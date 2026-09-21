Người đàn ông Trung Quốc bị bắt sau khi thi thể bạn gái được phát hiện trong tủ đông nơi làm việc

Một người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) 43 tuổi đã bị bắt với cáo buộc sát hại bạn gái người Thái Lan 36 tuổi và cất thi thể nạn nhân trong tủ đông tại nơi làm việc ở thành phố Đài Trung.

Theo đó, nghi phạm họ Ngô bị bắt ngày 20/9, sau khi cảnh sát Đài Bắc điều tra vụ một phụ nữ mất tích và lần theo dấu vết của người đàn ông này đến Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc). Khi khám xét nơi làm việc của Ngô, cảnh sát phát hiện thi thể người phụ nữ.

Theo Sở Cảnh sát thành phố Đài Bắc, nạn nhân được truyền thông địa phương xác định là Arth. Cô gặp Ngô khi người đàn ông này đang đi du lịch tại Thái Lan. Hai người duy trì mối quan hệ yêu xa khoảng một năm, thường xuyên di chuyển giữa Đài Loan và Thái Lan để thăm nhau.

Ảnh: Khaosod

Cảnh sát cho biết Arth đến Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 2/9 và thuê phòng tại một khách sạn ở khu Ximending, Đài Bắc. Theo thông tin ban đầu, cô tới Đài Loan với ý định chấm dứt mối quan hệ với Ngô. Sau đó, gia đình mất liên lạc với Arth. Những người bạn Đài Loan của cô trình báo vụ mất tích với cảnh sát vào ngày 8/9, theo Thông tấn xã Trung ương Đài Loan (CNA).

Qua kiểm tra camera an ninh, cảnh sát phát hiện Ngô xuất hiện tại khách sạn vào ngày 12/9. Rạng sáng 13/9, người này rời khách sạn, mang theo một chiếc vali lớn. Ngô sau đó được camera ghi lại cảnh đặt chiếc vali vào cốp ô tô rồi lái xe tới Đài Trung, cảnh sát cho biết.

Trong quá trình thẩm vấn, Ngô được cho là khai rằng ông ta mất bình tĩnh sau khi bạn gái đề nghị chấm dứt mối quan hệ và đã siết cổ cô. Theo CNA, Ngô khai vụ sát hại là ngoài ý muốn.

Cảnh sát sau đó khám xét một công ty công nghệ nơi Ngô làm việc ở vị trí hành chính. Rạng sáng 19/9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể người phụ nữ được cất trong một chiếc tủ đông tại đây.

Kết quả giám định pháp y sơ bộ cho thấy nạn nhân tử vong do bị siết cổ, cảnh sát cho biết. Ngô đã được chuyển đến cơ quan công tố để tiếp tục điều tra với cáo buộc giết người.

Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Nguồn: Khaosod