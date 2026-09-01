Một khách hàng chi gần 160 tỷ USD mua hơn 1.000 tấn vàng

Trung Quốc đã chi một khoản tiền kỷ lục để nhập khẩu hơn 1.000 tấn vàng trong năm nay trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu gia tăng và các tài sản trong nước sinh lời thấp, tờ Financial Times (FT) đưa tin.

Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã chi 158,8 tỷ USD cho vàng trong 8 tháng đầu năm 2026. Con số này cao hơn nhiều so với mức chi 96,5 tỷ USD cho 886 tấn vàng trong cả năm 2025.

Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc hạn chế mua vàng vào năm ngoái, đúng đợt tăng giá mạnh. Việc này khiến giá vàng tăng vọt từ khoảng 2.625 USD/ounce vào đầu năm 2025 lên mức đỉnh 5.595 USD vào tháng 1/2026.

Trung Quốc cũng là nhà sản xuất vàng thỏi lớn nhất thế giới, với tổng sản lượng năm ngoái đạt 384 tấn, theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).

Có những dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư Trung Quốc đang tăng cường mua vàng nhằm đa dạng hóa tài sản. Trong khi đó, lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do Trung Quốc nắm giữ đã giảm xuống còn 618 tỷ USD trong tháng 7 - mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2008.

"Cả ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư tư nhân đều đang đa dạng hóa dự trữ và tiền tiết kiệm của họ nhằm bảo toàn tài sản dài hạn hơn", Lisa Liu, giám đốc điều hành tại Gold Mountains Asset Management, thuộc Tập đoàn khai thác vàng lớn nhất Trung Quốc Zijin cho biết.

Các lựa chọn đầu tư trong nước tại Trung Quốc trở nên hạn chế hơn kể từ khi thị trường bất động sản nước này bắt đầu sụp đổ vào năm 2021. Chỉ số chuẩn CSI 300 đã giảm 1,8% trong năm nay và vẫn thấp hơn hơn 1/5 so với mức đỉnh vào đầu năm 2021. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc đang ở mức thấp kỷ lục.

"Đây không phải là giao dịch ngắn hạn, mà là sự tái định vị dài hạn các tài sản hộ gia đình và chính phủ. Quy mô và sự tiếp diễn của hoạt động mua vàng tại Trung Quốc hiện là động lực của giá vàng toàn cầu. Xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì chừng nào sự bất ổn về tăng trưởng và địa chính trị vẫn còn tồn tại", Liu nhận định.

Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) – ngân hàng trung ương nước này, mua nhiều vàng hơn so với số liệu công bố chính thức .

Trong một báo cáo hồi đầu tháng này, họ ước tính PBOC đã mua 35 tấn vàng trong tháng 7, cao hơn đáng kể so với con số 20 tấn được công bố chính thức.