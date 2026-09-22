Tàu đánh cá bị chìm ngoài khơi, 7 người vẫn đang mất tích

Các báo cáo ban đầu xác định số người có mặt trên tàu cá là khoảng 20 người. Lực lượng cứu hộ đã đưa khoảng 13 thuyền viên đến nơi an toàn, trong khi 7 người còn lại vẫn chưa rõ tung tích.

13 thuyền viên đã được giải cứu và 7 người vẫn đang mất tích sau khi một chiếc tàu cá bị chìm trong điều kiện biển động mạnh ngoài khơi Sattahip, tỉnh Chonburi, Thái Lan vào ngày 22 tháng 9.

Theo các báo cáo ban đầu, một tàu cá chở khoảng 20 thuyền viên đã bị chìm giữa vùng biển động mạnh ngoài khơi phía đông Thái Lan vào thứ Ba (ngày 22 tháng 9), khiến 7 người mất tích trong khi khoảng 13 người khác đã được cứu sống.

Con tàu được báo cáo là đã bị đắm sau khi gặp bão và sóng lớn tại khu vực cách Chong Samae San thuộc huyện Sattahip, tỉnh Chonburi khoảng 4 giờ đi tàu.

7 thuyền viên vẫn mất tích sau khi tàu chìm

Các báo cáo ban đầu xác định số người có mặt trên tàu cá là khoảng 20 người. Lực lượng cứu hộ đã đưa khoảng 13 thuyền viên đến nơi an toàn, trong khi 7 người còn lại vẫn chưa rõ tung tích.

Số phận của các thuyền viên mất tích hiện chưa được xác định, và các chiến dịch tìm kiếm vẫn đang tiếp tục diễn ra trong điều kiện thời tiết trên biển vô cùng khó khăn.

Hải quân và tàu cá địa phương tham gia tìm kiếm

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Hoàng gia Thái Lan cùng với cộng đồng ngư dân xung quanh khu vực Chong Samae San và các vùng lân cận đã triển khai nhiều tàu thuyền để tìm kiếm các thuyền viên mất tích và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian khi sóng lớn vẫn tiếp tục xuất hiện trong khu vực. Cơ quan chức năng cũng đang nỗ lực lai dắt con tàu bị nạn về phía bờ.

Chính quyền hiện vẫn chưa công bố danh tính của những người gặp nạn. Thông tin chi tiết hơn về chiến dịch tìm kiếm và danh tính của các thuyền viên dự kiến sẽ được cập nhật khi tình hình có chuyển biến mới.

Nguồn: Nation Thailand