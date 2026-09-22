Phát hiện tàu Trung Quốc dài gần bằng sân bóng, trọng tải 3.500 tấn di chuyển 6 ngày liên tục trên biển, âm thầm thực hiện một nhiệm vụ trọng điểm

Con tàu dài 82 m, rộng 15,2 m, có trọng tải toàn phần 3.500 tấn và có thể hoạt động liên tục hơn 60 ngày.

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Tàu nghiên cứu khoa học biển tư nhân đầu tiên của Trung Quốc, Hải Anh Cửu, đã bắt đầu chuyến thử nghiệm trên biển tại Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, đánh dấu bước chuẩn bị trước khi đưa vào các hoạt động khảo sát và nghiên cứu biển sâu.

Theo The Paper, tàu bắt đầu chuyến thử nghiệm kéo dài 6 ngày vào thứ Bảy. Trong quá trình này, các kỹ thuật viên sẽ kiểm tra hệ thống động lực, điều hướng, liên lạc, khả năng chịu gió và sóng, cùng các thiết bị cứu sinh và phòng cháy chữa cháy.

Đáng chú ý, cuộc thử nghiệm tập trung vào độ chính xác định vị của hệ thống định vị động DP-2 và hoạt động của các thiết bị phục vụ nghiên cứu trên biển. Đây là bước kiểm tra bắt buộc trước khi tàu được bàn giao và đưa vào khai thác.

Hải Anh Cửu được đầu tư với tổng số vốn khoảng 150 triệu nhân dân tệ (22,4 triệu USD), huy động từ 37 ngư dân tại Ôn Lĩnh. Dự án được khởi xướng bởi Cai Vân Cửu, một ngư dân địa phương đồng thời là chủ doanh nghiệp vận tải biển.

Đầu năm 2024, Cai Vân Cửu đưa ra ý tưởng đóng tàu sau khi nhận thấy tình trạng thiếu tàu đang hạn chế một số hoạt động khảo sát và thám hiểm biển sâu của Trung Quốc. Sau đó, 36 ngư dân khác tại địa phương cùng tham gia góp vốn.

Việc đóng tàu bắt đầu vào tháng 3/2025. Sau gần 14 tháng thi công, Hải Anh Cửu được hạ thủy vào tháng 5/2026.

Con tàu dài 82 m, rộng 15,2 m, có trọng tải toàn phần 3.500 tấn. Tốc độ tối đa đạt 14 hải lý/giờ, tương đương khoảng 26 km/giờ. Tàu có tầm hoạt động lên tới 10.000 hải lý, tương đương khoảng 18.520 km, và có thể hoạt động liên tục hơn 60 ngày.

Theo thiết kế, Hải Anh Cửu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế dành cho tàu nghiên cứu hải dương học chuyên nghiệp. Tàu cũng được cấp chứng nhận cho phép hoạt động trên các tuyến hàng hải quốc tế và có khả năng di chuyển trong điều kiện băng mỏng, qua đó có thể phục vụ các hoạt động khảo sát tại vùng biển khơi và một số khu vực vùng cực.

Sau khi hoàn tất các thử nghiệm và được cấp chứng nhận hoạt động, Hải Anh Cửu dự kiến được khai thác theo mô hình cho thuê tàu phục vụ các trường đại học và viện nghiên cứu.

Các nhiệm vụ dự kiến gồm khảo sát tài nguyên biển, lập bản đồ đáy biển và nghiên cứu sinh vật biển. Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, tàu cũng có thể cung cấp dịch vụ cho các dự án thương mại như khảo sát phục vụ trang trại điện gió ngoài khơi và các công trình kỹ thuật dưới biển.

Các chuyên gia khảo sát hàng hải của Hiệp hội Phân loại Trung Quốc sẽ giám sát quá trình thử nghiệm. Nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, con tàu có thể nhận chứng nhận hoạt động sớm nhất vào giữa tháng 10.

Việc một nhóm nhà đầu tư tư nhân tại một địa phương ven biển cùng góp vốn đóng tàu nghiên cứu chuyên dụng cho thấy một mô hình mới trong việc huy động nguồn lực ngoài khu vực nhà nước cho các hoạt động khảo sát và nghiên cứu biển tại Trung Quốc.