Siêu tháp đầu tiên trên thế giới vượt ngưỡng 1.000 m, do kiến trúc sư lừng danh đứng sau Burj Khalifa thiết kế: "Ngốn" tới 500.000 m³ bê tông, 80.000 tấn thép, dự kiến hoàn thành năm 2028

Jeddah Tower được thiết kế cao hơn 1.000 m, vượt Burj Khalifa ít nhất 172 m và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Jeddah Tower tọa lạc tại phía bắc thành phố Jeddah, Saudi Arabia, hướng ra Biển Đỏ. Công trình được quy hoạch là điểm nhấn trung tâm của Jeddah Economic City, đại đô thị đa chức năng có tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 20 tỷ USD.

Tòa tháp được thiết kế cao hơn 1.000 m, dự kiến sẽ trở thành công trình cao nhất thế giới sau khi hoàn thành. Đồng thời công trình sẽ vượt Burj Khalifa ít nhất 172 m - tòa nhà đang giữ kỷ lục thế giới với chiều cao 828 m.

Theo Construction Briefing, phần kết cấu Jeddah Tower đã được xây dựng đến tầng 113, đạt chiều cao khoảng 454 m. Như vậy, công trình đã hoàn thành khoảng 45% chiều cao thiết kế và còn hơn 540 m trước khi chạm ngưỡng 1.000 m.

Jeddah Tower được phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng, tích hợp khách sạn hạng sang, căn hộ dịch vụ, căn hộ cao cấp, văn phòng và không gian thương mại.

Theo Thornton Tomasetti, đơn vị phụ trách thiết kế kết cấu, dự án có tổng diện tích xây dựng khoảng 530.000 m2. Công trình dự kiến cung cấp 439 căn hộ, 200 phòng khách sạn và hơn 2.200 chỗ đỗ xe.

Các tầng văn phòng được bố trí ở phần thấp của tòa tháp, nơi có mặt sàn lớn hơn. Phía trên lần lượt là khách sạn, căn hộ dịch vụ và khu nhà ở cao cấp.

Một trong những hạng mục nổi bật của Jeddah Tower là đài quan sát ngoài trời đặt tại tầng 157, ở độ cao khoảng 652 m. Khi hoàn thành, nơi đây được kỳ vọng trở thành đài quan sát nhân tạo cao nhất thế giới.

Việc di chuyển bên trong công trình sẽ được đảm nhiệm bởi hệ thống 59 thang máy. Một số thang máy hai tầng có tốc độ trên 10 m/giây, phục vụ hành trình lên đài quan sát và các tầng cao.

Jeddah Tower do Adrian Smith + Gordon Gill Architecture thiết kế. Adrian Smith cũng là kiến trúc sư đứng sau Burj Khalifa – công trình cao nhất thế giới hiện nay.

Hình dáng tòa tháp được lấy cảm hứng từ những tàu lá của một loài cây sa mạc đang vươn lên khỏi mặt đất. Công trình có mặt bằng ba cánh và thuôn dần theo chiều cao.

Ba cánh kết thúc tại những độ cao khác nhau, tạo thành phần đỉnh gồm ba nhánh. Cấu trúc bất đối xứng này vừa tạo điểm nhấn kiến trúc, vừa liên tục làm thay đổi hình dáng tòa nhà theo chiều cao, qua đó hạn chế sự hình thành của các luồng xoáy gió ổn định.

Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với một tòa nhà cao hơn 1.000 m. Ở độ cao này, tải trọng gió, dao động ngang, độ co ngót của bê tông và chuyển vị kết cấu có thể tác động trực tiếp đến độ ổn định cũng như mức độ tiện nghi bên trong công trình.

Theo Thornton Tomasetti, mặt bằng ba chân, hình khối thuôn liên tục và hệ kết cấu bê tông liên kết cho phép tòa tháp chịu tải trọng gió mà không cần sử dụng hệ giằng outrigger, dầm vành hay các cấu kiện chuyển tải phức tạp thường thấy tại những công trình siêu cao tầng.

Hệ kết cấu chính được xây dựng bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Các bức tường liên kết thành một thể thống nhất, trong đó mỗi cấu kiện đồng thời tham gia chịu tải trọng thẳng đứng và tải trọng gió.

Đỡ toàn bộ tòa tháp là móng bè bê tông dày khoảng 5 m, đặt trên 270 cọc khoan nhồi. Mỗi cọc có đường kính khoảng 1,8 m và được đưa xuống độ sâu tối đa 105 m.

Hệ móng quy mô lớn có nhiệm vụ truyền tải trọng của tòa tháp xuống nền đất ven Biển Đỏ, khu vực có điều kiện địa chất phức tạp. Đây cũng là một trong những thách thức kỹ thuật lớn nhất của dự án. Khối lượng vật liệu xây dựng công trình cũng ở quy mô rất lớn với khoảng 500.000m3 bê tông và 80.000 tấn thép.



Ý tưởng xây dựng Jeddah Tower được công bố vào năm 2011. Công trình ban đầu mang tên Kingdom Tower và chính thức khởi công vào năm 2013.

Sau khi hoàn thành hệ móng và phần kết cấu dưới mặt đất, lõi bê tông của tòa tháp bắt đầu vươn lên trên đường chân trời Jeddah. Tuy nhiên, quá trình xây dựng sau đó chậm lại rồi rơi vào trạng thái đình trệ. Khi công trường tạm dừng, phần lõi bê tông đã đạt khoảng 60 tầng.

Bước ngoặt xuất hiện vào tháng 10/2024, khi chủ đầu tư Jeddah Economic Company ký hợp đồng với Saudi Binladin Group để nối lại hoạt động xây dựng.

Tiến độ thi công được đẩy nhanh từ đầu năm 2025. Turner International – đơn vị từng tham gia quản lý dự án Burj Khalifa đã được bổ sung vào đội ngũ quản lý Jeddah Tower, phối hợp cùng Saudi Binladin Group và các đơn vị tư vấn quốc tế.

Hiện dự án tiếp tục thi công phần kết cấu bê tông, đồng thời triển khai mặt dựng và các hệ thống kỹ thuật. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành Jeddah Tower trong năm 2028.