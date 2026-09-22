Máy bay trượt khỏi đường băng rồi bốc cháy, 2 phi công bị phát hiện chứa "cồn" trong người

Một chiếc Cessna Citation Latitude đời 2026 đã lao khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Misrata, Libya và bốc cháy dữ dội.

Máy bay bốc cháy sau khi trượt khỏi đường băng

Vụ việc xảy ra tại sân bay quốc tế Misrata, Libya, khi một chiếc máy bay phản lực tư nhân Cessna Citation Latitude thực hiện chuyến bay từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tới Misrata. Chiếc máy bay được sản xuất năm 2026 và đang thực hiện chuyến bay không chở hành khách. Mục đích của chuyến bay là đưa máy bay tới Libya để đón các hành khách VIP.

Chiếc máy bay chệch khỏi đường băng trước khi bốc cháy dữ dội tại sân bay quốc tế Misrata, Libya (Ảnh: The Sun)

Thời điểm xảy ra sự cố, trên máy bay có 3 người gồm 2 phi công và một nữ tiếp viên hàng không người Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong quá trình hạ cánh, máy bay trượt khỏi đường băng rồi bốc cháy dữ dội. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy ngọn lửa bao trùm phần thân máy bay, trong khi lực lượng cứu hộ nhanh chóng được điều động để khống chế đám cháy. May mắn, cả 3 thành viên phi hành đoàn đều sống sót sau vụ việc. Không có hành khách nào trên máy bay và chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Sau tai nạn, hoạt động bay tại sân bay quốc tế Misrata cũng bị tạm thời đình chỉ để phục vụ công tác xử lý hiện trường và điều tra. Các cơ quan chức năng Libya sau đó tiến hành kiểm tra máy bay, dữ liệu kiểm soát không lưu, điều kiện thời tiết cũng như các yếu tố liên quan đến quá trình hạ cánh.

Hai phi công bị cáo buộc chứa cồn trong người

Diễn biến đáng chú ý xuất hiện sau khi cơ quan công tố Libya tiến hành thẩm vấn các thành viên phi hành đoàn. Theo đó, hai phi công bị cáo buộc đã điều khiển máy bay trong tình trạng có cồn. Bên cạnh đó, hai phi công cũng bị cáo buộc không tuân thủ các quy định liên quan đến an toàn hàng không và an toàn công cộng.

Ngọn lửa thiêu rụi phần lớn thân máy bay, chỉ còn lại khu vực buồng lái sau vụ tai nạn (Ảnh: The Sun)

Trên cơ sở điều tra ban đầu, cơ quan công tố Libya đã ra lệnh tạm giam hai phi công trước khi xét xử. Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục nhằm làm rõ nguyên nhân khiến máy bay trượt khỏi đường băng cũng như trách nhiệm của những người liên quan.

Tuy nhiên, phía công ty khai thác máy bay BKNJET Aviation Co. có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng hai phi công được xác định có nồng độ cồn.

Theo BKNJET, công ty chưa nhận được bất kỳ kết quả xét nghiệm hoặc tài liệu xác minh nào cho thấy có phát hiện liên quan đến việc sử dụng rượu của các phi công. Do đó, doanh nghiệp cho rằng thông tin về việc hai phi công bị bắt giữ cũng chưa chính xác. BKNJET cho biết hai nhân viên hàng không đang làm việc với cơ quan chức năng để phục vụ quá trình điều tra.

Quốc tịch của hai phi công chưa được Viện kiểm sát công bố. Một số thông tin từ truyền thông Libya cho rằng cơ trưởng là người Đức, trong khi cơ phó là người Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cơ quan công tố xác nhận chính thức.

Hiện nguyên nhân chính xác khiến chiếc Cessna Citation Latitude trượt khỏi đường băng vẫn chưa được công bố. Các nhà điều tra tiếp tục xem xét dữ liệu kiểm soát không lưu, điều kiện thời tiết, tình trạng kỹ thuật của máy bay và quá trình hạ cánh. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, trong đó cáo buộc liên quan đến nồng độ cồn của hai phi công vẫn cần chờ kết quả xác minh chính thức.

Nguồn: thesun, ndtv