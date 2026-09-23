Bức ảnh chụp trong một toa tàu điện bỗng hút 20 triệu lượt xem và bàn luận: Phải rất tinh ý mới hiểu vì sao

Một cư dân mạng đã đăng bài trên nền tảng X và chia sẻ bức ảnh chụp bên trong toa xe tàu điện ngầm sân bay Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc).

Rất nhiều du khách nước ngoài khi đến Đài Loan (Trung Quốc) du lịch đều sẽ trải nghiệm tàu điện ngầm sân bay (Airport MRT). Mới đây, một cư dân mạng người Nhật Bản khi đến đây công tác đã tiện tay chụp lại bức ảnh tay cầm trong toa xe, kèm theo lời khen ngợi "Đúng là Đài Loan!".

Người này đã đăng bài trên nền tảng X và chia sẻ bức ảnh chụp bên trong toa xe tàu điện ngầm sân bay Đào Viên. Bức ảnh đầu tiên chụp thiết kế cột đứng độc đáo trong toa xe, từ một cột chính vươn ra bốn tay cầm, giúp nhiều hành khách có thể bám chắc hơn. Bức ảnh thứ hai phóng to cận cảnh phần mối nối kim loại và không khỏi trầm trồ khen ngợi "Đúng là Đài Loan!".

Một bức ảnh toa xe tàu điện ngầm sân bay thu hút 20 triệu lượt xem, chuyên gia Nhật Bản khen ngợi khi thấy thiết kế tay cầm rất đơn giản nhưng hoàn hảo và không dễ để thực hiện

Góc nhìn chuyên môn về xử lý chi tiết

Vì bài đăng không nói rõ lý do nên đã khơi dậy sự tò mò của cư dân mạng, họ liên tục bình luận hỏi rốt cuộc có điều gì bí ẩn ở đây. Những cư dân mạng nhiệt tình lập tức giải thích rằng điều này hoàn toàn dễ hiểu: đây là lời khen ngợi dành cho tay nghề hàn cực kỳ đẹp mắt và sự xử lý chi tiết hoàn hảo không chê vào đâu được.

Ngoài ra, nhiều người cũng đồng tình khen ngợi năng lực của Đài Loan với danh xưng "xứ sở xe đạp": "Không hổ danh là nơi sản xuất Giant, kỹ thuật hàn khung xe đạp của họ cũng vô cùng nổi tiếng", "Điều này chắc chắn do thợ hàn chuyên nghiệp làm", và thậm chí có người còn hy vọng tàu điện ngầm Nhật Bản cũng sẽ học hỏi theo.

Bài viết này bất ngờ trở nên cực kỳ nổi tiếng trên mạng, thu hút hơn 20 triệu lượt xem. Chính chủ bài đăng cũng tràn đầy thắc mắc: "Tại sao chỉ đăng 2 bức ảnh chụp tay cầm tàu điện ngầm mà lại đạt tới mười mấy triệu lượt hiển thị như vậy?"

Nguồn: ETtoday