Phát hiện 7,6 triệu viên ma túy giấu kín trong 19 bao tải, cảnh sát Thái Lan bắt 4 nghi phạm

Cảnh sát giao thông Thái Lan tại tỉnh Nakhon Sawan đã bắt giữ 4 nghi phạm bị cáo buộc tham gia đường dây vận chuyển ma túy, thu giữ khoảng 7,6 triệu viên ma túy dạng viên (methamphetamine).

Theo thông tin từ lực lượng chức năng Thái Lan, 4 người đàn ông gồm Chatree, Phithak, Suthin và Songyot, chỉ được xác định bằng tên riêng, bị bắt tại nhiều địa điểm khác nhau ở Nakhon Sawan vào tối 21/9. Ngoài số ma túy trên, lực lượng chức năng còn thu giữ một xe bán tải Isuzu, một máy phát điện, một ô tô BMW X1, một xe SUV Isuzu MU-X cùng 6 điện thoại di động.

Vụ bắt giữ được thực hiện sau khi cảnh sát nhận được thông tin từ Cục Phòng chống Ma túy (NSB) về một lô methamphetamine lớn đang được vận chuyển từ khu vực biên giới phía Bắc xuống các đầu mối phân phối tại vùng đồng bằng miền Trung.

Ảnh: Cảnh sát giao thông Thái Lan

Theo thông tin điều tra, nhóm này sử dụng một xe bán tải để chở ma túy, trong khi hai ô tô chạy phía trước để dò đường, kiểm tra tình hình giao thông và các chốt kiểm soát của cảnh sát.

Sau đó, cảnh sát giao thông phát hiện 3 phương tiện di chuyển cùng nhau tại Nakhon Sawan và lên kế hoạch chặn kiểm tra.

Tổ công tác đầu tiên dừng chiếc Isuzu MU-X màu trắng do Suthin điều khiển, Songyot ngồi ở ghế hành khách, tại tambon Yan Matree, huyện Phayuha Khiri. Hai người được phát hiện sử dụng điện thoại và tham gia một nhóm trò chuyện trên ứng dụng Line để liên tục cập nhật tình hình tuyến đường.

Một tổ cảnh sát giao thông khác chặn chiếc xe bán tải Isuzu màu trắng do Phithak điều khiển tại nút giao Dechatiwong trên đường Phahon Yothin, thuộc tambon Pak Nam Pho, huyện Muang.

Khi kiểm tra máy phát điện được đặt trên thùng xe, cảnh sát phát hiện 19 bao tải chứa khoảng 7,6 triệu viên ma túy được giấu bên trong.

Cùng thời điểm, cảnh sát chặn chiếc BMW X1 màu trắng do Chatree điều khiển tại tambon Thapkrit Tai, huyện Chum Saeng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này đang bị truy nã theo một lệnh bắt được ban hành từ tháng 9 năm ngoái liên quan đến một vụ án ma túy.

Cả 4 nghi phạm cùng tang vật sau đó được đưa về cơ quan chức năng để điều tra. Trong quá trình thẩm vấn, các nghi phạm được cho là đã thừa nhận hành vi vận chuyển số ma túy trên.

Theo lời khai ban đầu, cả nhóm được hứa trả tổng cộng 400.000 baht (khoảng 310 triệu đồng) nếu giao hàng thành công. Trước đó, mỗi người đã nhận trước 40.000 baht (khoảng 31 triệu đồng)

4 nghi phạm bị cáo buộc tàng trữ và phân phối chất ma túy thuộc Nhóm 1.

Các nghi phạm cùng tang vật đã được bàn giao cho cơ quan điều tra thuộc Cục Phòng chống Ma túy để tiếp tục xử lý theo quy định. Nhà chức trách cũng đang mở rộng điều tra nhằm xác định và bắt giữ những thành viên khác trong đường dây.

Nguồn: Bangkok Post