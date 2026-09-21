Bị con tàu to như quả núi tông trực diện, thủy thủ đoàn la hét trong hoảng loạn giữa đại dương

Những hình ảnh đầy kịch tính ghi lại khoảnh khắc tàu chở hàng rời treo cờ Panama First Margaux va chạm với một tàu Trung Quốc gần Singapore hôm 20/9, khiến các thuyền viên rơi vào tình huống nguy hiểm.

Đoạn video được quay từ một tàu cá cho thấy First Margaux, dài 229 m, đâm vào mạn tàu Trung Quốc, tạo ra những con sóng lớn tràn lên boong. Các thuyền viên phải bám chặt vào lan can và các kết cấu trên tàu để giữ thăng bằng.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, First Margaux được cho là đang trên hành trình rời Singapore.

Bị con tàu to như quả núi đâm trực diện.

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Tham khảo: CNA