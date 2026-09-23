Phát hiện 100 xe tải gần 100 tấn không người lái của Trung Quốc rầm rộ nối đuôi nhau giữa trời -40°C, hoạt động không ngừng nghỉ, tự động cân bằng trên đường trơn

Điểm đặc biệt là toàn bộ đội xe hoạt động mà không cần tài xế trực tiếp cầm lái.

Khu vực Hulunbuir thuộc Nội Mông (Trung Quốc) thường có mùa đông khắc nghiệt với nhiệt độ có lúc xuống khoảng -40°C. Giữa cái lạnh đó, 100 xe tải vẫn đồng loạt rời điểm tập kết, di chuyển tới khu vực nhận hàng rồi vận chuyển và dỡ vật liệu theo lịch trình.

Điểm đặc biệt là toàn bộ đội xe hoạt động mà không cần tài xế trực tiếp cầm lái.

Đây là đội xe tải tự hành do công ty công nghệ CiDi cung cấp cho một mỏ than lộ thiên tại Hailar. Theo doanh nghiệp, đội xe bắt đầu được triển khai từ tháng 9/2025, khi Mengdong Mining Construction hợp tác với CiDi để xây dựng hệ thống vận tải tự hành quy mô lớn tại khu mỏ.

Việc đưa công nghệ này vào Hailar có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là khu vực nổi tiếng với mùa đông kéo dài và nhiệt độ cực thấp. Trong điều kiện truyền thống, vận tải tại các mỏ lộ thiên phụ thuộc lớn vào đội ngũ tài xế. Sau những kỳ nghỉ dài, thời tiết khắc nghiệt và đường sá nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến việc người lao động trở lại công trường, từ đó làm chậm quá trình sản xuất.

Với đội xe tự lái, một phần bài toán này được giải quyết bằng cách khởi động hệ thống từ xa và các xe tự thực hiện chu trình nhận hàng, vận chuyển rồi dỡ hàng theo nhiệm vụ được giao.

Theo CiDi, đội xe vẫn duy trì hoạt động ngay cả khi đường đóng băng mà không làm gián đoạn sản xuất.

Dự án Hailar là một phần trong làn sóng tự động hóa đang diễn ra nhanh chóng tại ngành khai khoáng Trung Quốc. Những công việc vận chuyển vốn đòi hỏi tài xế liên tục lái những chiếc xe tải lớn trên cùng một tuyến đường đang trở thành một trong những lĩnh vực phù hợp để triển khai công nghệ tự hành.

Đến cuối tháng 6/2026, CiDi cho biết đội xe khai mỏ tự hành của hãng đã tăng lên hơn 1.900 chiếc, hoạt động tại khoảng 40 khu mỏ trên thế giới. Trong số đó, 7 khu mỏ đã có đội xe quy mô trên 100 chiếc và đội xe lớn nhất tại một địa điểm vượt 220 chiếc. Các dòng xe của Cidi có tải trọng dao động từ 60-100 tấn.

Theo CiDi