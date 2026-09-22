Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Con cá marlin to đến nỗi gần như tất cả mọi người trên thuyền đều phải cùng nhau kéo nó lên.

Thuyền trưởng Alec Stockfelt, 32 tuổi, đang ở trên chiếc thuyền câu cá ngoài khơi bờ biển San Diego, Mỹ, vào ngày 14/9 thì anh và thủy thủ đoàn đã câu được con cá marlin khổng lồ nặng 293kg.

Con cá bắt được có trọng lượng xấp xỉ một con gấu xám đực trưởng thành, lập kỷ lục về con cá lớn nhất từng được cân tại Fishermen's Landing ở San Diego. Kỷ lục trước đó tại địa điểm này là khoảng 271kg, theo ước tính của Stockfelt.

Do trọng lượng khổng lồ, gần như tất cả mọi người trên thuyền đều phải hỗ trợ đưa con cá marlin lên thuyền.

Con cá khổng lồ nặng 293kg. Ảnh: Alec Stockfelt

Chưa đầy một tuần trước đó, 2 ngư dân ở San Diego đã bắt được một con cá ngừ vây xanh nặng 226kg, được cho là "con cá có khả năng phá kỷ lục ". Tuy nhiên, con cá này không được ghi vào sách kỷ lục vì là cá đánh bắt thương mại. Chỉ những con cá đánh bắt để giải trí mới đủ điều kiện để lập kỷ lục.

Việc đánh bắt cá marlin xanh, bất kể kích thước nào, đều rất hiếm đối với đội tàu San Diego vì loài cá khổng lồ này thường được tìm thấy ở vùng nước ấm hơn ngoài khơi Mexico và Hawaii.

Nhưng mùa hè năm nay ở ngoài khơi Nam California lại khá kỳ lạ, do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño "siêu mạnh" và kèm theo đó là việc đánh bắt hoặc nhìn thấy nhiều loài cá nhiệt đới và cận nhiệt đới. Danh sách này bao gồm cá wahoo, cá dorado, cá mập đầu búa, cá mập voi và cá đuối quỷ.

(t/h theo NYPost, For The Win)



