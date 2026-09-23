Kate Middleton xuất hiện như minh tinh tại thảm đỏ

Tại buổi công chiếu Digger ở London, Kate Middleton gây chú ý với diện mạo toàn tím cùng chiếc vòng cổ thạch anh tím hơn 100 năm tuổi từng thuộc về Nữ hoàng Elizabeth.

Tối 22/9, Vương phi Kate và Thân vương William cùng xuất hiện tại buổi công chiếu thế giới bộ phim Digger ở ODEON Luxe Leicester Square, London. Đây là một trong những lần hiếm hoi Vương phi xứ Wales xuất hiện trên thảm đỏ trong thời gian gần đây, và ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi diện mạo nổi bật cùng món trang sức Hoàng gia đặc biệt.

Kate lựa chọn một thiết kế váy chiffon lụa màu tím của Jenny Packham, thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2016. Chiếc váy có phần thân xếp ly, tay áo mềm mại và dáng váy dài thướt tha. Thiết kế ban đầu trên sàn diễn có phần cut-out ở vai, nhưng phiên bản Kate mặc đã được chỉnh sửa kín đáo hơn, trong khi phần cut-out phía sau vẫn được giữ lại. Điểm khiến tổng thể đặc biệt hơn chính là chiếc vòng cổ mà Kate lựa chọn.

Chiếc vòng cổ hơn 100 tuổi từng thuộc về Nữ hoàng Elizabeth

Kate đeo Amethyst Sautoir Necklace, món trang sức gồm ngọc trai, kim cương và những viên thạch anh tím, nổi bật nhất là mặt dây chuyền hình trái tim được viền kim cương.

Theo Town & Country, món trang sức này được Nữ hoàng Alexandra trao cho Lady Elizabeth Bowes-Lyon, người sau này trở thành Nữ hoàng Elizabeth, nhân dịp bà kết hôn với Công tước xứ York, người sau này trở thành Vua George VI, vào năm 1923. Như vậy, chiếc vòng cổ đã có lịch sử hơn một thế kỷ. Màu tím của những viên thạch anh gần như hòa cùng màu váy, tạo nên tổng thể đơn sắc khá nổi bật. Kate kết hợp vòng cổ với một đôi khuyên tai ngọc trai thả dài, khiến phần trang sức không quá nặng nề dù chiếc vòng cổ vốn đã có thiết kế khá cầu kỳ.

Đây cũng không phải món trang sức thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Theo Town & Country, lần gần nhất chiếc vòng cổ được ghi nhận xuất hiện công khai là năm 2012, khi Camilla, khi đó vẫn mang tước hiệu Nữ công tước xứ Cornwall, đeo nó tới buổi công chiếu Skyfall ở London. Việc Kate lựa chọn món đồ này cho một buổi công chiếu phim vì thế càng khiến màn xuất hiện trở nên đáng chú ý.

Kate hiếm khi xuất hiện trên thảm đỏ

Những năm gần đây, Kate không thường xuyên tham dự các sự kiện thảm đỏ. Town & Country thống kê cô từng xuất hiện tại BAFTA, Royal Variety Performance, buổi công chiếu Top Gun: Maverick năm 2022 và lễ trao giải Earthshot Prize.

Lần này, sự kiện Digger cũng có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn trong làng điện ảnh, trong đó có Tom Cruise, nam chính của bộ phim, cùng đạo diễn Alejandro González Iñárritu và nhiều diễn viên như Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller và Jesse Plemons. Kate và William được chào đón trên thảm đỏ trước khi trò chuyện với các thành viên ê-kíp. Tom Cruise cũng xuất hiện tại sự kiện và dành lời khen cho bộ tuxedo nhung mà William lựa chọn.

Bộ phim Digger xoay quanh nhân vật Digger Rockwell, một tỷ phú dầu mỏ do Tom Cruise thủ vai, trong câu chuyện hài đen lấy bối cảnh một thảm họa môi trường. Bộ phim do Alejandro González Iñárritu đạo diễn và dự kiến ra mắt tại các rạp Mỹ vào ngày 2/10.