia Hernandez quyết định làm một chiếc bẫy dạng lồng để bắt sống.

Chiếc bẫy sau đó được đặt ngay trong khuôn viên của gia đình.

Mọi người chờ đợi với suy nghĩ rằng nếu suy đoán chính xác, thứ mắc bẫy sẽ là một con chó sói đồng cỏ thường quanh quẩn gần nhà.

Nhưng đến tối 19/2, khi chồng của Sonia Hernandez ra ngoài kiểm tra, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác dự tính.

Bên trong chiếc lồng không phải chó sói đồng cỏ.

Một con sư tử núi lớn đang nằm khá bình tĩnh trong bẫy.

Người đàn ông lập tức đánh thức những thành viên khác trong nhà. Sonia kể rằng tất cả đều bất ngờ trước kích thước cũng như ngoại hình của con vật xuất hiện ngay trong khuôn viên nơi cả gia đình sinh sống.

Điều khiến cô lo lắng hơn là trong nhà có 3 người con nhỏ, từ 5 đến 9 tuổi.

Thứ mắc trong bẫy khiến cả nhà bất ngờ

Sau khi phát hiện sư tử núi, gia đình không tự ý mở lồng hay tiếp cận mà gọi số khẩn cấp 911 để thông báo.

Đến sáng hôm sau, lực lượng chức năng phụ trách động vật hoang dã của bang California có mặt tại khu vực.

Con sư tử núi sau đó được thả khỏi chiếc bẫy và nhanh chóng chạy về khu vực xung quanh.

Cách xử lý này khiến gia đình Hernandez khá bất ngờ. Họ từng hy vọng con vật sẽ được đưa tới một nơi xa hơn bởi vẫn còn lo ngại cho trẻ nhỏ và những vật nuôi còn lại.

Một người hàng xóm tên Jeanette Villegas, người nuôi ngựa gần đó, cũng bày tỏ lo lắng rằng con vật có thể quay trở lại nếu khu vực vẫn có nguồn thức ăn hấp dẫn.

Theo People, phía chức năng giải thích quy định của California yêu cầu động vật hoang dã bị bắt trong trường hợp như vậy phải được xử lý theo các quy định bảo tồn hiện hành, thay vì tùy ý đưa tới một khu vực khác.

California Department of Fish and Wildlife (CDFW) cho biết sư tử núi thường tránh tiếp xúc với con người. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể săn vật nuôi và gia súc nếu có cơ hội.

Cơ quan này khuyến cáo những hộ dân sống gần môi trường tự nhiên nên đưa vật nuôi vào nơi chắc chắn vào ban đêm, đặc biệt với gà, dê và các vật nuôi ngoài trời. Những khu vực cây cối rậm rạp quanh nhà cũng nên được phát quang để hạn chế nơi ẩn náu của động vật hoang dã.

CDFW cũng lưu ý người dân không nên tự tiếp cận nếu phát hiện sư tử núi mà cần giữ khoảng cách và báo cho cơ quan chức năng khi có nguy cơ đối với người hoặc vật nuôi.

Riêng với gia đình Hernandez, việc kiểm tra chiếc bẫy trong đêm cuối cùng đã giúp họ phát hiện một vị khách hoàn toàn ngoài dự đoán. Dù chưa có kết luận chính thức chứng minh con sư tử núi đứng sau toàn bộ những vụ vật nuôi mất tích trước đó, sự xuất hiện của nó ngay tại nơi đặt bẫy khiến cả gia đình không khỏi sửng sốt.

Theo People, California Department of Fish and Wildlife, Villagenews