Vì sao bạn tuyệt đối không được tự ý bước vào lều trắng ở Tây Tạng?

Những chiếc lều trắng ở Tây Tạng rất bắt mắt, thu hút sự chú ý của du khách, tuy nhiên bạn tuyệt đối không được tự ý bước vào không gian này.

Trong văn hóa Tây Tạng, màu trắng là màu sắc tối cao, biểu tượng cho sự thuần khiết, cát tường, thiêng liêng và lòng thành kính đối với Đức Phật. Điều này khác hoàn toàn với văn hóa người Hán vốn coi trọng màu đỏ cho các dịp hỷ sự.

Lều trắng ở Tây Tạng là một không gian đặc biệt mà không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào.

Những chiếc lều trắng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống văn hoá của người Tây Tạng.

Quy luật ngầm của lều trắng

Vào các dịp lễ hội Phật giáo quan trọng, người dân hoặc các tu viện thường dựng lều trắng lớn (thường thêu họa tiết cát tường, nút thắt vô tận, bánh xe pháp luân) để làm nơi tụng kinh, bái Phật hoặc tiếp đón các vị cao tăng.

Đôi khi, đó là không gian tĩnh tu riêng tư của các lạt ma hoặc người già trong gia đình hành trì mật pháp, việc người lạ làm gián đoạn sẽ bị coi là bất kính.

Trong các lễ hội truyền thống như Lễ hội đua ngựa Nagqu, hàng ngàn chiếc lều trắng sẽ được dựng lên khắp đồng cỏ. Đây là nơi các gia đình tụ họp, ăn mừng, hát múa và thể hiện lòng biết ơn với thiên nhiên, thần linh.

Những túp lều của người du mục ở đất Tạng.

Đặc biệt, theo phong tục địa phương, khi con gái trong gia đình du mục đến tuổi trưởng thành (thường từ 14, 15 tuổi trở lên), cha mẹ sẽ dựng cho cô một chiếc lều trắng riêng biệt bên cạnh lều chính của gia đình. Đây là nơi cô gái tự lập và tự do gặp gỡ, làm quen với những chàng trai đến tìm hiểu.

Nếu một chàng trai địa phương có tình cảm với cô gái, anh ta có thể đến chiếc lều này để thử thách tình yêu và sự dũng cảm.

Người Tây Tạng nuôi những chú chó ngao cực kỳ hung dữ để bảo vệ đàn gia súc và gia đình. Trước lều trắng của cô gái đang kén chồng luôn có một chú chó ngao canh giữ. Chàng trai muốn vào lều phải tự dùng bản lĩnh (hoặc thịt bò yak) để vượt qua chú chó này. Nếu bị cắn, anh ta phải tự chịu trách nhiệm.

Nếu chàng trai lọt được vào lều và cô gái cũng ưng thuận, họ sẽ qua đêm cùng nhau. Sáng hôm sau, chàng trai phải mang sính lễ đến hỏi cưới cô gái. Nếu đổi ý và từ chối kết hôn, anh ta sẽ phải làm việc không công cho nhà cô gái từ 1 đến 3 năm, hoặc phải bồi thường trâu bò, của cải rất nặng nề.

Ngược lại, trong trường hợp chàng trai vào được lều nhưng cô gái không ưng thuận, anh ta có thể bị đuổi ra ngoài.

Lều trắng kén rể ở Tây Tạng.

Du khách khi đến Tây Tạng tuyệt đối không được tùy tiện bước vào những chiếc lều trắng hoang dã trên thảo nguyên bởi điều này sẽ dẫn đến những rắc rối pháp lý, tranh chấp văn hóa phức tạp hoặc nguy cơ bị chó ngao tấn công, rất nguy hiểm.

Loài chó này có kích thước khổng lồ, ý thức lãnh thổ cao và sẵn sàng tấn công bất cứ người lạ nào tự ý tiếp cận lều khi chưa có lệnh của chủ.

Phân biệt lều trắng kén rể và lều trắng lễ hội

Về quy mô, lều trắng kén rể thường có kích thước nhỏ gọn, đơn giản, chỉ vừa đủ không gian sinh hoạt cho một đến hai người. Lều này mang tính riêng tư tuyệt đối.

Lều trắng lễ hội (hoặc lều gia đình) có kích thước rất lớn, bề thế và vững chãi. Không gian bên trong rộng rãi, chứa được hàng chục người để cùng ăn uống, ca hát hoặc thực hiện nghi lễ.

Về chất liệu, lều trắng kén rể thường là vải bạt trắng trơn, hoàn toàn không có họa tiết trang trí hoặc nếu có thì rất ít và đơn giản để không gây chú ý.

Ngược lại, lều trắng lễ hội/tâm linh được trang trí cực kỳ lộng lẫy và bắt mắt. Trên mặt vải lều thường thêu các họa tiết Phật giáo Tây Tạng màu xanh lam hoặc đen như nút thắt vô tận (Srivatsa), bánh xe pháp luân, hoa sen, hoặc các biểu tượng cát tường bát bảo.

Về vị trí, lều trắng kén rể luôn được dựng biệt lập, cách xa các lều khác một khoảng nhất định hoặc nằm khiêm tốn ở rìa ngoài rìa của khu trại gia đình nhằm đảm bảo sự kín đáo cho cô gái.

Lều trắng lễ hội được dựng thành từng cụm lớn sát cạnh nhau trên các đồng cỏ rộng (nơi tổ chức lễ hội đua ngựa, ca múa) hoặc được dựng ngay gần các tu viện, đền thờ lớn trong mùa triều bái.

Lều trắng kén rể luôn có một chú chó ngao Tây Tạng hung dữ ở ngay lối vào để làm nhiệm vụ gác cửa, bảo vệ cô gái và ngăn chặn người lạ.

Với lều trắng lễ hội, cửa lều thường mở rộng đón khách, xung quanh lều treo nhiều cờ phướn cầu nguyện nhiều màu sắc tung bay, không khí náo nhiệt và có tiếng người nói cười, tiếng nhạc cụ vang lên từ bên trong.

Lều trắng kén rể thường được canh giữ bởi một chú chó ngao.

Nếu đi lạc vào khu lều trắng ở Tây Tạng

Nếu bạn vô tình đi lạc vào khu vực lều (đặc biệt là lều trắng) của người du mục Tây Tạng, điều quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh, không hoảng loạn bỏ chạy và thực hiện ngay các bước xử lý khôn khéo để đảm bảo an toàn, tránh gây hiểu lầm văn hóa.

Đầu tiên, ngay khi nhận ra mình đã đi lạc, hãy dừng lại ngay lập tức, không tiến thêm bất cứ bước nào, không cố tình tò mò nhìn ngó vào bên trong hay tự ý vén màn lều và tuyệt đối không bỏ chạy.

Nếu bạn hoảng sợ và chạy nhanh, điều này sẽ kích động bản năng săn mồi của chó ngao Tây Tạng đang gác gần đó. Chúng sẽ lao đuổi theo và tấn công bạn.

Sau khi đứng im, bạn hãy tìm cách phát tín hiệu tìm kiếm sự trợ giúp từ chủ nhà. Bạn có thể gọi to để chủ nhà nghe thấy với một thái độ thân thiện, để họ biết bạn đang cần sự giúp đỡ chứ không phải là có ý đồ xấu.

Nếu chẳng may gặp phải chú chó ngao Tây Tạng, bạn tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt nó. Nếu thấy nó tiến lại gần hoặc sủa dữ dội, hãy đứng im như một cái cây, khoanh tay trước ngực hoặc xuôi tay theo người. Thông thường, tiếng sủa của chó hoặc tiếng gọi của bạn sẽ khiến chủ nhà chú ý và ra giúp đỡ bạn.

Khi chủ nhà bước ra, hãy chắp hai tay trước ngực, hơi cúi đầu nhẹ. Nếu bạn không biết tiếng Tạng, hãy dùng ngôn ngữ cơ thể như chỉ tay vào bản đồ, máy ảnh hoặc chỉ hướng ngược lại để biểu thị rằng bạn là du khách bị lạc đường.

Khác với lều trắng bằng vải bạt nhẹ, lều đen là ngôi nhà di động kiên cố quanh năm của các gia đình chăn nuôi gia súc qua nhiều thế hệ.

Trong nhiều trường hợp, khi biết bạn chỉ là du khách lạc đường, người du mục (đặc biệt là ở các lều gia đình lớn hoặc lều đen) sẽ rất hiếu khách. Họ có thể mời bạn vào lều lớn để uống trà bơ sưởi ấm hoặc chỉ đường cho bạn.

Nếu được mời vào chiếc lều lớn của gia đình họ, hãy nhớ các quy tắc: bước qua ngưỡng cửa, ngồi khoanh chân, dùng cả hai tay nhận đồ ăn/thức uống và tuyệt đối không duỗi thẳng chân về phía bàn thờ hay bếp lửa.