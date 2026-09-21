Sáng chế làm rung chuyển ngành hàng không của Trung Quốc: Máy bay nhanh gấp đôi tốc độ âm thanh, rút thời gian bay 1.000 km còn 30 phút

Nếu công nghệ được ứng dụng thành công, hành trình Bắc Kinh - Thượng Hải trong tương lai có thể rút xuống khoảng 30 phút.

Mẫu thử nghiệm TMS-10 của Trung Quốc đang bước vào giai đoạn lắp ráp cuối cùng, sau đó là kế hoạch thực hiện chuyến bay thử siêu thanh vào cuối năm 2026.

TMS-10 được phát triển bởi Phòng thí nghiệm Tianmushan, tổ chức nghiên cứu được thành lập với sự hỗ trợ của Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh. Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành thử nghiệm khí động học trong hầm gió, thiết kế hệ thống điều khiển bay và chế tạo khung thân.

Dự án hướng tới công nghệ cho loại máy bay thương gia siêu thanh chở khoảng 10-15 người, phục vụ đi lại công vụ và du lịch cao cấp.

Thiết kế khí động học được tối ưu cho tốc độ hành trình lên tới Mach 2, tức khoảng gấp đôi tốc độ âm thanh. Máy bay đồng thời được thiết kế để có thể hoạt động ở dưới tốc độ âm thanh khoảng Mach 0,95.

Nếu công nghệ này sau đó được áp dụng trên máy bay chở khách lớn hơn, lợi thế về thời gian có thể rất đáng kể. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hành trình từ Bắc Kinh đến Thượng Hải có thể rút xuống khoảng 30 phút, so với khoảng 2 giờ bằng máy bay thương mại hiện nay.

Một trong những bài toán lớn nhất của TMS-10 là tiếng nổ siêu thanh.

Khi máy bay vượt tốc độ âm thanh, các sóng xung kích có thể kết hợp và tạo ra tiếng nổ lớn. TMS-10 sử dụng cấu hình ba bề mặt, gồm cánh mũi phía trước và đuôi chữ T.

Theo Phòng thí nghiệm Tianmushan, thiết kế này nhằm ngăn các sóng xung kích hình thành quanh mũi và cánh máy bay hợp lại thành một sóng mạnh hơn. Phần phía sau cũng giúp phân bố lại và làm suy yếu sóng xung kích.

Một mô hình tỷ lệ 1:18 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 6/2025 tại sân bay Dingzhou, tỉnh Hà Bắc. Tuy nhiên, chuyến bay chỉ dưới Mach 0,2, chủ yếu để kiểm chứng khả năng cất hạ cánh ở tốc độ thấp, độ ổn định và hệ thống điều khiển.

Tuy nhiên, để tiến tới một máy bay chở khách thực sự, Trung Quốc vẫn còn nhiều bước. Kế hoạch bao gồm phát triển mẫu thử giảm tiếng nổ quy mô lớn khoảng 10 tấn, thực hiện thêm các chuyến bay và kiểm chứng những bộ phận kết cấu quan trọng.

Theo Interesting Engineering