Siêu El Niño đã đạt cấp độ Godzilla, mạnh nhất trong 1.000 năm

Và thậm chí hiện tại vẫn chưa là thời điểm El Niño đạt đỉnh năm nay.

Nhiệt độ tại trung tâm của đợt El Niño cấp độ “Godzilla” năm nay ở Thái Bình Dương đã vượt qua mức kỷ lục, phá vỡ mốc lịch sử kéo dài 150 năm, trước khi hiện tượng này dự kiến đạt đỉnh.

Các chuyên gia tại Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met Office) cho biết hiện tượng này - vốn đã được gán nhãn là Siêu El Niño và El Niño cấp độ "Godzilla" - đã vượt qua các kỷ lục trước đó, dù vẫn còn vài tuần nữa mới đạt đỉnh.

Dữ liệu mới nhất cho thấy mức tăng nhiệt độ đã đạt 3,05°C so với mức trung bình giai đoạn 1991–2020. Mức này vượt qua kỷ lục trước đó là 3,02°C được thiết lập vào cuối tháng 11 năm 2015 - vốn là mức cao nhất kể từ khi các phép đo hiện đại bắt đầu cách đây 150 năm, theo báo The Guardian đưa tin.

Trạng thái El Niño được chính thức tuyên bố khi nhiệt độ tăng vượt mức 0,5°C, và mức tăng trên 2°C được phân loại chính thức là El Niño "rất mạnh" hoặc "siêu El Niño". Các dự báo được nhà khoa học khí hậu Zeke Hausfather đánh giá dự đoán nhiệt độ có thể đạt đỉnh ở mức 4,0°C vào tháng 11 và tháng 12.

Ông Hausfather gọi mức nhiệt độ dự báo này là "không thể tin nổi".

Đợt El Niño hiện tại có khả năng là đợt lớn nhất trong ít nhất 1.000 năm. Các nhà khoa học khí hậu kỳ vọng sự kết hợp giữa hiện tượng nóng lên toàn cầu do con người gây ra và El Niño sẽ biến năm 2027 trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận.

“Các đợt El Niño rất mạnh như năm 1997/1998 và 2015/2016 từng gây ra thiệt hại hàng trăm tỷ USD trên toàn cầu - nhưng sự kiện lần này đang bỏ xa những đợt trong quá khứ,” ông Hausfather nhận định.

Ảnh: NASA

Đợt El Niño hiện tại cực kỳ nguy hiểm vì nó đang diễn ra trên nền một hệ thống khí hậu vốn đã ấm hơn nhiều do ảnh hưởng của con người, Giáo sư Friederike Otto thuộc Đại học Imperial College London cho biết.

"Vì vậy, ở nhiều nơi trên thế giới, chúng ta sẽ chứng kiến những đợt nắng nóng cực đoan chưa từng trải qua trước đây, đi kèm với tất cả những hệ lụy đối với sức khỏe, an ninh lương thực và căng thẳng về nguồn nước".

Các tác động đã bắt đầu xuất hiện trên toàn thế giới, với những đợt cháy rừng kỷ lục và ô nhiễm không khí gây tử vong ở Indonesia, mưa giông mùa bị rút ngắn ở Ấn Độ và hạn hán ở Trung Mỹ cùng khu vực Caribe, theo The Guardian.

Vào tháng 8, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã cảnh báo các tác động của El Niño có thể đẩy khoảng 50 triệu người vào tình trạng thiếu đói cấp tính.

Tại New Zealand, El Niño đã góp phần khiến năm 2023 trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử được ghi nhận của quốc gia này.

Nguồn: Stuff, Ladbible