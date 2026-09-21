25 con gà lần lượt biến mất trong 1 tuần không rõ nguyên nhân, gia chủ thức dậy giữa đêm mới phát hiện sự thật kinh hoàng trên cây bưởi

Suốt gần 2 tuần, khoảng 25 con gà chọi trong một gia đình ở Thái Lan lần lượt biến mất mà không rõ nguyên nhân. Chỉ đến khi nghe tiếng gà kêu giữa đêm, chủ nhà mới phát hiện một con trăn dài khoảng 3 m đang ẩn trên cây bưởi và vừa siết chết một con gà.

Theo truyền thông Thái Lan, ngày 20/9, lực lượng thuộc Quỹ Thúc đẩy Thiện pháp Udon Thani nhận được tin báo từ một người dân tại tỉnh Udon Thani, đề nghị hỗ trợ bắt một con trăn lớn đang ăn gà trong khuôn viên nhà.

Khi tới nơi, lực lượng cứu hộ phát hiện con trăn đang treo mình trên một cây bưởi, phần thân vắt qua các cành cây. Sau khi đánh giá tình hình, họ dùng dụng cụ chuyên dụng cố định phần đuôi, đồng thời dùng dây thòng lọng khống chế phần đầu con vật. Các nhân viên cứu hộ sau đó phối hợp kéo con trăn xuống đất một cách thận trọng trong sự hồi hộp của chủ nhà và những người xung quanh.

Ảnh: Khaosod

Con trăn được xác định dài khoảng 3 m, nặng khoảng 20kg. Gần vị trí bắt được con vật, lực lượng chức năng cũng phát hiện xác một con gà chọi, trong tình trạng bị siết chết. Con trăn sau đó được đưa vào bao tải để chuẩn bị thả về môi trường tự nhiên.

Chủ nhà, anh Wuttiphat, 32 tuổi, cho biết gia đình nuôi nhiều gà chọi. Tuy nhiên, trong gần 2 tuần trước khi phát hiện con trăn, gà liên tục biến mất, mỗi lần khoảng 2-3 con. Tổng cộng khoảng 25 con gà đã không còn. Ban đầu, anh nghi ngờ những con gà có thể bị mèo hoặc chuột bắt, thậm chí nghĩ có người lẻn vào trộm. Anh không nghĩ rằng một con trăn lớn lại có thể ẩn náu ngay gần nhà và liên tục săn gà.

Ảnh: Khaosod

Đến đêm xảy ra vụ việc, anh nghe tiếng gà kêu và chạy tán loạn nên cầm đèn pin ra kiểm tra. Khi nhìn thấy phần đuôi của một con trăn lớn trên cây bưởi, anh tiếp tục soi đèn và phát hiện xác một con gà bị siết chết. Anh lập tức gọi lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ.

Theo anh Wuttiphat, việc phát hiện con trăn lớn ngay trong nhà khiến anh khá bất ngờ vì trước đó chưa từng gặp con vật có kích thước như vậy. Anh còn cho rằng con trăn có thể mang đến may mắn và dự định sử dụng số nhà 147 để mua vé số trong kỳ quay ngày 1/10.

Lực lượng chức năng bước đầu nhận định con trăn có thể đã bò từ khu vực cây cối rậm rạp hoặc khu đất đang được đào, san lấp để xây dựng nhà gần đó. Trong quá trình tìm kiếm thức ăn, nó có thể phát hiện khu vực nuôi gà chọi và liên tục quay lại săn mồi.

Nguồn: Khaosod